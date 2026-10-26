Jedan model farmerki sa dubokim strukom je najtraženiji s razlogom: Detalj kod šlica daje mršaviji izgled

Zaboravite na obične farmerke i pantalone iz odijela - jedan model ih spaja, a nosiv je u apsolutno svakoj prilici!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Farmerke spadaju među kultne odjevne komade kojima se uvijek vraćamo i koje uvijek mogu dobro da se stiliziju i nose u raznim prilikama. Iako se obično povezuju sa opuštenim stilom i prilikama, sada je u trendu model koji svojim izgledom može da parira i najelegantnijim pantalonama iz odijela!

Riječ je modelu sa dubokim strukom, sa faltama na prednjem dijelu oko rajsferšlusa i širokim nogavicama koje elegantno padaju. Zbog svog kroja, ovaj model farmerki može lako da se uklopi i u poslovne odjevne kombinacije, a dodatna prednost u odnosu na klasične pantalone jeste ona ležernost i udobnost zbog kojih toliko i volimo farmerke.

Novi modeli inspirisani su krojevima koji su obilježili sedamdesete i osamdesete godine. Falte na prednjem dijelu daju im strukturu, dok visok struk naglašava siluetu. Šire nogavice doprinose opuštenom izgledu i omogućavaju lako kombinovanje sa različitim vrstama obuće. Posebno su efektne tamnoplave i gotovo crne nijanse, koje cijelom izdanju daju dodatnu dozu elegancije.

Važno je da ostatak odjeće bude jednostavan, jer sam kroj farmerki već privlači pažnju. Birajte modele koji nisu "pocijepani" i bez upadljivih detalja, naročito ako ih nosite u formalnijem poslovnom okruženju.

Sa druge strane, uz jednostavnu majicu, džemper i retro patike, elegantnije farmerke lako postaju dio svakodnevnog i opuštenog stila. Tokom hladnijih dana lijepo se slažu i sa pletenim džemperima, kratkim jaknama i gležnjačama.

Ako želite da naglasite struk, gornji dio možete blago da uvučete u pantalone.

Uz nekoliko detalja postaju izbor i za veče

Tamne farmerke sa faltama mogu da izgledaju veoma sofisticirano i u večernjim prilikama. Dovoljno je da ih spojite sa elegantnom bluzom, cipelama sa potpeticom i manjom torbom.

Za upečatljiviji efekat dodajte nakit ili sako zanimljive teksture. Tako dobijate kombinaciju koja je dovoljno elegantna za večeru ili izlazak, a pritom ne zahtjeva kupovinu posebnih pantalona za svečanije prilike.

(Mondo)