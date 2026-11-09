Zaboravite na obične prekrivače za krevet, ovo je hit za dnevnu sobu: Ove jeseni i zime je baš u trendu

Umjesto običnih prekrivača, ovo je hit za dnevnu sobu. Mekano, toplo i ljepše izgleda...

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako želite da osvježite dnevnu sobu bez kupovine novog namještaja i velikih ulaganja, jedan detalj može potpuno da promijeni izgled prostora. Umjesto klasičnih prekrivača za krevet, sve više pažnje privlače dekorativna pletena ćebad bogate teksture, koja se prebacuju preko garniture, fotelje ili naslona sofe.

Ovaj trend posebno je zanimljiv ljubiteljima toplih, udobnih enterijera. Krupno pletenje, reljefne šare, rese i prirodni materijali unose u prostor osjećaj udobnosti, a dnevna soba odmah izgleda prijatnije i sređenije.

Pletena ćebad postaju glavni detalj dnevne sobe

Velika pletena ćebad, naročito ona sa izraženim čvorovima i krupnim petljama, odlično se uklapaju u moderne, skandinavske i rustične enterijere. Mogu da se prebace preko jednog kraja ugaone garniture, ležerno ostave na fotelji ili slože u pletenu korpu pored sofe.

Posebno su popularne neutralne nijanse poput bež, krem, boje pijeska, svijetlosive i mliječnobijele. One se lako kombinuju sa drvetom, svijetlim zidovima i namještajem različitih boja.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju pletena ćebad u dnevnoj sobi!

Kako da izaberete pravo ćebe?

Ako želite da dnevna soba izgleda elegantno, birajte modele sa diskretnom teksturom i bez previše ukrasa. Za topliji, rustičan izgled odlična su debela pletena ćebad sa resama, dok su pamučni i vuneni modeli praktični za svakodnevnu upotrebu.

Važno je i da veličinu prilagodite garnituri. Premalo ćebe može izgledati kao slučajno ostavljen komad tkanine, dok će dovoljno veliki model lijepo padati preko naslona i sedišta.

Mali detalj koji mijenja cijeli prostor

Najljepši efekat postiže se kada pleteno ćebe kombinujete sa nekoliko dekorativnih jastuka u sličnim nijansama. Ne morate da prekrivate cijelu garnituru niti da uskladite svaki detalj. Dovoljno je da se ponovi jedna ili dvije boje kako bi prostor djelovao skladno.

Ovakav dodatak posebno je praktičan tokom hladnijih mjeseci, jer osim što uljepšava dnevnu sobu, pruža i dodatnu toplinu kada se opuštate uz omiljenu seriju ili knjigu.

(Mondo)