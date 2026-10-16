Najmodernije farmerke koje morate imati ove sezone: Odlične su i za posao ako ih ovako kombinujete

Kako da nosite farmerke sa “barrel” nogavicama? Modne influenserke imaju odlične ideje…

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Jesen donosi raznovrsne trendove u svijetu džinsa: duboki struk, široke nogavice, ravne krojeve, takozvane „cigaret” modele i široke duže bermude. Ipak, posebnu pažnju privlače farmerke sa zakrivljenim nogavicama, poznatije kao barrel-leg ili horseshoe kroj, čija popularnost ne jenjava.

Dok se klasične farmerke lako kombinuju, specifična i naglašena silueta ovog modela zahtijeva malo više pažnje pri izboru ostale odjeće. Rezultat se i te kako isplati. Dobro uklopljene, ove farmerke trenutno podižu cijeli izgled, od opuštenih dnevnih prilika do poslovnih sastanaka i večernjih izlazaka.

Pri stilizovanju farmerki zakrivljenog kroja ključno je obratiti pažnju na obuću i proporcije. Najbolje idu uz elegantne i diskretne modele obuće, poput baletanki ili plitkih patika. Ako se ipak odlučite za robusniju obuću sa debljim đonom, uklopite je uz uzanu ili skraćenu majicu kako biste spriječili da cijela figura djeluje zdepasto i kockasto.

Poslovne modne kombinacije

Ako vam je dozvoljeno da dolazite na posao u farmerkama, barrel-leg džins je odličan izbor. Izaberite tamniji teksas jer djeluje elegantnije i ozbiljnije od svijetlih tonova. Uklopite tamne farmerke uz ženstvenu bluzu sa karnerima i elegantne kratke čizme sa umjerenom blok-petom, a cijeli izgled zaokružite manjom strukturiranom torbom.

barel farmerke sa balon nogavicama

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ležerne dnevne kombinacije

Za opušten, svakodnevni izgled primijenite jednostavan recept. Udobne farmerke svjetlijeg teksasa spojite sa klasičnom bijelom pamučnom majicom ravnijeg kroja i kvalitetnim kožnim patikama. Preko svega prebacite laganu vjetrovku ili pamučnu jaknu od voštanog platna, što su dva vodeća jesenja komada za slojevito odijevanje. Ne zaboravite, pored plavog teksasa, veoma su moderne i farmerke u braon ili sivoj boji.

Večernji izlazak

Kada se spremate za večeru sa prijateljima ili večernje piće, naglasite specifičnu širinu nogavica tako što ćete vizuelno suziti struk. Spojite farmerke sa strukiranim sakoom ili svečanom bluzom koja se vezuje u struku. Dodajte elegantne cipele i veću pismo-torbu.

Teksas na teksas

Spajanje dva komada od teksasa predstavlja jedan od najpopularnijih načina za nošenje ovih farmerki, a njegova snaga leži u jednostavnosti. Možete uklopiti jaknu i farmerke u istoj nijansi džinsa, ili napraviti kontrast kombinovanjem tamnog indigo teksasa i svijetloplavog komada. Na kraju dodajte kaiš sa upečatljivom šnalom u vestern stilu kako biste unijeli malo dinamike u jednobojnu kombinaciju.

farmerke i jakna od teksasa

Izvor: Shutterstock

U galeriji pogledajte još modernih farmerki za jesen i zimu 2026.

Vidi opis Najmodernije farmerke koje morate imati ove sezone: Odlične su i za posao ako ih ovako kombinujete moderne farmerke moderne farmerke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Lepa i srećna/Mondo)