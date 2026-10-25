Modni detalj koji će obilježiti jesen: Nose ga žene koje prate trendove, a lako se uklapa

Resice su ponovo modni hit jeseni 2026. Saznajte kako da nosite suknje, jakne i torbe sa resicama i osvježite jesenju garderobu.

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Resice su se vratile u modne kolekcije, ali ovog puta u znatno sofisticiranijem izdanju. Od suknji i haljina do jakni i torbi, ovaj upečatljiv detalj osvježava jesenje kombinacije i najjednostavnijim komadima daje poseban karakter.

Nakon nekoliko sezona tokom kojih su jednostavni krojevi i minimalizam dominirali garderobom, sve više pažnje privlači odjeća sa izraženim detaljima. Među njima se posebno izdvajaju resice, koje već neko vrijeme viđamo u kolekcijama poznatih modnih kuća, ali i u svakodnevnim kombinacijama ljubiteljki mode.

Njihova popularnost povezana je sa povratkom boho-šik i vestern estetike, ali resice odavno prevazilaze okvire ovih stilova. Ove jeseni posebno su zanimljive u elegantnijim i modernijim izdanjima, u kojima čak i jednostavnim komadima daju dinamiku i upečatljiv izgled.

Resice imaju dugu istoriju u svijetu mode

Iako ih danas najčešće povezujemo sa modom sedamdesetih godina, resice imaju mnogo dužu istoriju. Nosile su se još u drevnoj Mesopotamiji, a tokom vijekova postale su važan dio odijevanja različitih kultura.

U zapadnoj modi posebno su se istakle tokom dvadesetih godina prošlog vijeka, kada su krasile raskošne haljine i postale jedan od prepoznatljivih simbola tadašnjeg stila. Kasnije su pronašle mjesto u motociklističkoj potkulturi, kao i u hipi pokretu šezdesetih i sedamdesetih godina.

Tokom dvehiljaditih ponovo su došle u prvi plan zahvaljujući popularnosti boho-šik estetike, a posljednjih sezona sve češće se pojavljuju i u kolekcijama savremenih dizajnera.

Od kožnih jakni do elegantnih suknji i haljina

Savremena verzija ovog trenda posebno je zanimljiva zbog različitih materijala, krojeva i načina na koje se resice koriste. Pored prepoznatljivih jakni od prevrnute kože i torbi sa dugim kožnim resicama, sve češće viđamo elegantne suknje, haljine i topove ukrašene ovim detaljem.

Posebno dobro izgledaju komadi jednostavnih, minimalističkih krojeva na kojima se resice protežu duž poruba ili rukava. Upravo taj kontrast između svedene siluete i naglašenog detalja daje odjeći zanimljiv izgled i stvara efekat pokreta.

Pored klasičnih modela u smeđoj i crnoj boji, pažnju privlače i varijante u nježnim, neutralnim nijansama. One se lako uklapaju u jesenju garderobu i mogu da se nose u različitim prilikama.

Kako da nosite resice ove jeseni

Resice nisu rezervisane samo za odvažne kombinacije ili ljubiteljke boho stila. Uz nekoliko jednostavnih trikova, mogu da postanu dio svakodnevnog, elegantnog, pa čak i poslovnog izgleda.

Suknja sa dugim resicama odlično se slaže sa jednostavnom majicom, mekanim džemperom ili predimenzioniranim sakoom. Na taj način upečatljiv komad dolazi do izražaja, a kombinacija ostaje uravnotežena.

Ako više volite klasiku, torba sa resicama može da osvježi čak i najjednostavniju kombinaciju farmerki i košulje. Dovoljno je da izaberete jedan detalj koji će privući pažnju, bez potrebe da ostatak odjeće bude jednako upadljiv.

Ljubiteljke smjelijih modnih izdanja mogu da se odluče za jakne, haljine ili topove sa izraženim resicama, piše Fashion. S druge strane, ako više volite suptilnije detalje, torba, kaiš ili drugi modni dodatak biće sasvim dovoljni da unesete ovaj trend u svoju garderobu.

Resice su jedan od onih modnih detalja koji se stalno vraćaju, ali svaki put dobijaju novo značenje. Ove jeseni nosimo ih na moderniji i elegantniji način, uz jednostavne krojeve, neutralne boje i pažljivo odabrane aksesoare. Rezultat su kombinacije koje izgledaju zanimljivo, a ne zahtevaju previše truda.

(Mondo)