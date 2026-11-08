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Ove pantalone su modernije od farmerki: Idu uz dnevne i elegantne kombinacije

Ove pantalone su modernije od farmerki: Idu uz dnevne i elegantne kombinacije

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Nove moderne pantalone se lako kombinuju sa sportskim džemperima, ali i sa elegantnim bluzama.

Antilop pantalone u modi ove zime Izvor: Shutterstock, Oana Oachesu

Ako su vam farmerke svakodnevni izbor na koji se uvek oslanjate, ove jeseni razmislite o antilop pantalonama kao elegantnoj i slojevitijoj alternativi.

Bogata, taktilna tekstura ove tkanine nosi se jednako lako kao vaš omiljeni džins, ali modnim kombinacijama daje sasvim novu dimenziju, bilo da birate modele sa širokim nogavicama ili opušteni, ravni kroj.

Na nedjeljama mode, antilop pantalone viđane su u spoju sa minimalističkim komadima: od klasičnih pamučnih košulja i džempera sa kratkim rajsferšlusom, do jednostavnih bijelih majica, često stilizovane uz elegantnu obuću i kožne jakne u kontrastnim tonovima za nenametljiv, svakodnevni izgled.

Sa druge strane, na modnim pistama dizajneri su istakli boemsku stranu antilopa, uklapajući najbolje modele ove sezone sa mekim slojevima, romantičnim bluzama i jahačkim detaljima.

Opuštene pantalone ravnog kroja u zemljanim tonovima sjajno izgledaju uz kraće jakne od vještačkog krzna i rustičnu trikotažu, dok se za poslovne prilike lako kombinuju uz bluze sa karnerima i elegantne salonke.

Pogledajte ideje u galeriji slika.

(Lepa i srećna/Mondo)

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pantalone moda

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