Zavirite u kuću od 56 kvadrata u prirodi koja osvaja na prvi pogled. Spolja čarobna, a unutra sve sređeno komplet...

Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom

Život u kući okruženoj šumom, daleko od gradske gužve, mnogima zvuči kao san. Upravo tako žive Mihal i njegova supruga, koji su odlučili da napuste stan i sami sagrade svoj dom u prirodi. Nisu željeli da se zadužuju stotinama hiljada evra, pa su se dobro informisali, angažovali majstore za najvažnije radove i veliki dio posla organizovali sami.

Njihova kuća nalazi se u Borima Tuholskim u Poljskoj, a posebna je po tome što je svaki dio prostora pažljivo osmišljen. Iako je mala, unutrašnjost djeluje prostrano, svjetlo i uređeno tako da nijedan kvadrat ne ostane neiskorišćen.

Dnevna soba izgleda mnogo veće zahvaljujući velikom staklenom zidu, okruglom ogledalu i visokom plafonu. Umjesto mnoštva namještaja, vlasnici su izabrali funkcionalni minimalizam. U prostoriji se nalaze samo komadi koji su im zaista potrebni, pa dnevna soba ne djeluje zagušeno. Posebno se ističe staklena površina duga četiri metra, koja povezuje enterijer sa prirodom i unosi mnogo dnevne svjetlosti.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ova prelijepa kuća:

Vidi opis Kuća na selu od 56 kvadrata: Unutra da se zaljubiš, sve sređeno pod konac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 12 12 / 12 AD

Na suprotnom zidu nalazi se veliko okruglo ogledalo prečnika 140 centimetara, koje dodatno stvara utisak dubine. Plafon visok 2,75 metara takođe doprinosi osjećaju prostranosti, pa se stiče utisak da je kuća mnogo veća nego što zaista jeste.

Kuhinja je mala, ali maksimalno iskorišćena

Posebno je zanimljivo rješenje kuhinje. Smještena je u manjoj niši, ali ima veliki broj ormarića i dovoljno prostora za kućne aparate. Vlasnici su otkrili da su kuhinju sa uređajima kupili u poznatom lancu prodavnica za oko 8.000 poljskih zlota.

Prostor ispod stepenica takođe nije ostao prazan. Tu su privremeno smješteni veš-mašina i frižider, a planirano je da se kasnije napravi ugradni element koji će sakriti uređaje i doprinijeti urednijem izgledu enterijera.

Kupatilo je uređeno u bijelim tonovima, uz zlatne detalje koji prostoru daju elegantniji izgled. Jedan od najpraktičnijih detalja jeste mala niša ugrađena u zid ispod tuša, u koju mogu da se odlože kozmetika i sredstva za kupanje. Tu je i podno grijanje, koje se uključuje pomoću vremenskog prekidača, pa je pod prijatno topao čak i tokom hladnih zimskih jutara.

Kuća na selu od 56 kvadrata Izvor: youtube

Na spratu je otvorena spavaća soba

Gornji nivo ima oko 20 kvadratnih metara i uređen je kao otvorena spavaća soba. Dominira bijela boja, a zidovi su ukrašeni sivom engleskom lamperijom, koja prostoru daje poseban karakter. Umjesto da pregrade čitav sprat, vlasnici su ostavili otvoren raspored, a sa lijeve i desne strane nalaze se dva manja radna prostora.

Zanimljivo je da se, uprkos drvenoj konstrukciji, na spratu ne zadržava zagušljiv vazduh niti je tokom toplijih dana previše vruće. Vlasnik to pripisuje dobroj izolaciji i prozorima postavljenim tako da omogućavaju provjetravanje sa dvije strane.

Drvena konstrukcija i dobra izolacija

Kuća je građena kao montažni objekat sa drvenom konstrukcijom. U zidovima se nalazi oko 25 centimetara izolacije od drvenih vlakana, a vlasnici su posebnu pažnju posvetili izboru materijala. Ističu da se drvene kuće brže zagrijavaju, što je praktično kada se u njih dolazi nakon dužeg odsustva, ali se zbog manje akumulacije toplote mogu i brže ohladiti.

Zimi za grijanje potroše oko 4,5 do pet kubnih metara drva. Troškovi električne energije iznose im približno 250 do 300 zlota mjesečno, dok za vodu izdvajaju oko 50 do 70 zlota.

Život u prirodi ima i svoju cijenu

Iako je kuća okružena prirodom, život na takvoj lokaciji zahtjeva određene kompromise. Do prodavnica, restorana, škola, bolnica i drugih sadržaja mora se putovati automobilom ili javnim prevozom. Međutim, supružnicima to ne predstavlja veliki problem jer oboje rade od kuće.

Vlasnik se bavi izdavanjem knjiga, kursevima i marketingom, dok njegova supruga vodi internet prodavnicu ručno izrađenog nakita. Zbog toga mogu da uživaju u miru, šumi i otvorenom prostoru, a u grad odlaze uglavnom kada imaju veće obaveze ili žele da izađu na večeru.

(Mondo)