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Zašto ovaj tepih kvari cijelu sobu? 5 trikova dizajnera enterijera za savršen izbor, dimenzije i postavljanje

Zašto ovaj tepih kvari cijelu sobu? 5 trikova dizajnera enterijera za savršen izbor, dimenzije i postavljanje

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Pravila za postavljanje tepiha: 5 trikova dizajnera enterijera za savršen prostor

Umjesto da postavite bilo kakav tepih pratite ovih 5 pravila Izvor: Shutterstock

Postavljanje tepiha djeluje kao sasvim jednostavan zadatak, ali u praksi traži precizan odnos dimenzija, proporcija i položaja u sobi.

Pogrešan izbor učiniće da prostor djeluje manje i neskladno, dok dobro odmjeren tepih momentalno spaja namještaj u jednu cjelinu, definiše posebne zone i unosi potpunu harmoniju.

Dizajneri enterijera otkrivaju pet ključnih pravila koja treba da pratite prilikom uređenja doma.

1. Tepih nikada ne smije da dodiruje zidove

Tepih služi da uokviri određenu zonu u prostoriji, a ne da prekrije cijeli pod poput linoleuma ili parketa. Bez obzira na namjenu sobe, ako tepih dodiruje zid ili lajsnu, prostor djeluje skučeno i neuređeno.

Dizajneri najčešće primjenjuju pravilo od 45 centimetara: uvijek ostavite toliki razmak između ivice tepiha i zida. Na taj način stvarate lijep vizuelni okvir i jasno naglašavate zonu za sjedenje ili odmor.

U galeriji pogledajte kako je uređen jedan mali stan od 18 kvadrata.

2. Koji namještaj ide na tepih, a koji van njega?

Način na koji kombinujete namještaj i tepih zavisi od namjene same prostorije:

  • Trpezarija: Tepih mora da bude i ispod stola i ispod svih stolica. Kada izvučete stolicu da biste sjeli, njene nogare moraju da ostanu na tepihu. Ako stolice pri svakom pomjeranju spadaju sa tepiha, izabrali ste premali model.
  • Dnevna soba: Tepih ne treba da lebdi na sredini sobe. Postavite ga tako da prednje nogare sofe, fotelja i stočića stoje na njemu.
  • Spavaća soba: Izaberite model koji djelimično ulazi pod krevet, a pruža se sa obje bočne strane i ispred nogara. Ovaj raspored vizuelno širi sobu i pruža prijatnu mekoću pri svakom koraku.
tepih u dnevnoj sobi
Izvor: Shutterstock

3. Primijenite pravilo trećine (1:3)

Da bi prostor djelovao povezano, namještaj mora djelimično da preklapa tepih. Stručnjaci savjetuju da najmanje jednu trećinu tepiha podvučete pod sofu ili krevet.

U prostorijama otvorenog koncepta tepih može da ide i cijelom dužinom ispod garniture ako se ona nalazi u samom centru sobe. Dovoljno je da podvučete oko 20 do 30 centimetara tepiha pod glavni komad namještaja i stvarate skladnu cjelinu.

4. Izaberite veće dimenzije nego što planirate

Mnogi vjeruju da mali tepih vizuelno povećava malu sobu, ali u praksi važi suprotno. Sitni tepisi lebde bez ikakvog smisla na sredini prostorije i čine da cijelo okruženje djeluje nepovezano.

tepih dnevna soba
Izvor: Shutterstock

Uvijek birajte veći model koji ulazi pod namještaj. Čak i u malim sobama, veća površina tepiha spaja elemente i stvara utisak širine. Manje tepihe i staze ostavite za hodnike ili prostor neposredno uz krevet, gdje prvenstveno imaju praktičnu ulogu.

5. Kombinujte i slažite više manjih tepiha

Ukoliko ipak želite da iskoristite manje modele, možete da ih kombinujete na dva načina:

  • Zone u otvorenom prostoru: Stavite jedan tepih ispod garniture za sjedenje, a drugi ispod radnog stola ili fotelje za čitanje. Zadržite istu paletu boja ili sličnu teksturu kako prostor ne bi djelovao pretrpano.
  • Slojevito slaganje: Preko velikog, jednobojnog tepiha neutralne nijanse položite manji tepih sa upečatljivim šarama. Takođe možete blago preklopiti dva tepiha srednje veličine. Ovaj pristup unosi bogatu teksturu, toplinu i autentičan stil u vaš dom.

U galeriji pogledajte modele tepiha koji nikad ne izlaze iz mode.

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Tagovi

tepih uređenje doma dizajn enterijera

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