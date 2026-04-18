logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Glavni modni detalj koji treba da nabavite za ovu sezonu: Kako se nosi čipka na savremen način

Glavni modni detalj koji treba da nabavite za ovu sezonu: Kako se nosi čipka na savremen način

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Čipka ponovo dominira u modnim kombinacijama, ali na nov i neobičan način.

Kako se nosi čipka Izvor: Shutterstock, photo-lime
  • Čipka u 2026. godini nije povratak u prošlost, već reinterpretacija: nežna tkanina postaje alat za izražavanje kontrasta.
  • Kombinujte romantično naspram snažnog, prozirno naspram strukturiranog.
  • Uložite u jedan kvalitetan čipkani komad i eksperimentišite sa kombinacijama; trend je dovoljno fleksibilan da ga prilagodite svom stilu.

Čipka se vraća kao vodeći trend za modu 2026: nježna, ali snažna i nosiva uz farmerke, kožu i oversized sako, i prisutna u svim formama od bluza do čarapa.

Posljednjih sezona primećujemo povratak vintidž estetike: od viktorijanskih čizama do "flapper" silueta, a čipka je sljedeća u nizu.

Ovaj nežan materijal ima snagu da transformiše izgled. Urednički pregledi sa modnih nedelja i jasno pokazuju da čipka više nije rezervisana za posebne prilike; pojavljuje se na haljinama, bluzama, topovima, suknjama, pa čak i na čarapama i aksesoarima.

Čipka danas balansira između romantike i oštrine: nosi se uz teksas za boho prizvuk, ali i uz kožne ili oversized jakne i kapute za kontrast koji čini stil modernim i nosivim.

Dizajneri modnih kuća Miu Miu, Dolce & Gabbana i Feragamo potvrđuju da čipku treba nositi sa strukturiranim komadima kako bi se izbjegao sladunjav efekat.

Najbolje je da isprobate trend jednim komadom koji vam odgovara: prozirna bluza preko jednostavnog topa, majica sa čipkanim bretelama za večernji izlazak, slip haljina kao sloja ispod sakoa, suknja sa čipkom u kombinaciji sa grubim čizmama, čipkane pantalone za hrabrije kombinacije, marame i šalovi sa čipkom kao detalj, te čipkane čarape koje podižu i najjednostavniji outfit. Ovi pristupi su upravo ono što editorijali preporučuju.

moda čipka u trendu
Izvor: Shutterstock, photo-lime

Ako želite da čipka izgleda savremeno, kombinujte je sa neutralnim tonovima i jednom „teškom“ stavkom kao što je kožna jakna ili oversized sako. Za letnje izlete birajte čipkane topove uz lepršave suknje i espadrile; za večernje izlaske, slojevita slip haljina i minimalistički nakit daju sofisticiran izgled. Odlične ideje čekaju vas u galeriji slika!

Tagovi

moda savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA