Viđali ste ovo stvorenje u kući? Dolaze zbog plijena, možda imate veći problem nego što mislite

Palite svjetlo u kupatilu u sred noći, a po pločicama nevjerovatnom brzinom projuri stvorenje koje izgleda kao da je ispalo iz filmova strave i užasa. Prva reakcija većine ljudi je papuča u ruku ili vrisak.

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Prije nego što zamahnete, stanite na sekund. Ovo biće dugih, tankih nogu zove se kućna stonoga (Scutigera coleoptrata) i iako njen izgled tjera jezu u kosti, njen dolazak u vaš stan vjerovatno šalje poruku o nečemu što uopšte niste primijetili.

Zašto je baš kod vas? Nije došla zbog hrane, već zbog lova

Za razliku od bubašvaba ili mrava koje privlače mrvice hljeba ispod stola ili prepuna kanta za smeće, stonoge to uopšte ne zanima. One su vrhunski predatori u svijetu zglavkara i u vaš dom dolaze iz samo dva razloga: zbog vlage i zbog plijena.

Kako objašnjavaju stručnjaci za dezinsekciju, stonoge nemaju zaštitni sloj koji zadržava vlagu u tijelu, pa se lako isuše. Zato biraju mračna i mokra mjesta - kupatila, podrume, prostor iza veš-mašine ili ispod lavaboa.

Međutim, ako ih viđate često, to je signal za uzbunu. Kućne stonoge ne ostaju tamo gdje je trpeza prazna. One su u vašem stanu zato što love:

dosadne paukove,

srebrne ribice (one male sjajne bubice koje bježe po kadi),

mrave,

bubašvabe i uholaže,

pa čak i opasne stjenice u namještaju!

Drugim riječima, jedna zalutala stonoga nije razlog za dramu, ali redovni susreti znače da iza ormara, parketa ili u zidnim pukotinama verovatno imate pravu malu skrivenu koloniju drugih insekata.

Da li ujeda i da li je treba ubiti?

Iako izgleda zastrašujuće sa svojih 15 pari dugačkih nogu, kućna stonoga je zapravo vaša besplatna "služba za dezinsekciju".

Ljude izbjegava u širokom luku, a ujedi su izuzetno rijetki, dešavaju se samo u samoodbrani (ako je slučajno pritisnete rukom) i u najgorem slučaju izazivaju blago crvenilo slično ubodu komarca. Zato, umjesto da je zgazite, najbolji potez je da je poklopite čašom, podvučete papir i mirno izbacite napolje.

Kako ih zauvijek otjerati bez hemije?

Ako ne želite cimere sa trideset nogu u svom kupatilu, morate im ukinuti uslove za život:

1. Riješite se viška vlage: Držite vlažnost u stanu ispod 50%. Dobro provjetravajte kupatilo nakon tuširanja, brišite podove od viška vode i ne ostavljajte mokre prostirke i peškire zgužvane na pločicama.

2. Uklonite skrovišta: Podrumi i ostave prepune vlažnih kartonskih kutija i starih stvari raj su za insekte. Zamijenite karton plastičnim kutijama s poklopcem.

3. Zatvorite prolaze: Silikonom ili gipsom popunite sve pukotine oko cijevi, lajsni, prozora i vrata kroz koje se provlače iz podruma ili zgrade.

4. Istražite šta one to zapravo jedu: Postavite obične ljepljive klopke u mračne uglove. Kada vidite koji su se insekti zalijepili za njih, znaćete ko je pravi nezvani gost u vašem domu - i da li je vrijeme za poziv profesionalcima.

Kućna stonoga možda jeste prizor od kog se diže kosa na glavi, ali ona je samo simptom, a ne uzrok problema. Shvatite je kao besplatan alarm vašeg stana: vrijeme je da prekontrolišete vlagu i zavirite iza ormara prije nego što se suočite sa najezdom buba koje zapravo prave štetu.

(Mondo.rs)