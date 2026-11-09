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Zaboravite spuštene plafone, ovo je novi trend: Dekorativne kocke od stiropora mijenjaju izgled svakog stana

Zaboravite spuštene plafone, ovo je novi trend: Dekorativne kocke od stiropora mijenjaju izgled svakog stana

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Umjesto klasičnog spuštenog plafona, dekorativne kocke od stiropora su sjajno rješenje za sve koji žele promjenu u domu bez velikog renoviranja.

Zaboravite spuštene plafone, ovo je novi trend Izvor: Shutterstock

Spušteni plafoni godinama su bili popularno rješenje za uređenje enterijera, naročito kada je trebalo sakriti instalacije, ugraditi rasvjetu ili vizuelno promijeniti izgled prostorije. Međutim, u svijetu uređenja doma sve više pažnje privlači jedan drugačiji detalj – dekorativne kocke od stiropora koje se postavljaju na plafon i stvaraju zanimljiv trodimenzionalni efekat.

Ovaj trend privlači pažnju jer omogućava da običan, ravan plafon postane upečatljiv dio enterijera, bez velikih građevinskih radova i komplikovanog renoviranja.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ovakav plafon!

Dekorativne kocke mogu se rasporediti pravilno, u geometrijskom ritmu, ili kombinovati tako da stvaraju reljefnu površinu. Dostupne su u različitim dimenzijama i oblicima, a mogu se ostaviti bijele ili prefarbati u nijansu koja odgovara ostatku prostorije.

Posebno zanimljivo izgledaju u dnevnim sobama, hodnicima i spavaćim sobama, gdje plafon često ostaje potpuno zanemaren prilikom uređenja. Kada se pravilno uklope sa rasvjetom, ove dekoracije mogu stvoriti utisak dubine i učiniti prostor vizuelno zanimljivijim.

Još jedna prednost je jednostavnija montaža u poređenju sa klasičnim spuštenim plafonom. Ipak, važno je izabrati kvalitetne materijale, koristiti odgovarajući lijepak i provjeriti da li su namijenjeni baš za plafonsku ugradnju. Treba imati u vidu i da stiropor nije zamjena za protivpožarno bezbjedne plafonske sisteme.

Ovaj trend pokazuje da za promjenu izgleda doma nije uvijek potrebno veliko renoviranje. Ponekad je dovoljno obratiti pažnju na površinu koju mnogi zaboravljaju, na klasičan plafon.

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Tagovi

uređenje doma plafon

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