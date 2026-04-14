Teksas suknja se vraća kao veliki modni trend. Inspirisana stilom Sijene Miler i Kejt Mos, ponovo dominira pistama i street style scenom.

Izvor: Instagram / fashion_jackson

Teksas suknja iz 2000-ih ponovo je veliki modni trend

Nose je brendovi i poznate ličnosti u različitim dužinama i stilovima

Komad je svestran, dugotrajan i lako uklopiv u različite outfite

Na revijama u Njujorku, Londonu, Milanu i Parizu teksas suknje bile su svuda. Street style scena dodatno je naglasila njihov povratak, a najčešće su se nosile midi varijante, često u kombinaciji sa teksas košuljama ili jaknama za efekat usklađenog kompleta.

Brendovi kao što su Eria i Izabel Maran predstavili su kratke, ravne modele kakve su nekada nosile Sijena Miler i Kejt Mos, dok je Dior ponudio razigranije verzije sa volanima i slojevitim detaljima. S druge strane, Džozef i Dris van Noten odlučili su se za duže, elegantnije krojeve.

Ni aktuelne proljećno-ljetnje kolekcije ne zaostaju. Dior donosi mini modele u pastelnim tonovima, Kejt donosi suknje do koljena sa podvrnutim rubom, a Akris sofisticirane pencil krojeve. Sve su to savremene interpretacije klasične teksas suknje.

Trend su prihvatile i brojne poznate ličnosti. Džodi Tarner-Smit nosi maksi modele A-kroja, dok se Tesa Tompson odlučuje za midi varijante sa kaišem. Upravo su takvi modeli idealni za prelazni period – dovoljno lagani za toplije dane, ali se lako kombinuju sa čizmama kada temperature padnu.

Vidi opis Zaboravljena suknja iz 2000-ih vraća se u modu: Niko je nije očekivao, provjerite ormare jer možda je već imate Teksas suknja Teksas suknja Teksas suknja Teksas suknja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: GIDE Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MAHI Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Vivien Killilea / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram / mrs.blondebrainsandbirkins Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ključ njihove popularnosti leži u svestranosti. Duže verzije funkcionišu uz čizme i kišu, ali i uz baletanke kada vreme dozvoli. Za sređeniji izgled kombinuju se sa uvučenom svilenom bluzom ili elegantnom teksas košuljom, dok će kraći modeli najbolje izgledati uz strukturirane komade i tanke najlon čarape u hladnijim danima.

Na kraju, možda i najveća prednost teksas suknje jeste njena dugovječnost. S obzirom na to da je već sada dominirala pistama za naredne sezone, jasno je da nije reč o prolaznom trendu, već o komadu koji ćete nositi iznova i iznova. Da su nam to rekli 2004. godine, mnogi bi je sačuvali bez razmišljanja, piše Tportal.