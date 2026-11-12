Klasični ormari odlaze u prošlost: Ovi modeli nude više prostora i idealni su za male stanove

Ormari do plafona nude više prostora za odlaganje, spriječavaju skupljanje prašine na vrhu i posebno su praktični za male stanove.

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U malim stanovima svaki centimetar prostora za odlaganje dobro dođe, a jedan od dijelova doma koji često ostaje neiskorišćen upravo je prostor iznad ormara. Zato su ugradni ormari koji se protežu sve do plafona sve zanimljivije rješenje. Osim što nude više mjesta za garderobu i kućne potrepštine, prostoriji daju uredniji izgled.

Koliko prostora gubite zbog klasičnih ormara?

Koliko se prostora zapravo gubi sa klasičnim ormarima, najbolje pokazuje jednostavan primjer. U sobi sa plafonom visokim 2,7 metara, standardni ormar visine 2,1 metar ostavlja čak 60 centimetara praznog prostora. Ako je ormar širok tri metra, riječ je o gotovo dva kubna metra prostora koji bi mogao da se iskoristi za kofere, rezervnu posteljinu, zimsku garderobu i druge stvari koje nisu svakodnevno potrebne.

Zašto su ormari do plafona praktičniji?

Kako objašnjavaju stručnjaci britanske kompanije SH Joinery, ormari do plafona imaju i estetsku prednost. Za razliku od klasičnih samostojećih modela, izgledaju kao sastavni dio zida, a ne kao zaseban komad namještaja. Pritom nestaje i teško dostupna površina na vrhu ormara na kojoj se inače nakuplja prašina.

Ipak, njihova ugradnja zahteva precizno planiranje. Plafoni, naročito u starijim zgradama, često nisu potpuno ravni. Razlika u visini može da iznosi nekoliko centimetara, pa završne dijelove ormara treba prilagoditi stvarnom obliku plafona. Jedno od rješenja je i ostavljanje uskog, pravilnog razmaka između ormara i plafona, koji izgleda urednije od neravnomjerno popunjenih praznina.

Kako izabrati vrata, boju i unutrašnjost ormara?

Važan je i izbor vrata. Jedna velika vrata koja se protežu gotovo do plafona mogu biti teška i vremenom se iskriviti. Zato se često preporučuje podjela na glavni deo ormara i zasebne gornje ormariće. Ako se ipak odaberu visoka vrata iz jednog dijela, potrebne su čvršće šarke i odgovarajuća konstrukcija.

Gornji dio ormara najbolje je namijeniti stvarima koje se rijetko koriste. Praktično rješenje su pliće police, lagane korpe ili posebni mehanizmi koji omogućavaju spuštanje šipke za garderobu na dohvat ruke. Duboki pretinci puni teških kutija nisu dobar izbor jer otežavaju pristup i mogu biti nesigurni.

Važno je pažnju posvetiti i boji. U malim spavaćim sobama ormari u istoj nijansi kao zidovi vizuelno se stapaju sa prostorom, zbog čega soba može da djeluje prostranije. Jednostavna vrata bez suvišnih detalja dodatno doprinose urednom izgledu. Sa druge strane, kontrastna boja može biti zanimljiv izbor ako želite da naglasite jedan zid.

Ne treba zanemariti ni ventilaciju. Ormari postavljeni uz hladne spoljašnje zidove mogu da zadržavaju vlagu, naročito u stanovima sa lošijom ventilacijom. Zato je ponekad potrebno ostaviti razmak iza ormara ili ugraditi ventilacione otvore kako bi vazduh mogao da cirkuliše i spriječi pojavu neprijatnih mirisa.

Koliko koštaju ormari do plafona?

Ugradni ormari do plafona u pravilu su skuplji od standardnih modela. Prema procjeni kompanije SH Joinery, cijena po dužnom metru može biti od 10 do 20 odsto viša zbog dodatnog materijala, većih vrata i zahtevnije montaže, piše Jutarnji. Međutim, zauzvrat nude znatno više prostora za odlaganje bez potrebe za dodatnim komodama i policama.

Za male stanove, u kojima je svaki kvadratni metar važan, upravo to može biti presudna prednost.

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