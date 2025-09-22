Kakve suknje nosimo ove jeseni? Pet modela koje ćete obožavati, a nose se u nesvakidašnjim kombinacijama

Otkrijte 5 suknji koje su hit ove jeseni i preplaviće nam ulice, ali saznajte i kako da ih nositi u nesvakidašnjim kombinacijama koje će vas oduševiti.

Izvor: Victoria Fox/Shutterstock

Jesen je idealno doba da svoj stil upotpunimo suknjama. Jesenje suknje su manje lepršave od ljetnjih, a opet, mogu momentalno da nam dodaju eleganciju u svakoj prilici.

Izdvajamo 5 modela suknji koje će u jesen 2025. godine biti pravi trend, a i vrlo lako se kombinuju:

Karirane i od čipke

Karirani print vraća se na velika vrata. Jesenji dani gotovo su sinonimni sa ovim printom, a isti je voljen od strane modne industrije već decenijama, godinama… Karirani print uvijek je relevantan na modnoj sceni, ali to je posebno slučaj u jesenjim danima. Tako ćemo ga ove sezone videti na brojnim suknjama, a stilizujemo ga uz jednobojne košulje, duboke čizme, ali i neformalne džempere i dukseve.

S druge strane, tu je i čipka kao vjerovatno još jači trend kada su suknje u pitanju. Poslednjih par mjeseci, čipka je dio brojnih autfita i estetika – formalnih, ali i neformalnih. Posebno je popularno nositi suknju ili haljinu sa čipkom preko farmerki i pantalona. Čipka je seksi i sofisticirana istovremeno – a ovaj novi način stilizovanja iste u svakodnevnih autfitima nam se baš dopada.

Teksas i tufne

Teksas suknje su (i) za ovu jesen dobar izbor, a najviše se nose one maxi dužine. Kombinujte ih uz atlet majicu i košulju dok su dani još topli, a posle, kada zahladni, prebacite kožnu jaknu preko. Super se slažu i uz baletanke i japanke.

Kada su printovi u pitanju, već je poznato da tufne dominiraju modnom scenom. Taj trend se preliva i u jesen – a posebno su popularne suknje na tufne. Bilo da su mini, midi ili maxi dužine, zagarantovani su highlight autfita.

Kožne suknje

Sa hladnijim danima definitivno ćemo viđati 5. Glavni trend biće one dugačke, od mekane kože – mada će i antilop ostati popularan izbor. Kožne suknje unose sofisticiranost u svako izdanje i odličan su izbor za day to night kombinacije, od kancelarije do pića posle posla. Opcija za stilizovanje je beskonačno mnogo – čak i ova suknja izgleda kul stilizovana preko pantalona. Predstavlja pravo osveženje u svakom ormaru, vjerujte nam.

Bonus tip: Obratite pažnju i na suknje u animal printu – iako nisu glavni trend za jesen, ostaju super izbor za cool girl autfite.