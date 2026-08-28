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Zaboravite crnu boju, dvije nijanse će biti najpoželjnije: Top 7 modnih trendova za prelazni period

Zaboravite crnu boju, dvije nijanse će biti najpoželjnije: Top 7 modnih trendova za prelazni period

Izvor Lepa i srećna
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Kako se obući na prelaznom periodu, a da izgledate moderno? Saznajte u nastavku koji modni trendovi će obeležiti kraj leta i početak jeseni!

Moda za prelazni period: 7 trendova koji spajaju ljeto i jesen Izvor: Shutterstock, Creative Lab
  • Jesen donosi bogate smeđe i cigla crvene tonove, ali i nježnije nijanse poput žalfija zelene i puterasto žute.
  • Lagani kaputi i blejzeri biće ključni za prelazni period kada temperature variraju tokom dana.
  • Volani, diskretni izrezi, antilop, koža i pruge osvježavaju čak i najjednostavnije kombinacije i daju im moderniji izgled.

Ljeto još nije zvanično gotovo, ali naši garderoberi već polako treba da se prilagođavaju jeseni, jer prelaz između dva godišnja doba može biti najnezgodniji za oblačenje - ujutru je hladnije, tokom dana još uvijek toplo, a uveče nam je gotovo potrebna lagana jakna.

Dakle, ne morate odmah da odložite ljetnje haljine i izvučete debele džempere. Mnogo je praktičnije da jesenje trendove uvodite postepeno - kroz boje, dodatke, lagane jakne i zanimljive detalje, savjetuje InStyle. Ove jeseni će se isticati zemljani tonovi, nježno žuta i žalfijasto zelena, kao i smeđa koža i antilop, diskretni izrezi, volani, pruge i odijela ležernog kroja.

U galeriji saznajte kojih 7 trendova će obilježiti prelaz iz ljeta u jesen:

Ne morate da mijenjate cijelu garderobu da biste zakoračili u novu sezonu, dovoljno je da nekoliko ljetnjih komada osvježite jesenjim bojama, slojevima i detaljima.

Tako ćete bez mnogo truda dobiti moderne kombinacije koje su istovremeno i praktične za nepredvidivo vrijeme pred nama.

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Moda za ljubitelje crne boje
Izvor: instagram/styleformula.daily
Izvor: instagram/styleformula.daily

Tagovi

moda stil odjeća

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