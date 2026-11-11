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Kako pravilno očistiti kožu da ne ispuca i ne izgubi sjaj: Ova greška uništava torbe, cipele, jakne i namještaj

Kako pravilno očistiti kožu da ne ispuca i ne izgubi sjaj: Ova greška uništava torbe, cipele, jakne i namještaj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Koža može dugo da traje uz pravilnu negu. Pročitajte savete o čišćenju i održavanju kožnih torbi, obuće i nameštaja.

Kako njegovati namještaj i odjeću od kože Izvor: Shutterstock

Kožni namještaj, torbe, jakne i obuća mogu godinama da izgledaju lijepo, ali samo ako se pravilno održavaju. Iako mnogi misle da je dovoljno prebrisati ih vlažnom krpom ili upotrebiti neko univerzalno sredstvo za čišćenje, takav pristup može da napravi više štete nego koristi.

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Koža je prirodan materijal koji upija masnoću i prljavštinu, ali je istovremeno osjetljiva na agresivne sastojke. Pogrešno sredstvo može da ukloni zaštitni sloj, promijeni boju i dovede do isušivanja i pucanja.

Kako pravilno očistiti kožu?

Prije čišćenja provjerite o kojoj vrsti kože je riječ. Obrađena koža sa zaštitnim premazom lakša je za održavanje, dok je neobrađena mnogo osjetljivija na vlagu i zahtijeva posebnu njegu.

Kod obrađene kože postupak je jednostavan:

  • Uklonite prašinu mekom, suvom krpom, posebno iz šavova i uglova.
  • Prebrišite površinu krpom blago navlaženom mlakom vodom, uz nekoliko kapi blagog deterdženta ako proizvođač to dozvoljava.
  • Dobro iscijedite krpu i nikada ne natapajte kožu vodom.
  • Ostavite da se osuši prirodno, dalje od direktnog sunca i izvora toplote.
  • Nanesite preparat za njegu kože ako je potrebno, u skladu sa uputstvom proizvođača.
Izvor: Shutterstock

Ova sredstva nikako ne koristite

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje proizvoda koji nisu namijenjeni koži. Izbegavajte:

  • Izbjeljivače i sredstva na bazi hlora.
  • Amonijak i jaka sredstva za odmašćivanje.
  • Alkohol i agresivne rastvarače.
  • Grube sunđere i četke.
  • Preveliku količinu vode.

Posebno nemojte koristiti sredstva za čišćenje stakla, jer mogu da oštete boju i zaštitni sloj kože.

Kako ukloniti fleke?

Kod masnih mrlja najprije suvom krpom pažljivo uklonite višak masnoće, bez trljanja. Kod određenih vrsta obrađene kože može pomoći kukuruzni skrob, koji se ostavi nekoliko sati da upije masnoću, a zatim ukloni.

Fleke od mastila posebno su nezgodne. Nemojte eksperimentisati alkoholom ili acetonom, već koristite namjenski preparat ili se obratite profesionalcu.

Koliko često treba čistiti kožu?

Prašinu je dovoljno uklanjati jednom nedeljno mekom krpom, dok detaljnije čišćenje treba obavljati prema potrebi. Preparati za njegu ne koriste se pri svakom brisanju, već povremeno, kada koža pokazuje znake isušivanja.

Uz odgovarajuću njegu, kožni namkeštaj i predmeti mogu dugo da zadrže mekoću i lijep izgled. Najvažnije je izbjegavati agresivna sredstva i uvijek provjeriti preporuke proizvođača.

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Tagovi

namještaj koža uređenje doma savjeti

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