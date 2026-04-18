Glavni modni detalj koji treba da nabavite za ovu sezonu: Kako se nosi čipka na savremen način

Čipka ponovo dominira u modnim kombinacijama, ali na nov i neobičan način.

Čipka u 2026. godini nije povratak u prošlost, već reinterpretacija: nežna tkanina postaje alat za izražavanje kontrasta.

Uložite u jedan kvalitetan čipkani komad i eksperimentišite sa kombinacijama; trend je dovoljno fleksibilan da ga prilagodite svom stilu.

Čipka se vraća kao vodeći trend za modu 2026: nježna, ali snažna i nosiva uz farmerke, kožu i oversized sako, i prisutna u svim formama od bluza do čarapa.

Posljednjih sezona primećujemo povratak vintidž estetike: od viktorijanskih čizama do "flapper" silueta, a čipka je sljedeća u nizu.

Ovaj nežan materijal ima snagu da transformiše izgled. Urednički pregledi sa modnih nedelja i jasno pokazuju da čipka više nije rezervisana za posebne prilike; pojavljuje se na haljinama, bluzama, topovima, suknjama, pa čak i na čarapama i aksesoarima.

Čipka danas balansira između romantike i oštrine: nosi se uz teksas za boho prizvuk, ali i uz kožne ili oversized jakne i kapute za kontrast koji čini stil modernim i nosivim.

Dizajneri modnih kuća Miu Miu, Dolce & Gabbana i Feragamo potvrđuju da čipku treba nositi sa strukturiranim komadima kako bi se izbjegao sladunjav efekat.

Najbolje je da isprobate trend jednim komadom koji vam odgovara: prozirna bluza preko jednostavnog topa, majica sa čipkanim bretelama za večernji izlazak, slip haljina kao sloja ispod sakoa, suknja sa čipkom u kombinaciji sa grubim čizmama, čipkane pantalone za hrabrije kombinacije, marame i šalovi sa čipkom kao detalj, te čipkane čarape koje podižu i najjednostavniji outfit. Ovi pristupi su upravo ono što editorijali preporučuju.

Ako želite da čipka izgleda savremeno, kombinujte je sa neutralnim tonovima i jednom „teškom" stavkom kao što je kožna jakna ili oversized sako. Za letnje izlete birajte čipkane topove uz lepršave suknje i espadrile; za večernje izlaske, slojevita slip haljina i minimalistički nakit daju sofisticiran izgled.