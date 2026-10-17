Pravila za postavljanje tepiha: 5 trikova dizajnera enterijera za savršen prostor

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Postavljanje tepiha djeluje kao sasvim jednostavan zadatak, ali u praksi traži precizan odnos dimenzija, proporcija i položaja u sobi.

Pogrešan izbor učiniće da prostor djeluje manje i neskladno, dok dobro odmjeren tepih momentalno spaja namještaj u jednu cjelinu, definiše posebne zone i unosi potpunu harmoniju.

Dizajneri enterijera otkrivaju pet ključnih pravila koja treba da pratite prilikom uređenja doma.

1. Tepih nikada ne smije da dodiruje zidove

Tepih služi da uokviri određenu zonu u prostoriji, a ne da prekrije cijeli pod poput linoleuma ili parketa. Bez obzira na namjenu sobe, ako tepih dodiruje zid ili lajsnu, prostor djeluje skučeno i neuređeno.

Dizajneri najčešće primjenjuju pravilo od 45 centimetara: uvijek ostavite toliki razmak između ivice tepiha i zida. Na taj način stvarate lijep vizuelni okvir i jasno naglašavate zonu za sjedenje ili odmor.

U galeriji pogledajte kako je uređen jedan mali stan od 18 kvadrata.

Vidi opis Zašto ovaj tepih kvari cijelu sobu? 5 trikova dizajnera enterijera za savršen izbor, dimenzije i postavljanje mali stan od 18 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 1 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 2 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 3 / 31 AD Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 4 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 5 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 6 / 31 AD Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 7 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 8 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 9 / 31 AD Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 10 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 11 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 12 / 31 AD Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 13 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 14 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 15 / 31 AD Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 16 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 17 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 18 / 31 AD Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 19 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 20 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 21 / 31 AD Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 22 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 23 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 24 / 31 AD Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 25 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 26 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 27 / 31 AD Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 28 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 29 / 31 Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 30 / 31 AD Izvor: Youtube / ИНТЕРЬЕР НАЛИЦО Br. slika: 31 31 / 31

2. Koji namještaj ide na tepih, a koji van njega?

Način na koji kombinujete namještaj i tepih zavisi od namjene same prostorije:

Trpezarija: Tepih mora da bude i ispod stola i ispod svih stolica. Kada izvučete stolicu da biste sjeli, njene nogare moraju da ostanu na tepihu. Ako stolice pri svakom pomjeranju spadaju sa tepiha, izabrali ste premali model.

Tepih mora da bude i ispod stola i ispod svih stolica. Kada izvučete stolicu da biste sjeli, njene nogare moraju da ostanu na tepihu. Ako stolice pri svakom pomjeranju spadaju sa tepiha, izabrali ste premali model. Dnevna soba: Tepih ne treba da lebdi na sredini sobe. Postavite ga tako da prednje nogare sofe, fotelja i stočića stoje na njemu.

Tepih ne treba da lebdi na sredini sobe. Postavite ga tako da prednje nogare sofe, fotelja i stočića stoje na njemu. Spavaća soba: Izaberite model koji djelimično ulazi pod krevet, a pruža se sa obje bočne strane i ispred nogara. Ovaj raspored vizuelno širi sobu i pruža prijatnu mekoću pri svakom koraku.

tepih u dnevnoj sobi

Izvor: Shutterstock

3. Primijenite pravilo trećine (1:3)

Da bi prostor djelovao povezano, namještaj mora djelimično da preklapa tepih. Stručnjaci savjetuju da najmanje jednu trećinu tepiha podvučete pod sofu ili krevet.

U prostorijama otvorenog koncepta tepih može da ide i cijelom dužinom ispod garniture ako se ona nalazi u samom centru sobe. Dovoljno je da podvučete oko 20 do 30 centimetara tepiha pod glavni komad namještaja i stvarate skladnu cjelinu.

4. Izaberite veće dimenzije nego što planirate

Mnogi vjeruju da mali tepih vizuelno povećava malu sobu, ali u praksi važi suprotno. Sitni tepisi lebde bez ikakvog smisla na sredini prostorije i čine da cijelo okruženje djeluje nepovezano.

tepih dnevna soba

Izvor: Shutterstock

Uvijek birajte veći model koji ulazi pod namještaj. Čak i u malim sobama, veća površina tepiha spaja elemente i stvara utisak širine. Manje tepihe i staze ostavite za hodnike ili prostor neposredno uz krevet, gdje prvenstveno imaju praktičnu ulogu.

5. Kombinujte i slažite više manjih tepiha

Ukoliko ipak želite da iskoristite manje modele, možete da ih kombinujete na dva načina:

Zone u otvorenom prostoru: Stavite jedan tepih ispod garniture za sjedenje, a drugi ispod radnog stola ili fotelje za čitanje. Zadržite istu paletu boja ili sličnu teksturu kako prostor ne bi djelovao pretrpano.

Stavite jedan tepih ispod garniture za sjedenje, a drugi ispod radnog stola ili fotelje za čitanje. Zadržite istu paletu boja ili sličnu teksturu kako prostor ne bi djelovao pretrpano. Slojevito slaganje: Preko velikog, jednobojnog tepiha neutralne nijanse položite manji tepih sa upečatljivim šarama. Takođe možete blago preklopiti dva tepiha srednje veličine. Ovaj pristup unosi bogatu teksturu, toplinu i autentičan stil u vaš dom.

U galeriji pogledajte modele tepiha koji nikad ne izlaze iz mode.