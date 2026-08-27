Raskošna vinska boja je vladar sezone: Kako da najveći jesenji trend nosite svakog dana

Jedna raskošna nijansa biće apsolutni hit jeseni 2026. Saznajte koja boja osvaja modne piste i kako da je kombinujete od glave do pete.

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Jedna nijansa preuzima glavnu ulogu ove jeseni.

Modne piste donose luksuzne teksture i smjelije kombinacije.

Saznajte kako da najveći trend sezone nosite svakog dana.

Zaboravite na ljetne pastelne tonove - jesen pred nama donosi dozu luksuza, mistike i sofisticiranosti. Ako je suditi po najnovijim kolekcijama svjetskih dizajnera, jedna boja se ubjedljivo izdvojila kao apsolutni vladar sezone: raskošna vinska boja.

Svaki prelazak u hladniju sezonu zahtijeva blagi "reset" našeg garderobera. Dok smo prethodnih godina svjedočili dominaciji klasične braon ili smaragdno zelene, ove jeseni i zime modne piste od Milana do Pariza obojene su u duboke, bogate nijanse crvenog vina - od burgundi i bordo, pa sve do boje trule višnje.

Analizirajući lookove sa nedavno završenih nedjelja mode, jasno je da vinska boja nije samo prolazni trend, već nova, moćna "neutralna" nijansa koja svakom stajlingu daje pečat "tihog luksuza".

Evo zašto je ova boja hit sezone i kako da je, prema savjetima modnih stručnjaka, inkorporirate u svoj svakodnevni stil.

Magija je u teksturama

Ono što vinsku boju ove sezone čini posebno atraktivnom jeste način na koji se poigrava sa različitim materijalima. Gledajući ključne komade sa modnih pista, dizajneri nam poručuju da se ne plašimo eksperimentisanja:

Lakovana koža za dozu smjelosti: Lakovane salonke u boji vina sa blagim ombre efektom apsolutni su must-have. One su savršen način da osvježite strogo poslovno odijelo. Pored obuće, lakirani mantili u ovoj nijansi su ultimativni statement komad sezone.

Kraljevski pliš i svila za veče: Vinska boja na plišu izgleda nevjerovatno skupo. Duge večernje haljine ili elegantni korseti u ovoj nijansi odišu glamurom Starog Holivuda, savršeni za zimske svečanosti koje nam predstoje.

Spoj nespojivog – pletivo i metalik: Jedan od najzanimljivijih stilskih trikova sa piste jeste kombinovanje ležernog, sivog pletiva sa metalik ili šljokičastim suknjama u jarkoj vinskoj boji. Ovo je dokaz da bordo ne mora biti rezervisana samo za strogu eleganciju.

Vidi opis Raskošna vinska boja je vladar sezone: Kako da najveći jesenji trend nosite svakog dana Boja vina je trend za jesen 2026 Boja vina je trend za jesen 2026 Boja vina je trend za jesen 2026 Boja vina je trend za jesen 2026 Boja vina je trend za jesen 2026 Boja vina je trend za jesen 2026 Boja vina je trend za jesen 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefano Costantino TTL / Avalon / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Marijo Cobretti / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stefano Costantino TTL / Avalon / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Felix Wolf / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shootpix/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Jonas Gustavsson / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Kako da je nosite svaki dan?

Za razliku od nekih trendova koji su nosivi samo na pisti, vinska boja je nevjerovatno zahvalna za svakodnevno kombinovanje. Evo kako da je iznesete bez greške:

1. Od detalja do glave - moć asesoara

Ako niste spremni za "head-to-toe" izgled, investirajte u aksesoare. Predimenzionirana hobo torba od mekane kože, strukturirana torbica sa kratkom drškom ili par kožnih rukavica u boji vina trenutno će "podići" svaki autfit.

Torba u ovoj boji je praktičnija od crne, a mnogo efektnija.

Vidi opis Raskošna vinska boja je vladar sezone: Kako da najveći jesenji trend nosite svakog dana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

2. Monohromatska moć

Za one odvažnije, oblačenje u vinsku boju od glave do pete vizuelno izdužuje figuru i ostavlja utisak neprikosnovenog samopouzdanja.

Trik je u kombinovanju različitih nijansi - svjetlije i tamnije bordo, i tekstura, poput glatke kože, mat štofa i providnog tila.

3. Nova najbolja prijateljica sive i teget boje

Pitate se uz šta da je kombinujete? Vinska boja je savršen kontrast hladnim, jesenjim tonovima.

Spojite bordo pantalone sa oversajz sivim džemperom za savršen kežual šik izgled. Takođe, odlično se slaže uz teget, maslinasto zelenu, ali i uz boju kamilje dlake, stvarajući toplu, jesenju harmoniju.

Izvor: Instagram / tia_dewitt

Vinska boja je modna investicija

Kupovina komada u vinskoj boji nije trošak, već pametna modna investicija. Za razliku od neonskih ili pastelnih trendova koji izblijede sa jednom sezonom, duboka bordo nijansa je modni klasik kojem ćete se vraćati svake jeseni.

Naš savjet: Počnite sa jednim kvalitetnim kožnim mantilom ili dobrom torbom - primijetićete kako se čitav vaš garderober transformiše.