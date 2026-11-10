Zaboravite obične bijele prekidače na zidu, ovo je sada hit: Moderno je, lakše se čisti i kažu da vrijedi

Obični bijeli prekidače kakve mnogi imamo u domu odlaze u zaborav, evo šta je sada hit u enterijeru!

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Nekada su prekidači bili samo neophodan detalj u svakom domu, najčešće bijeli, plastični i potpuno neupadljivi. Danas se, međutim, sve više pažnje posvećuje i njihovom izgledu, pa su minimalistički modeli koji se gotovo stapaju sa zidom postali zanimljiv izbor za moderan stan.

Njihova najveća prednost je upravo diskretnost. Umjesto klasičnih prekidača koji se jasno izdvajaju na zidu, ovi modeli imaju tanke, ravne maske i jednostavne linije. Često se biraju u istoj ili sličnoj nijansi kao zid, pa se gotovo ne primjećuju i ne narušavaju izgled prostorije.

Posebno lijepo izgledaju u enterijerima uređenim u bijež, bijelim, sivim i zemljanim tonovima, gdje je cilj da sve djeluje skladno i nenametljivo. U minimalističkim stanovima, u kojima nema mnogo ukrasa i suvišnih detalja, upravo ovakvi prekidači doprinose utisku urednosti i elegancije.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda mnimalistički prekidač za moderne stanove!

Prekidači koji se uklapaju u boju zida

Jedan od najzanimljivijih trendova jeste biranje prekidača u istoj boji kao zid. Tako se na svijetlim površinama koriste mat beli ili krem modeli, dok se uz tamnije zidove uklapaju antracit, sivi ili crni prekidači. Postoje i dekorativne maske od stakla, metala i drugih materijala, koje prostoru daju sofisticiran izgled.

Ravni modeli umjesto klasičnih plastičnih prekidača

Za razliku od starijih modela koji često imaju izražene ivice i ispupčenu površinu, minimalistički prekidači djeluju gotovo kao dio zida. Neki imaju veoma tanke okvire, dok su drugi potpuno ravni i jednostavni, bez suvišnih detalja. Mogu se postaviti u dnevnoj sobi, hodniku, spavaćoj sobi, pa čak i u kuhinji.

Da li zaista vrijede?

Njihova prednost nije samo estetska. Kvalitetni modeli mogu biti jednako praktični kao klasični prekidači, a pojedini nude i dodatne funkcije, poput upravljanja rasvjetom na dodir ili povezivanja sa sistemom pametne kuće. Ipak, najjednostavniji minimalistički modeli ne moraju nužno biti pametni – njihov glavni adut je izgled.

Prije kupovine važno je provjeriti kompatibilnost sa postojećom elektroinstalacijom, dimenzije ugradne kutije i kvalitet mehanizma. Ugradnju treba prepustiti kvalifikovanom električaru.

Možda djeluju kao sitnica, ali prekidači su detalj koji se svakodnevno koristi i koji može da doprinese cjelokupnom utisku prostora. Ako volite sveden enterijer, modeli koji se stapaju sa zidom mogu biti upravo onaj mali završni detalj koji čini da stan izgleda modernije i pažljivo osmišljeno.

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Pogledajte 00:55 Renoviranje sobe Izvor: TikTok/thecasaverde Izvor: TikTok/thecasaverde

(Lepa i srećna/Mondo.ba)