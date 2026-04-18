Kako da vam farmerke stoje kao da su krojene za vas? Prost trik sa TikToka oduševio sve žene

Jednostavan trik sa Tiktoka pretvara svake farmerke u model koji naglašava obline.

Farmerke koje savršeno stoje dobićete zahvaljujući triku koji rješava problem širokog struka.

Ako imate farmerke koje savršeno stoje svuda osim u struku, ne morate da ih poklanjate niti prepravljate kod krojačice.

Treba vam samo pertla i za par minuta, možete ih prilagoditi sebi i nositi sa samopouzdanjem.

Za mnoge žene potraga za savršenim farmerkama prava je avantura. Model može da bude idealan u kukovima i nogavicama, ali struk često ostane preširok.

Zato pojas farmerki stalno spada, a ako uvučete kaiš, zadnji deo se izvlači i pantalone su maksimalno neudobne. Upravo taj problem je inspirisao mladu mamu i tiktokerku Marisu Ričards da potraži rješenje i ono što je otkrila postalo je viralni hit na društvenim mrežama.

Marisa je nakon trudnoće primijetila da joj je tijelo promenilo oblik i da joj farmerke stalno spadaju. Isprobala je trik koji je pronašla na TikToku za koji su potrebni makaze, igla za provlačenje (ili zihernadla) i obična pertla.

Postupak je jednostavan: na unutrašnjem šavu pojasa napravi se mali rez, kroz koji se pertla provuče duž cijelog pojasa. Kada se krajevi zategnu, pertla funkcioniše kao skriveni učkur – struk se prilagođava, a farmerke izgledaju kao da su krojene po meri.

Najbolje u ovom triku je što se spolja ne vidi nikakva izmjena. Farmerke djeluju potpuno prirodno, a struk je savršeno prilagođen. Marisa objašnjava da trik posebno dobro funkcioniše kod modela sa visokim strukom, jer dodatno naglašava liniju.

Video je brzo postao viralan, sa više od 30.000 pregleda. Komentari su oduševljeni: „Ovo je genijalno!“ i „Super koristan trik!“ Neki su predložili da se umjesto pertle koristi lastiš, a širinu prilagodite širini pojasa.