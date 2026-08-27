3 modna trenda kojima je odzvonilo: Nijedna žena od stila ovo više neće nositi na jesen

Trendovi koji su prije svega bili namijenjeni mlađim ženama, sada padaju u drugi plan.

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Izrezi na haljinama u predjelu struka više nisu popularni.

Kada su farmerke u pitanju, ponovo je u modi klasika.

Omraženi trend koji stoji samo ženama sa zategnutim stomakom, konačno odlazi u istoriju.

Trendovi dolaze i prolaze, neki zbog ljepote i praktičnosti ostaju popularni godinama, dok nekima jedva čekamo da vidimo leđa. Sljedeće modne trendove ćemo nakon godina popularnosti konačno ispratiti u zaborav.

Prema mišljenju brojnih modnih stručnjaka, odzvonilo je trendovima koji su dominirali godinama, ali su pretežno bili namijenjeni mladim i mršavim ženama. U pitanju su sljedeća tri:

1. Crop-top

Nazire li se stvarno kraj popularnosti skraćenih modela majica, košulja i topova? Izgleda da je stvarno tako. I dalje će naći svoje mjesto u mladalačkim izdanjima, ali mnoge odrasle žene zasitile su se (pre)kratkih varijanti.

2. Preširoke farmerke

Ako ste pomislili da je došao kraj trendu nošenja predimenzionirane odjeće, prevarili ste se. I dalje će se nositi, ali u ormaru više nema mjesta za one pretjerano predimenzionirane komade poput ekstremno širokih farmerki. Upravo su farmerke jedan od komada koji ide na prepravljanje i u novim sezonama prednost će imati modeli klasičnog kroja.

3. Cut-out haljine

Starije generacije nazvale bi to rupama, a za novije su to izrezi. Cut-out detalji jedno vrijeme bili su najpoželjniji detalj na odjevnim komadima, pogotovo haljinama. Međutim, njihova era sada je završena.