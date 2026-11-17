Kašmir kuhinja je zaludjela dizajnere sa debelim razlogom. Evo zašto će biti zvijezda u stanovima u 2027. godini...

Izvor: Shutterstock

Poslije potpuno bijelih kuhinja i upečatljivih tamnih tonova, u prvi plan dolazi nešto mnogo nježnije i toplije. Kašmir kuhinja postaje jedan od trendova koji privlače pažnju dizajnera enterijera, a razlog je jednostavan: izgleda elegantno, stvara prijatnu atmosferu i ne djeluje kao prolazni modni hir.

Iako naziv zvuči kao da je riječ o luksuznom materijalu, kašmir kuhinja zapravo označava stil uređenja zasnovan na toplim, umirenim neutralnim nijansama. Zamislite boju jutarnje kafe sa mlijekom, nježnu bež, krem, boju pijeska i svijetle braon tonove. Paleta je dovoljno suptilna da prostor djeluje prozračno, ali ima više topline i karaktera od klasične bijele kuhinje.

Dizajneri ovaj stil opisuju kao savršenu sredinu između minimalističkog izgleda i tamnijih, dramatičnijih enterijera. Kuhinja tako ostaje svijetla i prijatna, ali ne izgleda hladno niti sterilno.

Zašto je kašmir kuhinja toliko privlačna?

Jedna od najvećih prednosti ovog trenda jeste njegova dugovječnost. Umjesto boja koje mogu brzo da dosade, oslanja se na prirodne tonove i materijale koji se lako uklapaju u različite stilove uređenja.

Dizajneri ističu da ovakva kuhinja može da izgleda aktuelno i za deset ili dvadeset godina. Osim toga, neutralna osnova omogućava da se detalji mijenjaju bez velikog renoviranja. Dovoljno je promijeniti rasvjetu, ručkice ili dekoraciju da prostor dobije sasvim drugačiji izgled.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda kašmir kuhinja!

Kako da uredite kuhinju u kašmir stilu?

Za početak, birajte kuhinjske elemente u toplim nijansama bež, krem, svijetlosmeđe ili boje pečuraka. Umjesto izrazito bijelih frontova, prednost dajte prigušenim tonovima koji prostoru daju mekoću.

Posebno lijepo izgledaju elementi od svijetlog hrasta, naročito ako imaju diskretne, integrisane ručkice. Drvo unosi prirodnu teksturu i sprečava da kuhinja djeluje jednolično. Dizajneri preporučuju i detalje od mesinga, posebno slavine, ručkice i rasvjetu. Neobrađeni mesing vremenom dobija prirodnu patinu, pa kuhinji daje karakter i toplinu.

Za zid iznad radne površine možete izabrati mat pločice u zemljanim tonovima ili dekorativne pločice sa tradicionalnim motivima. Radna ploča takođe ne mora da bude potpuno jednobojna. Kamen sa diskretnim šarama u braon, sivim i krem nijansama može da bude upečatljiv detalj, a da se pritom uklapa u cijelu paletu.

Kuhinja koja ne izlazi lako iz mode

Suština kašmir trenda nije u tome da sve bude iste boje, već da se pažljivo kombinuju nijanse i teksture. Upravo zato ovakve kuhinje djeluju jednostavno na prvi pogled, ali imaju dovoljno detalja da ne izgledaju dosadno.

Za razliku od potpuno bijelih kuhinja, koje nekima mogu djelovati hladno, kašmir nijanse stvaraju topliji i mekši utisak. Istovremeno, nisu toliko upadljive da bi brzo dosadile.

Ovaj stil zato može biti dobar izbor za one koji planiraju renoviranje i žele kuhinju koja će izgledati moderno i narednih godina, bez potrebe da prate svaki novi trend.