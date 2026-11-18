Namještaj po mjeri ili gotov iz salona - šta je isplativije? Saznajte kako da uporedite cijene, rokove, materijale i iskoristite svaki centimetar prostora.

Izvor: Nomad_Soul/Shutterstock

Opremanje doma danas sve češće zavisi od toga koliko prostor, budžet i rokovi dozvoljavaju kompromis, a rast cijena materijala, transporta i rada dodatno otežava odluku.

Zato izbor između namještaja po mjeri i gotovog namještaja iz salona nije samo pitanje ukusa, već odmjerene računice koja se svodi na tri kriterijuma: cijenu, vrijeme čekanja i uklapanje u prostor.

Šta određuje isplativost opremanja doma danas?

Kada kažete da vam se nešto isplati, u računicu zapravo ulazi više stavki nego što se na prvi pogled čini.

Pored cijene samog komada, tu su dostava i montaža, eventualne prepravke, vrijeme do trenutka kada namještaj možete da koristite, ali i prostor koji ostaje neiskorišćen jer komad nije napravljen za vaš zid.

Početna cijena je samo prvi red u tabeli, a pravi trošak se vidi tek kada saberete sve.

Uzmite jednostavan primjer: kuhinja od tri i po metra u uglu, sa nišom za bojler. Gotov komplet može da košta manje na etiketi, ali ako vam ostane praznina od petnaest centimetara uz zid ili ako morate da dokupljujete završne letve i ispune, razlika u cijeni se brzo topi.

Isto važi i obrnuto, jer izrada po mjeri traži vrijeme, a vrijeme takođe ima cijenu.

Zato se prije odlaska u salon ili kod stolara isplati zapisati tri stvari: tačne mjere prostora, rok do kojeg vam namještaj zaista treba i iznos koji ste spremni da potrošite u cjelini, a ne samo za glavni komad.

Tek sa tim podacima poređenje dvije opcije ima smisla.

Izvor: Samir Cacan, mondo.ba

Gdje izrada namještaja po mjeri opravdava trošak?

Izrada po mjeri najjasnije pokazuje svoju vrijednost u prostorima koji odstupaju od standarda.

Mansarda sa kosim plafonom, uzak hodnik, ugao sa instalacijama ili soba u kojoj su vrata i prozor tako raspoređeni da gotov ormar naprosto ne staje – u takvim situacijama gotov namještaj traži kompromis, a namještaj po mjeri ga uklanja.

Svaki centimetar koji se iskoristi smanjuje potrebu za dodatnim komodama i policama.

Tu je i izbor materijala, koji kod izrade po mjeri sami određujete. Možete odabrati debljinu ploče, vrstu kantovanja, boju i kvalitet okova prema tome kako će se namještaj koristiti.

Kuhinja u kojoj se svakodnevno kuva za porodicu drugačije se haba od ormara u gostinjskoj sobi, pa nema razloga da oba komada imaju iste specifikacije.

Kod frontova se često javlja pitanje završne obrade, a popularan izbor za kuhinje i plakare su MDF ploče sa završnom obradom visokog sjaja.

Sjajna površina daje prostoru dublji, svjetliji izgled i lako se briše, ali zahtijeva nešto više pažnje zbog otisaka prstiju i sitnih ogrebotina.

Ako u domaćinstvu ima male djece ili kućnih ljubimaca, vrijedi unaprijed razmisliti da li je takva završna obrada praktična ili je bolje odabrati mat površinu.

To je dobar primjer kako se kod izrade po mjeri odluka ne završava na obliku i dimenzijama, već uključuje i svakodnevno održavanje.

Kada gotov namještaj pojednostavljuje opremanje doma?

Gotov namještaj ima svoje prednosti i bilo bi nepošteno zanemariti ih.

Kada je enterijer pravilnog oblika, a potrebe jednostavne, salon vam omogućava da komad vidite, dodirnete i isprobate prije kupovine.

Znate tačno kakav je, koliko košta i kada može da stigne. Nema iznenađenja u izgledu ni u roku, što mnogima znači spokoj.

Za dnevnu sobu sa pravilnim zidovima, spavaću sobu standardnih dimenzija ili radni kutak u dječjoj sobi, gotov namještaj često je sasvim dovoljan.

Možete odmah da uporedite nekoliko modela po širini, visini i dubini, a u većini slučajeva i da ih odnesete kući u roku od nekoliko dana.

To je prednost kada se useljavate u stan ili kada vam nešto hitno treba, na primjer poslije selidbe ili popravke.

Prije kupovine ipak izmjerite prostor i uporedite ga sa dimenzijama komada, uključujući i širinu vrata kroz koja namještaj mora da prođe.

Greške u mjerenju najčešći su razlog zbog kojeg gotov namještaj završava kao skup kompromis.

Kratko poređenje onoga što dobijate često pokaže da je gotova opcija razumna za prostor bez posebnih zahtjeva, ali da gubi prednost čim zid ili niša počnu da diktiraju uslove.

stan od 58 kvadrata sa terasom i dvorištem 001

Izvor: Youtube / Never Too Small

Šta se mijenja kada prostor traži kompromis?

Većina domaćinstava nalazi se negdje između ova dva ekstrema. Stan ima jedan problematični zid, ali ostatak je običan. Kuhinja je standardna, ali ugao je nezgodan.

U takvim slučajevima često se isplati kombinovati gotov namještaj i izradu po mjeri: gotov komad tamo gdje prostor to dozvoljava, a namještaj po mjeri samo tamo gdje je zaista potreban.

Ne mora sve da bude po mjeri da bi se dobio dobar rezultat.

Zamislite porodicu koja kupuje gotov kauč i komodu za dnevnu sobu, ali naručuje ugradni plakar za predsoblje koje je usko i neobičnog oblika.

Time se troškovi drže pod kontrolom, a najproblematičniji dio prostora rješava se precizno.

Ovakva podjela često daje bolji odnos uloženog i dobijenog nego odluka da se sve radi na jedan način.

Kod ovakvog pristupa važno je da ponude poredite prema istim kriterijumima.

Ako jedan majstor uračunava montažu, a drugi ne, ili ako jedna ponuda uključuje okove višeg kvaliteta, razlika u cijeni nije realna.

Zato od svakog ponuđača tražite da navede obuhvat radova, vrstu i debljinu ploče, kantovanje i okove, kao i dodatne poslove poput prilagođavanja instalacija ili demontaže starog namještaja, ako su potrebni.

Tek tako dobijate poređenje na osnovu kojeg možete mirno da procijenite.

Kako domaćinstvo prepoznaje isplativiji izbor namještaja?

Na kraju, odgovor zavisi od nekoliko jednostavnih pitanja:

Da li vaš prostor ima neobične mjere ili niše?

Koliko dugo planirate da koristite namještaj?

Koliko vam je važno da svaki komad odgovara vašim navikama, a ne samo vašem budžetu?

Ako odgovori ukazuju na posebne zahtjeve prostora i dugoročnu upotrebu, izrada namještaja po mjeri vjerovatno je isplativija, čak i ako je početni račun viši.

Ako je prostor jednostavan, rok kratak, a potrebe standardne, gotov namještaj često je razumniji izbor, piše Glas Opova.

Nema razloga da plaćate preciznost koja vam ne donosi stvarnu korist.

Isplativost nije isto što i niska cijena, već odnos između onoga što uložite i onoga što dobijete kroz godine korišćenja.

Dobar savjet je da se prije odluke zapitate i obrnuto: šta biste izgubili birajući drugu opciju?

Ponekad se tada otkrije da vam ne treba ugradni plakar, već samo police po mjeri, ili da vam gotova kuhinja zapravo odgovara uz jedan prilagođeni element.

(Mondo)