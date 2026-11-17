Zaboravite sive i bež tepihe! Otkrijte hit boje za 2027. godinu koje unose toplinu i karakter u svaki prostor.

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Tepih je je onaj “tihi” element koji povezujecijeli prostor i daje mu dušu. Dok su prethodnih godina enterijerima vladali hladni sivi tonovi i minimalistički podovi bez mnogo detalja, dizajneri enterijera za 2027. godinu najavljuju veliki povratak topline, mekoće i izražene teksture pod nogama.

Novi pravci ne donose prolazne hir-trendove koji dosade posle jedne sezone, već pametnija rešenja prilagođena stvarnom životu i načinu na koji zaista koristimo svaku prostoriju.

Umjesto jakih kontrasta i krupnih, napadnih šara koje lako zaguše prostor, u fokus dolazi sam rad tkanja. Rebraste strukture, krupnije petlje, pleteni efekti i različite visine vlakana stvaraju suptilan dezen kroz igru svjetlosti i sjenke.

Ovakvi tepisi unose dubinu i karakter u neutralno uređen stan, a pritom ne traže da ostatak namještaja podredite njima. Jedino pravilo je praktično: duboka, meka tkanja čuvajte za spavaću sobu, dok za prometne hodnike birajte gušće i otpornije pletenje.

Topli neutralni tonovi

Neutralne nijanse ne izlaze iz mode, ali mijenjaju “temperaturu”. Hladna, srebrnkasta siva polako ustupa mjesto toplijim, prirodnijim tonovima poput boje ovsenih pahuljica, nijanse pečurke, mekog taupe tona i nebeljene vune. Ove boje se lako uklapaju, ali prostoru daju znatno prijatniju atmosferu. Čak i ako već imate sivu garnituru ili zidove, ne morate ništa da mijenjate iz korijena – tepih u toploj toup nijansi savršeno će premostiti razliku između hladnih površina i toplog drveta.

Boje zemlje i vode

Za one koji žele da se pomjere korak dalje od neutralne palete, naredna godina donosi bogate, smirene nijanse inspirisane zemljom i vodom. Pored toplih tonova gline, karamele i duvana, posebno mesto zauzimaju prigušene nijanse mahovine i masline, kao i duboki, mineralni plavi tonovi. Ovakve boje unose svježinu i mir u prostor bez imalo agresivnosti, bilo da se odlučite za jednobojni komad u jednoj prostoriji ili suptilan prugasti detalj.

Vuna i komfor kao luksuz svakodnevice

Sa sve većim interesovanjem za prirodne materijale koji traju godinama, vuna se vraća na sam vrh liste želja. Prirodno je otporna, dugo drži oblik i daje onaj nezamenljiv osjećaj topline kada ujutru zakoračite iz kreveta. Istovremeno, savremena tehnologija izrade donijela je i znatno zahvalnije materijale otporne na mrlje, koji izgledaju luksuzno, ali se lakše čiste i na njima ostaje manje fleka.

Možda najkorisniji savet dizajnera za godinu pred nama glasi da jedan isti tepih ili podna obloga ne moraju da diktiraju izgled cijelog doma. Spavaća soba traži mekoću i tišinu, dnevni boravak lako održavanje i udobnost, a stepenište ili predsoblje izdržljivost i dozu smjelosti kroz suptilan geometrijski rad.

U galeriji pogledajte i tepihe koji nikad ne izlaze iz mode.