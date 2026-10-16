logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najmodernije farmerke koje morate imati ove sezone: Odlične su i za posao ako ih ovako kombinujete

Najmodernije farmerke koje morate imati ove sezone: Odlične su i za posao ako ih ovako kombinujete

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Kako da nosite farmerke sa “barrel” nogavicama? Modne influenserke imaju odlične ideje…

Najmodernije farmerke ove jeseni Izvor: Shutterstock

Jesen donosi raznovrsne trendove u svijetu džinsa: duboki struk, široke nogavice, ravne krojeve, takozvane „cigaret” modele i široke duže bermude. Ipak, posebnu pažnju privlače farmerke sa zakrivljenim nogavicama, poznatije kao barrel-leg ili horseshoe kroj, čija popularnost ne jenjava.

Dok se klasične farmerke lako kombinuju, specifična i naglašena silueta ovog modela zahtijeva malo više pažnje pri izboru ostale odjeće. Rezultat se i te kako isplati. Dobro uklopljene, ove farmerke trenutno podižu cijeli izgled, od opuštenih dnevnih prilika do poslovnih sastanaka i večernjih izlazaka.

Pri stilizovanju farmerki zakrivljenog kroja ključno je obratiti pažnju na obuću i proporcije. Najbolje idu uz elegantne i diskretne modele obuće, poput baletanki ili plitkih patika. Ako se ipak odlučite za robusniju obuću sa debljim đonom, uklopite je uz uzanu ili skraćenu majicu kako biste spriječili da cijela figura djeluje zdepasto i kockasto.

Poslovne modne kombinacije

Ako vam je dozvoljeno da dolazite na posao u farmerkama, barrel-leg džins je odličan izbor. Izaberite tamniji teksas jer djeluje elegantnije i ozbiljnije od svijetlih tonova. Uklopite tamne farmerke uz ženstvenu bluzu sa karnerima i elegantne kratke čizme sa umjerenom blok-petom, a cijeli izgled zaokružite manjom strukturiranom torbom.

barel farmerke sa balon nogavicama
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ležerne dnevne kombinacije

Za opušten, svakodnevni izgled primijenite jednostavan recept. Udobne farmerke svjetlijeg teksasa spojite sa klasičnom bijelom pamučnom majicom ravnijeg kroja i kvalitetnim kožnim patikama. Preko svega prebacite laganu vjetrovku ili pamučnu jaknu od voštanog platna, što su dva vodeća jesenja komada za slojevito odijevanje. Ne zaboravite, pored plavog teksasa, veoma su moderne i farmerke u braon ili sivoj boji.

Večernji izlazak

Kada se spremate za večeru sa prijateljima ili večernje piće, naglasite specifičnu širinu nogavica tako što ćete vizuelno suziti struk. Spojite farmerke sa strukiranim sakoom ili svečanom bluzom koja se vezuje u struku. Dodajte elegantne cipele i veću pismo-torbu.

Teksas na teksas

Spajanje dva komada od teksasa predstavlja jedan od najpopularnijih načina za nošenje ovih farmerki, a njegova snaga leži u jednostavnosti. Možete uklopiti jaknu i farmerke u istoj nijansi džinsa, ili napraviti kontrast kombinovanjem tamnog indigo teksasa i svijetloplavog komada. Na kraju dodajte kaiš sa upečatljivom šnalom u vestern stilu kako biste unijeli malo dinamike u jednobojnu kombinaciju.

farmerke i jakna od teksasa
Izvor: Shutterstock

U galeriji pogledajte još modernih farmerki za jesen i zimu 2026.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

farmerke trendovi moda jesen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA