logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaboravite obične bijele prekidače na zidu, ovo je sada hit: Moderno je, lakše se čisti i kažu da vrijedi

Zaboravite obične bijele prekidače na zidu, ovo je sada hit: Moderno je, lakše se čisti i kažu da vrijedi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Obični bijeli prekidače kakve mnogi imamo u domu odlaze u zaborav, evo šta je sada hit u enterijeru!

Hit prekidači za stan: Ravni i nevidljivi Izvor: Shutterstock

Nekada su prekidači bili samo neophodan detalj u svakom domu, najčešće bijeli, plastični i potpuno neupadljivi. Danas se, međutim, sve više pažnje posvećuje i njihovom izgledu, pa su minimalistički modeli koji se gotovo stapaju sa zidom postali zanimljiv izbor za moderan stan.

Njihova najveća prednost je upravo diskretnost. Umjesto klasičnih prekidača koji se jasno izdvajaju na zidu, ovi modeli imaju tanke, ravne maske i jednostavne linije. Često se biraju u istoj ili sličnoj nijansi kao zid, pa se gotovo ne primjećuju i ne narušavaju izgled prostorije.

Možda će vas zanimati

Posebno lijepo izgledaju u enterijerima uređenim u bijež, bijelim, sivim i zemljanim tonovima, gdje je cilj da sve djeluje skladno i nenametljivo. U minimalističkim stanovima, u kojima nema mnogo ukrasa i suvišnih detalja, upravo ovakvi prekidači doprinose utisku urednosti i elegancije.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda  mnimalistički prekidač za moderne stanove!

Prekidači koji se uklapaju u boju zida

Jedan od najzanimljivijih trendova jeste biranje prekidača u istoj boji kao zid. Tako se na svijetlim površinama koriste mat beli ili krem modeli, dok se uz tamnije zidove uklapaju antracit, sivi ili crni prekidači. Postoje i dekorativne maske od stakla, metala i drugih materijala, koje prostoru daju sofisticiran izgled.

Ravni modeli umjesto klasičnih plastičnih prekidača

Za razliku od starijih modela koji često imaju izražene ivice i ispupčenu površinu, minimalistički prekidači djeluju gotovo kao dio zida. Neki imaju veoma tanke okvire, dok su drugi potpuno ravni i jednostavni, bez suvišnih detalja. Mogu se postaviti u dnevnoj sobi, hodniku, spavaćoj sobi, pa čak i u kuhinji.

Možda će vas zanimati

Da li zaista vrijede?

Njihova prednost nije samo estetska. Kvalitetni modeli mogu biti jednako praktični kao klasični prekidači, a pojedini nude i dodatne funkcije, poput upravljanja rasvjetom na dodir ili povezivanja sa sistemom pametne kuće. Ipak, najjednostavniji minimalistički modeli ne moraju nužno biti pametni – njihov glavni adut je izgled.

Prije kupovine važno je provjeriti kompatibilnost sa postojećom elektroinstalacijom, dimenzije ugradne kutije i kvalitet mehanizma. Ugradnju treba prepustiti kvalifikovanom električaru.

Možda djeluju kao sitnica, ali prekidači su detalj koji se svakodnevno koristi i koji može da doprinese cjelokupnom utisku prostora. Ako volite sveden enterijer, modeli koji se stapaju sa zidom mogu biti upravo onaj mali završni detalj koji čini da stan izgleda modernije i pažljivo osmišljeno.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:55
Renoviranje sobe
Izvor: TikTok/thecasaverde
Izvor: TikTok/thecasaverde

(Lepa i srećna/Mondo.ba) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma prekidači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA