Zaboravite bijele patike, one su teška klasika: Najmodernije žene već nose novi trend

Vaš najbolji vodič za izbor modernih patika!

U fokusu su jarke primarne nijanse i nježni pastelni tonovi, pa su i moderne patike u tom trendu.

u tom trendu. Modeli poput „sneakerina“ i osveženih skejterskih stilova postaju platno za eksperimentisanje bojama.

Šarene patike jednostavno podižu svakodnevne kombinacije, od farmerki do lepršavih haljina.

Iako volimo naše klasične bijele patike, trendovi se mijenjaju sa dolaskom nove sezone.

Proljeće/ljeto 2026. donosi snažne kolorističke pravce viđene na modnim pistama i u uličnoj modi, koji sada ulaze i u svijet patika. Izdvojile su se dve jasne palete – jedna zasnovana na intenzivnim, zasićenim primarnim bojama, a druga na nježnim pastelima tipičnim za ovo doba godine.

Najmodernije šarene patike ove sezone obuhvataju cijeli spektar boja. Popularni modeli, poput „sneakerina“, tankih „low-runner“ silueta i osvježenih skejterskih stilova, postaju savršena osnova za bogate i vibrantne nijanse koje definišu aktuelnu ponudu za toplo vrijeme.

Od suptilnih pastelnih tonova – baletskoroze, ledenoplave i ljubičaste – do upečatljivih jarkih boja poput paradajz crvene, citrusno žute i kobalt plave, izbor je širok. Ove nijanse unose dozu boje u svakodnevne proljećne kombinacije, bilo da ste skloni minimalizmu ili maksimalizmu.

Čak i minimalistički ormari mogu da prihvate razigran dodir boje, jer su većina ovih patika osnovni modeli koje bi svaka kolekcija trebalo da ima. Ipak, ne treba zanemariti ni element iznenađenja kroz nove forme sa piste – poput Loewe patike „Grip“ u smaragdnozelenoj boji ili najnovijeg kožnog dizajna Dries Van Notena, dostupnog u sunčanožutoj i tamnocrvenoj varijanti.

Raznobojne patike zaista su najlakši način da se eksperimentiše sa raznovrsnim paletama u trendu. Nećete pogriješiti ni ako izaberete srebrne, kobalt plave ili čokoladnobraon.