logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaboravljena suknja iz 2000-ih vraća se u modu: Niko je nije očekivao, provjerite ormare jer možda je već imate

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Teksas suknja se vraća kao veliki modni trend. Inspirisana stilom Sijene Miler i Kejt Mos, ponovo dominira pistama i street style scenom.

Suknja iz 2000 koja se vraća u modu Izvor: Instagram / fashion_jackson

  • Teksas suknja iz 2000-ih ponovo je veliki modni trend
  • Nose je brendovi i poznate ličnosti u različitim dužinama i stilovima
  • Komad je svestran, dugotrajan i lako uklopiv u različite outfite

Na revijama u Njujorku, Londonu, Milanu i Parizu teksas suknje bile su svuda. Street style scena dodatno je naglasila njihov povratak, a najčešće su se nosile midi varijante, često u kombinaciji sa teksas košuljama ili jaknama za efekat usklađenog kompleta.

Brendovi kao što su Eria i Izabel Maran predstavili su kratke, ravne modele kakve su nekada nosile Sijena Miler i Kejt Mos, dok je Dior ponudio razigranije verzije sa volanima i slojevitim detaljima. S druge strane, Džozef i Dris van Noten odlučili su se za duže, elegantnije krojeve.

Ni aktuelne proljećno-ljetnje kolekcije ne zaostaju. Dior donosi mini modele u pastelnim tonovima, Kejt donosi suknje do koljena sa podvrnutim rubom, a Akris sofisticirane pencil krojeve. Sve su to savremene interpretacije klasične teksas suknje.

Trend su prihvatile i brojne poznate ličnosti. Džodi Tarner-Smit nosi maksi modele A-kroja, dok se Tesa Tompson odlučuje za midi varijante sa kaišem. Upravo su takvi modeli idealni za prelazni period – dovoljno lagani za toplije dane, ali se lako kombinuju sa čizmama kada temperature padnu.

Ključ njihove popularnosti leži u svestranosti. Duže verzije funkcionišu uz čizme i kišu, ali i uz baletanke kada vreme dozvoli. Za sređeniji izgled kombinuju se sa uvučenom svilenom bluzom ili elegantnom teksas košuljom, dok će kraći modeli najbolje izgledati uz strukturirane komade i tanke najlon čarape u hladnijim danima.

Na kraju, možda i najveća prednost teksas suknje jeste njena dugovječnost. S obzirom na to da je već sada dominirala pistama za naredne sezone, jasno je da nije reč o prolaznom trendu, već o komadu koji ćete nositi iznova i iznova. Da su nam to rekli 2004. godine, mnogi bi je sačuvali bez razmišljanja, piše Tportal.

Tagovi

suknja moda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA