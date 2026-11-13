Najbolji stolovi za male stanove i sobe: Štedi kvadrate i lako se uklapa u svaki dizajn

Kako odabrati najbolji sto za male stanove koji štedi prostor i lako se uklapa u svaki dizajn enterijera? Pročitajte!

Izvor: Shutterstock

Kada opremate mali stan ili garsonjeru, trpezarijski sto je gotovo nemoguće smestiti.

Želite mjesto gdje možete udobno da doručkujete, popijete kafu sa prijateljima ili postavite večeru, ali kad crtate ideje na planu stana, vidite i sami da masivan sto odmah “pojede” dragocen prostor u dnevnoj sobi ili kuhinji.

Modeli sklopivih stolova sa stranicama koji se obaraju idealno su rješenje za ovakve stanove.

Najveća prednost ovih stolova leži u tome što ne moraju stalno da stoje rasklopljeni. Kada završite sa obrokom, jednostavno spustite jednu ili obje stranice. Sto za nekoliko sekundi postane uska konzola koju primaknete uza zid, iza sofe ili ispod prozora.

sto na rasklapanje

Izvor: Shutterstock

Tokom radnog dana ne smeta u prolazu, a za ručak ili večeru se podignu jedna ili dve stranice i imate spreman trpezarijski sto. Kad je podignuta samo jedna stranica, može odlično da posluži za rad na laptopu u improvizovanoj kućnoj kancelariji u malom stanu.

U mnogim modernim modelima koristi se i središnji, fiksni deo stola. Umjesto da ostane prazan, dizajneri u njega ugrađuju duboke fioke ili skrivene police.

Tu možete lako da smestite escajg, salvete, podmetače, pa čak i preklopne stolice kada ih ne koristite. Na taj način oslobađate dodatno mesto u kuhinjskim ormarićima.

sto na rasklapanje

Izvor: Shutterstock

Za razliku od masivnih drvenih stolova koje je teško pomijerati, sklopivi modeli su znatno lakši i fleksibilniji. Ako model ima i točkiće, možete ga bez ikakvog napora odgurati u ugao dok vježbate ili raspremate sobu, a zatim ih vratite u centar prostorije kada servirate hranu. Savjet dizajnera je da na dijelu gdje vam sto stoji kad je sklopljen okačite ogledalo ili manju galeriju slika. Tako ćete privremeni trpezarijski kutak u trenutku pretvoriti u skockanu i elegantnu konzolu koja vizuelno otvara prostor.

Naročito je praktičan model zidni model koji visi na zidu. Kada sklopite radnu ploču, pod u potpunosti ostaje slobodan. To oslobađa prolaz u izuzetno uskim kuhinjama ili garsonjerama i daje prostoriji vizuelnu širinu. Nije čudo što mnogi pokušavaju da ovu ideju sprovedu u djelo različitim "uradi sam" projektima.

Sto koji stoji na zidu ponekad ne služi samo za ručavanje. Unutar zidnog ormarića nalaze se ugrađene police koje ostaju dostupne čak i kada je sto podignut. Tu možete držati čaše, flaše ili začine pa sto u sklopljenom stanju djeluje kao elegantan zidni ormarić ili kućni bar.

Mehanizam je obično napravljen tako da se prednja stranica ormarića jednostavno spusti nadole i u sekundi pretvori u čvrstu površinu za rad, doručak ili rad na laptopu. Čim završite posao ili obrok, vratite ploču u uspravan položaj i soba u momentu deluje pospremljeno.

U galeriji pogledajte različite modele stolova na rasklapanje.