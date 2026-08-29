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Bile su u modi 2000-ih, a sad se vraćaju elegantnije nego ikad: Ovo je najpoželjniji model pantalona za jesen

Bile su u modi 2000-ih, a sad se vraćaju elegantnije nego ikad: Ovo je najpoželjniji model pantalona za jesen

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Početkom novog milenijuma osvojile su modne piste i ulice, obožavale su ih i svjetske zvezde, a onda su pale u zaborav. Ipak, sada se vraćaju na velika vrata, elegantnije nego ikada!

najpoželjniji model pantalona za jesen Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Kapri pantalone se vraćaju u velikom stilu i više nisu rezervisane samo za ljetnje kombinacije.
  • Ove jeseni nose se uz blejzere, kratke mantile, kožne jakne i predimenzionirane komade koji im daju moderniji izgled.
  • Uz pravi izbor obuće i detalja, mogu da izgledaju podjednako elegantno, luksuzno ili potpuno opušteno.

Kapri pantalone više nisu samo nostalgičan povratak mode s početka milenijuma. Nakon što su se na modne piste i u ulični stil vratile baletanke, "kitten" potpetice i brojni drugi trendovi iz tog perioda, i ovaj pomalo zaboravljeni kroj uspio je da pronađe svoje mjesto u savremenim kombinacijama.

Pantalone koje se završavaju tik ispod koljena ponovo su svuda, a dobra vijest za ljubiteljke ovog modela jeste što njihova sezona ne mora da se završi sa posljednjim toplim danima. Uz pravi stajling, kapri pantalone mogu da izgledaju podjednako dobro i tokom ranog jeseni, kada se lagani komadi polako kombinuju sa blejzerima, jaknama i pletivom.

Upravo zbog toga, kapri pantalone ovog puta ne djeluju kao prolazni trend, već kao komad koji je dobio potpuno novo, elegantnije lice.

Ove sezone trendseterke ih kombinuju sa blejzerima naglašenih ramena, kratkim mantilima i voluminoznim jaknama, zahvaljujući kojima jednostavna silueta ovih pantalona dobija mnogo zanimljiviji i moderniji izgled.

Upravo kontrast između uskih kapri pantalona i predimenzioniranog gornjeg dijela izgleda posebno efektno. Kada se tome dodaju "kitten" potpetice, salonke ili baletanke, čitava kombinacija bez mnogo truda dobija elegantniju i sofisticiraniju notu.

Iako crni modeli ostaju najjednostavniji za kombinovanje, kapri pantalone ove jeseni nikako nisu rezervisane samo za minimalističke autfite. Možete da ih nosite uz kožne jakne, pletivo i klasične košulje, dok nešto neočekivaniji rezultat daju u kombinaciji sa sportskim jaknama, upečatljivim nakitom i drugim efektnim modnim detaljima.

Upravo ta prilagodljivost jedan je od glavnih razloga zbog kojih se ovaj nekada kontroverzni kroj toliko dugo zadržao na modnoj sceni.

Uz pravi stajling, kapri pantalone mogu da izgledaju izuzetno sofisticirano i skupo, ali isto tako mogu da budu osnova potpuno opuštene svakodnevne kombinacije.

Ako ste ih do sada povezivale isključivo sa ljetom, ove jeseni vrijedi im dati još jednu šansu - uz dobar blejzer, kožnu jaknu i par elegantnih cipela, kapri pantalone dobijaju sasvim novo lice.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

moda jesen pantalone

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