Kako se obući na prelaznom periodu, a da izgledate moderno? Saznajte u nastavku koji modni trendovi će obeležiti kraj leta i početak jeseni!

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Jesen donosi bogate smeđe i cigla crvene tonove, ali i nježnije nijanse poput žalfija zelene i puterasto žute.

Lagani kaputi i blejzeri biće ključni za prelazni period kada temperature variraju tokom dana.

Volani, diskretni izrezi, antilop, koža i pruge osvježavaju čak i najjednostavnije kombinacije i daju im moderniji izgled.

Ljeto još nije zvanično gotovo, ali naši garderoberi već polako treba da se prilagođavaju jeseni, jer prelaz između dva godišnja doba može biti najnezgodniji za oblačenje - ujutru je hladnije, tokom dana još uvijek toplo, a uveče nam je gotovo potrebna lagana jakna.

Dakle, ne morate odmah da odložite ljetnje haljine i izvučete debele džempere. Mnogo je praktičnije da jesenje trendove uvodite postepeno - kroz boje, dodatke, lagane jakne i zanimljive detalje, savjetuje InStyle. Ove jeseni će se isticati zemljani tonovi, nježno žuta i žalfijasto zelena, kao i smeđa koža i antilop, diskretni izrezi, volani, pruge i odijela ležernog kroja.

U galeriji saznajte kojih 7 trendova će obilježiti prelaz iz ljeta u jesen:

Vidi opis Zaboravite crnu boju, dvije nijanse će biti najpoželjnije: Top 7 modnih trendova za prelazni period 1. Žalfija zelena kao novi neutralni ton - Žalfija zelena će biti jedna od nijansi koje ćemo sve češće viđati kako temperature budu padale. Ako vam je nošenje od glave do pete previše, predstavite je kroz detalje poput torbe, cipela, šala ili kaiša. Ova prigušena nijansa odlično se slaže sa bež, krem, braon, belom i teksas bojom. 2. Lagani kaputi su ponovo neophodni - Prelazni period je praktično stvoren za lagani kaput. Pamučni trenč možete nositi preko majice i bermuda dok je još toplo, a kada zahladi, lako ga možete kombinovati sa džemperom i pantalonama. Ako želite komad odeće koji ćete nositi godinama, izaberite klasičan kroj u bež ili kamel boji. 3. Volani se vraćaju u mekšoj verziji - Volani će biti jedan od načina da se jednostavnoj kombinaciji da romantičniji izgled ove jeseni. Pojavljuju se na bluzama, haljinama i kardiganima, ali uglavnom u suptilnijoj verziji. Posebno lepo izgledaju u kremastim, bež i svetlim pastelnim tonovima, sa dodacima u smeđim i drugim zemljanim nijansama. 4. Blejzer više nije samo za poslovne kombinacije - Ležerno skrojeni blejzeri se vraćaju u modu, ali ovog puta ne moraju izgledati strogo i poslovno. Nosite ih uz jednostavan top, farmerke, helanke ili patike i dobićete kombinaciju koja izgleda uredno, ali je ipak dovoljno ležerna za svakodnevne obaveze. 5. Braon umesto crne boje - Ako ste navikli da birate crnu za večernje prilike, ove jeseni isprobajte nešto toplije. Čokoladna i espreso smeđa boja postaju ozbiljna konkurencija za najklasičniju boju. Izgledaju posebno efektno u antilopu, koži, satenu i drugim materijalima koji imaju izraženu teksturu. 6. Tanke, elegantne pruge - Pruge se vraćaju skoro svake jeseni, ali ove sezone izgledaju malo prefinjenije. Umesto velikih, sportskih dezena, poželjnije su tanke, uredne pruge i vertikalne linije u intenzivnijim bojama. Prugasta košulja je stoga jedan od najlakših načina da osvežite garderobu za novu sezonu. 7. Puteržuta boja i dalje dominira - Ova nežna nijansa bila je hit leta, ali lako prelazi u jesen kroz glavni komad ili dodatke. Torba, baletanke, šal ili džemper u svetlo žutoj boji mogu dodati malo živosti kombinacijama sa bež, braon, sivom i maslinastom bojom. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Victoria Fox/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock, photo-lime Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock, andersphoto Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 7 / 7

Ne morate da mijenjate cijelu garderobu da biste zakoračili u novu sezonu, dovoljno je da nekoliko ljetnjih komada osvježite jesenjim bojama, slojevima i detaljima.

Tako ćete bez mnogo truda dobiti moderne kombinacije koje su istovremeno i praktične za nepredvidivo vrijeme pred nama.

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