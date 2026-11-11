Radijator klokoće ili je hladan pri vrhu? Evo šta da uradite prije nego što pozovete majstora

Radijator je topao samo pri dnu, a ostatak hladan? Moguće je da se u njemu nakupio vazduh. Evo kako da ga pravilno odzračite i ponovo obezbijedite ravnomjerno grijanje.

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Čim zahladi i uključi se grijanje mnogi primjete isto: iz radijatora se čuje klokotanje, a gornji dio je hladan, dok je donji topao. Prva pomisao je da je nešto pokvareno, ali najčešće nije. U većini slučajeva razlog je vazduh koji se nakupio u radijatoru. Vazduh zauzima mjesto vrućoj vodi, pa se radijator ne zagrijava ravnomjerno, a prostorija ostaje hladnija nego što bi trebalo. Kako da prepoznate da je u radijatoru vazduh:

čuje se klokotanje, šuštanje ili žubor

gornji dio radijatora je hladan, a donji topao

radijator se zagrijava sporije nego prošle zime

u prostoriji je hladnije, iako je grijanje uključeno

Šta vam treba:

ključ za odzračivanje radijatora (prodaje se u većini prodavnica građevinskog materijala)

krpa ili ubrus

manja posuda ili čaša

Neki radijatori imaju ventil na koji staje običan odvijač, pa pogledajte vrstu ventila na vašem.

Korak po korak: Kako pravilno da odzračite radijator?

Prije nego što počnete, pripremite ključ za odzračivanje radijatora, krpu i manju posudu u koju ćete da uhvatite vodu. Postupak nije komplikovan i ne zahtjeva posebne vodoinstalaterske vještine, ali je važno da svaki korak obavite pažljivo kako biste izbjegli prskanje vode ili oštećenje ventila.

Uključite grijanje i sačekajte da se radijatori zagriju. Tako lakše vidite koji ima problem Pronađite ventil za odzračivanje. Nalazi se na gornjem kraju radijatora, sa strane Postavite krpu i posudu ispod ventila. Iz njega može da iscuri malo vode Ključem polako otvorite ventil, najviše za pola kruga. Čućete šuštanje, to izlazi vazduh Sačekajte da krene voda. Čim se pojavi mlaz ili kapljice, odmah zatvorite ventil Provjerite rezultat. Kad se radijator ponovo zagrije do vrha, problem je riješen Ponovite na ostalim radijatorima, počevši od onog koji je najbliži kotlu ili najniži u stanu

Šta nikako ne treba da radite?

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Iako odzračivanje djeluje kao jednostavan kućni posao, nekoliko grešaka može da napravi više problema nego što ih je bilo na početku.

Prije svega, nemojte da otvarate ventil do kraja. Dovoljno je da ga malo otpustite kako bi vazduh mogao da izađe. Pretjerano odvrtanje može da dovede do nekontrolisanog izlivanja vode, a ventil možete teško ponovo da zatvorite.

Takođe, nemojte da pokušavate da odzračite radijator dok je sistem hladan i isključen, jer tada nećete moći pouzdano da procijenite da li je problem riješen. Ako kotao ili pumpa ne rade, prvo treba utvrditi uzrok kvara, umjesto da samostalno intervenišete na sistemu. Važno je i da ne forsirate ventil ako je zaglavljen ili ne može lako da se okrene. U tom slučaju bolje je da pozovete majstora nego da rizikujete da ga oštetite.

Ako imate sopstveni kotao

Vlasnici stanova i kuća koji koriste sopstveni kotao trebalo bi da obrate pažnju i na pritisak u sistemu.

Nakon odzračivanja on može da opadne, zbog čega je važno da provjerite manometar na kotlu. Ako je pritisak ispod preporučene vrijednosti, možda će biti potrebno dopuniti sistem vodom, ali to treba da uradite isključivo prema uputstvu proizvođača.

Nemojte nasumično da dodajete vodu ili da pretpostavljate da je ista vrijednost odgovarajuća za svaki kotao. Ako niste sigurni kako se to radi, najbolje je da se da se obratite serviseru.

Ako imate gradsko (daljinsko) grijanje

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Situacija može da bude drugačija u stanovima koji koriste daljinsko grijanje. U pojedinim zgradama sistem je zajednički, pa odzračivanje ne bi trebalo da obavljate samostalno bez prethodne provjere sa upravnikom ili nadležnom službom.

Vazduh se ponekad nakuplja u zajedničkim instalacijama, zbog čega problem sa jednim ili više radijatora može da zahtijeva intervenciju na nivou cijele zgrade. Zato je najbolje da se prvo raspitate da li je odzračivanje u vašem slučaju dozvoljeno i ko je zadužen za taj posao.

Kada ipak treba da zovete majstora?

Odzračivanje može da riješi problem hladnog radijatora, ali nije univerzalno rješenje za sve kvarove na sistemu grijanja. Ako se ista situacija ponavlja, moguće je da postoji dublji problem koji zahtjeva stručnu provjeru.

Majstora bi trebalo da pozovete ako:

se vazduh ponovo pojavi u radijatoru samo nekoliko dana nakon odzračivanja;

radijator ostaje hladan u donjem dijelu, a ne samo pri vrhu;

iz ventila nastavlja da curi voda i nakon zatvaranja;

pritisak u sistemu stalno opada, čak i nakon dopunjavanja;

čujete lupanje, pucketanje ili udarce u cijevima.

Ovakvi simptomi mogu da ukazuju na naslage kamenca, začepljenje instalacija, curenje ili problem sa pumpom. U tim situacijama samo ispuštanje vazduha neće da riješi uzrok problema.

Mali savjeti da radijatori bolje griju

Izvor: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock

Da biste izbjegli neprijatna iznenađenja usred grijne sezone, korisno je da nekoliko jednostavnih navika uvedete u svakodnevno održavanje doma.

Ne zaklanjajte radijatore namještajem i dugim zavjesama. Kada je prostor ispred njih blokiran, toplota se teže širi po prostoriji Provjerite radijatore prije početka grijne sezone. Tako ćete na vrijeme da primjetite eventualne probleme, umjesto da ih otkrivate kada temperature već padnu Nemojte termostatske ventile odmah da okrenete na maksimum. To neće da ubrza zagrijavanje prostorije, već samo može da dovede do nepotrebnog zagrijavanja Obratite pažnju na promjene u radu sistema. Neobični zvuci, neravnomjerno zagrijavanje i česti padovi pritiska znaci su da bi instalacije trebalo da provjerite

Najvažnije je da ne čekate da radijator potpuno prestane da grije. Ako primjetite da je jedan dio stalno hladan ili da se grijanje čudno ponaša, reagujte na vrijeme. Ponekad je dovoljno nekoliko minuta da se problem riješi, ali je jednako važno prepoznati kada je ipak potreban stručnjak.

(Mondo)