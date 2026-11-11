Jedno parče obične kuhinjske aluminijumske folije može za 48 sati da vam otkrije pravu istinu.

Izvor: Youtube/The Weather Network

Čim primjete tamne mrlje na zidu ili boju koja se ljušti, mnogi odmah trče po četku, kantu boje ili agresivna sredstva za čišćenje. Ipak, krečenje preko vlage je samo bacanje para ako ne znate šta je zapravo izaziva.

Jedno parče obične kuhinjske aluminijumske folije može za 48 sati da vam otkrije pravu istinu: da li je riječ o običnoj kondenzaciji iz vazduha ili vam voda probija iz samog zida.

Vidi opis Zalijepite parče aluminijumske folije na zid: Jednostavan test stručnjaka koji za 2 dana otkriva izvor vlage Zalepite komad aluminijumske folije na zid i ostavite ga nekoliko dana kako biste proverili odakle dolazi vlaga u vaš dom. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PawelKacperek/Shutterstock Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Printscreen / Tiktok / 6quence Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: TikTok / videohack Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube/Screenshot/Monikazz Kitchen Br. slika: 4 4 / 4

Prvi korak je vizuelni pregled, evo šta kažu stručnjaci

Prije nego što uopšte posegnete za folijom, pažljivo osmotrite prostor. Dr Aleks Le Bo, toksikolog i stručnjak za životnu sredinu u kompaniji "Exposure Consulting", ističe da je detaljan vizuelni pregled uvijek prvi korak koji primjenjuju i profesionalci.

Kako objašnjava dr Le Bo, vlažan građevinski materijal u stambenom prostoru, poput gipsanih ploča ili maltera, nikada nije normalna pojava. Prva stvar koju treba zabilježiti jeste tačna lokacija - da li je mrlja na spoljašnjem zidu, unutrašnjem pregradnom zidu ili na plafonu?

Takođe, izuzetno je važan i sam oblik mrlje:

"Potrebna je znatna količina vode da bi se natopila zadnja strana nekog materijala. Kada se to desi, materijal pod prstima postaje krt ili dolazi do vidljivih površinskih deformacija", upozorava dr Le Bo i dodaje da su ključni znaci za uzbunu klobuci na boji (mehurići) ili tamne fleke koje izbijaju duboko iz samog materijala.

S druge strane, unutrašnja kondenzacija se ponaša sasvim drugačije: ona stvara specifične šare po površini ili se stalno formira na istom hladnom mjestu, a zatim nestaje čim se uključi grijanje ili ventilacija.

Pogledajte kako izgleda postupak:

Test sa folijom na zidu za otkrivanje vlage Izvor: Youtube / The Weather Network

Kako se tačno radi test sa folijom?

Ako vizuelno i dalje niste sigurni šta se dešava, vrijeme je za jednostavan kućni eksperiment. Postupak traži samo malo preciznosti.

Pripremite površinu : Isjecite komad alu-folije dimenzija oko 20x20 cm. Zid na tom mjestu nježno prebrišite suvom krpom i sačekajte da se površinski osuši.

: Isjecite komad alu-folije dimenzija oko 20x20 cm. Zid na tom mjestu nježno prebrišite suvom krpom i sačekajte da se površinski osuši. Hermetički zalijepite : Pričvrstite foliju molerskom trakom duž sve četiri ivice. Izuzetno je važno da nigdje nema prolaza za vazduh. (Mali savjet: testirajte ljepljivu traku na manje vidljivom mjestu da ne biste skinuli sloj boje).

: Pričvrstite foliju molerskom trakom duž sve četiri ivice. Izuzetno je važno da nigdje nema prolaza za vazduh. (Mali savjet: testirajte ljepljivu traku na manje vidljivom mjestu da ne biste skinuli sloj boje). Sačekajte 24 do 48 sati: Ostavite foliju da odradi svoje, a onda pažljivo pogledajte rezultat.

Tumačenje rezultata: Šta kažu kapljice?

1. Kapljice su sa SPOLJNE strane (okrenute ka sobi)

Riječ je o površinskoj kondenzaciji. Topao i vlažan vazduh iz sobe udario je u hladan zid. Glavni krivci su kuvanje, sušenje veša u stanu, tuširanje i manjak provjetravanja.

Rješenje: Češće otvarajte prozore na kip, uključujte aspirator i odmaknite namještaj bar nekoliko centimetara od spoljnih zidova kako bi vazduh nesmetano cirkulisao.

2. Mokro je IZA folije (sa unutrašnje strane, na zidu)

Alarm za ozbiljan oprez — vlaga dolazi iz dubine zida. Folija je blokirala isparavanje, što jasno pokazuje da problem leži u lošoj hidroizolaciji, prodoru kišnice kroz fasadu ili cijevi koja negdje polako popušta. Ako primjetite da se mrlja naglo širi poslije kiše, stvar je kristalno jasna: vrijeme je za majstore prije nego što nastane još veća havarija.

3. Folija je potpuno suva sa obje strane?

To ne znači nužno da ste bezbjedni. Vlaga se često javlja u ciklusima - zavisno od jačine grijanja, spoljne temperature ili vetra.

Zlatno pravilo

Test možete uraditi u bilo koje doba godine, mada su tokom zime temperaturne razlike izraženije pa su i rezultati očigledniji. Ipak, zapamtite: alu-folija služi samo za brzu prvu pomoć i dijagnostiku. Ako se mrlje šire, a boja uporno bubri i otpada, džaba krečite, trajno rješenje počinje tek kada se u korijenu zatvori izvor vode.

(Mondo)