Kupujete nove peškire? Provjerite GSM, sastav i način održavanja. Saznajte koja gramatura se preporučuje i kako da peškiri ostanu mekani i upijajući.

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Ako kupujete nove peškire, nemojte gledati samo boju, dezen i materijal. Jedna oznaka na deklaraciji može da otkrije koliko će peškir biti mekan, koliko dobro upija vodu i koliko brzo se suši. Stručnjaci savjetuju da obratite pažnju na GSM, ali i na sastav i način održavanja kako bi peškiri što duže ostali kvalitetni.

Nema mnogo stvari koje su prijatnije od umotavanja u mekan, pufnast peškir nakon tuširanja. Ipak, čak i peškiri koji djeluju kvalitetno mogu vremenom da izgube mekoću, slabije upijaju vodu ili počnu da se cijepaju na šavovima, naročito ako ih ne peremo i ne održavamo pravilno.

Prilikom kupovine novih peškira zato nije dovoljno da se oslonimo samo na izgled ili osjećaj pod prstima. Postoji oznaka koja može da nam pomogne da procijenimo njihovu težinu, gustinu i karakteristike, a riječ je o GSM-u.

Liz Ajhholz, suosnivačica i kreativna direktorka brenda Weezie, objašnjava na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine peškira, ali i kako da ih pravilno održavamo da bi što duže ostali mekani i upijajući.

Šta je GSM i zašto je važan prilikom kupovine peškira?

GSM je skraćenica za grams per square meter, odnosno grame po kvadratnom metru. Ova oznaka predstavlja gramaturu tkanine i jedan je od pokazatelja težine i gustine peškira.

Što je GSM veći, peškir je uglavnom teži, gušći i mekši na dodir, a često i bolje upija vodu.

Ipak, veća gramatura ne znači automatski da je peškir najbolji izbor za svakoga. Peškiri sa manjom gramaturom lakši su i brže se suše, dok oni sa većom gramaturom pružaju osjećaj luksuza, ali im je potrebno više vremena da se potpuno osuše.

Peškiri sa nižom gramaturom, na primjer, odgovaraju za teretanu ili situacije u kojima je važno da se brzo osuše i lako spakuju. Za svakodnevnu upotrebu u kupatilu, međutim, poželjno je pronaći ravnotežu između mekoće, upijanja i brzine sušenja.

Prema preporuci Liz Ajhholz, idealna gramatura za peškire za kupanje kreće se između 600 i 700 GSM. Ona navodi da je za peškire njihovog brenda odabrana gramatura od 650 GSM, jer pruža mekan i pufnast osjećaj, a peškir se ipak dovoljno brzo suši.

GSM obično možete da pronađete na deklaraciji proizvoda ili u detaljnim informacijama o proizvodu prilikom kupovine preko interneta. Većina peškira ima gramaturu između 300 i 900 GSM.

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Od kog materijala treba da budu peškiri?

Kada je riječ o peškirima za kupatilo, 100% pamuk smatra se jednim od najboljih izbora. Ako želite peškire koji će dugo trajati, stručnjaci preporučuju pamuk sa dugim vlaknima, jer takva vlakna mogu da doprinesu mekoći, izdržljivosti i dobrom upijanju vode.

Duža vlakna uglavnom omogućavaju izradu mekše i kvalitetnije tkanine, dok peškiri sa kraćim vlaknima mogu da budu grublji i pogodniji za određene namjene, poput intenzivnijeg trljanja kože.

Liz Ajhholz ističe i značaj načina na koji se vlakna obrađuju i predu. U njihovom brendu koriste se prediva obrađena tehnikom koja omogućava da se u vlaknima zadrže sitni džepovi vazduha.

Na taj način peškiri mogu da budu mekani i pufnasti, bez prevelike težine, a mekoću mogu da zadrže i nakon brojnih pranja.

Sintetički materijali i mješavine vlakana ipak imaju svoju namjenu. Mogu da budu praktični za teretanu, putovanja ili posebne proizvode, poput peškira za kosu od mikrovlakana, jer su lagani i brzo se suše.

Međutim, kada je riječ o peškiru za svakodnevno brisanje nakon tuširanja, mnogi ipak prednost daju mekanom pamučnom materijalu.

Kako da peškiri ostanu mekani i upijajući nakon brojnih pranja?

Čak i kvalitetan peškir može da izgubi svoja svojstva ako ga ne održavamo pravilno. Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje omekšivača za veš.

Omekšivač oblaže vlakna i vremenom može da smanji sposobnost peškira da upija vodu.

Ako ste ga slučajno koristili, stručnjakinja savjetuje da prilikom narednog pranja dodate pola šolje bijelog sirćeta.

Takođe, treba izbjegavati izbjeljivače na bazi hlora, dok sredstva na bazi aktivnog kiseonika mogu da se koriste kada je potrebno osvježiti ili posvijetliti peškire, uz poštovanje uputstva za proizvod i deklaracije peškira.

Peškire bi trebalo oprati prije prve upotrebe, a potom nakon tri do pet korišćenja. Preporučuje se da ih perete zajedno sa drugim peškirima, a ne sa različitim vrstama veša, kako bi se smanjilo trenje i habanje.

Prilikom pranja birajte niže temperature, odnosno hladniju vodu, u skladu sa deklaracijom. Previše topla voda može da doprinese skupljanju i slabljenju vlakana, naročito ako se peškiri često peru na visokim temperaturama.

Za sušenje je najbolje koristiti sušilicu za veš na nižoj temperaturi, ako deklaracija to dozvoljava. Kada izvadite peškire iz sušilice, protresite ih kako biste razdvojili vlakna i sačuvali njihovu mekoću.

Ako ih sušite na vazduhu, okačite ih na mjesto sa dobrom cirkulacijom vazduha, kako bi se potpuno osušili.

Peškiri koji dugo ostaju vlažni mogu da poprime neprijatan, ustajao miris, a u uslovima povećane vlage mogu da se stvore i uslovi za razvoj buđi.

Prilikom kupovine obratite pažnju i na to da li peškir ima praktičnu omču za kačenje, jer ona olakšava sušenje i odlaganje.

(Mondo)