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Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane

Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Kako da obnovite jesenju garderobu u skladu s preporukama najvećih francuskih brendova? Pročitajte!

šta će francuskinje nositi ove jeseni Izvor: Shutterstock / photo-lime
  • U novom talasu mode za jesen 2026. siluete su svedenije, luksuznije i samouvjerenije.
  • Dominiraju dugački mantili od prevrnute kože, široke pantalone, kardigani sa naglašenim rukavima i aksesoari sa životinjskim printom.
  • Vodeći francuski brendovi redefinišu svakodnevnu eleganciju spajajući čistiji dizajn, kvalitetne materijale i bezvremensku udobnost.

Svi jedva čekamo da vidimo šta će Francuskinje obući čim opadne prvo lišće, a omiljeni pariski brendovi već su pokazali svoje palete i najavili dominaciju zagasitih tonova u jesen 2026: vladaće braon, teget, maslinasta i tamnocrvena.

Poznate modne kuće kao što su Sezan, Zadig&Volter, Sen Loren i Šanel donose nam i nove krojeve mantila, sakoa i trikotaže, ali i neke desene koje volimo već nekoliko sezona.

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1. Mantili i jakne

Ako postoji materijal bez kojeg se ova jesen ne može zamisliti, to je prevrnuta koža. U Francuskoj će žene nositi dugačke mantile i jakne u boji čokolade, konjaka ili u tamnozelenoj nijansi. Zvezda ovog trenda je kultni Sezan, koji u svom novom, odvažnijem pravcu nudi savršeno krojene kožne jakne i kapute sa luksuznim detaljima koji odišu toplinom i šikom. Za one koji traže apsolutni vrhunski luksuz, tu su i kožni dugački kaputi sa potpisom Sen Loran koji svakom stajlingu daju tu opasnu, moćnu parisku siluetu.

 2. Kardigani i džemperi

Trikotaža sve češće nosi cijeli vizuelni identitet kombinacije. Modeli sa naglašenim, skulpturalnim rukavima, kardigani od merino vune i bluze zakopčane su do grla u paleti zagasitih tonova ili upečatljivoj paradajz crvenoj boji. Izaberite romantične, ali svedene bluze i meke kardigane prepoznatljivog retro šarma ili urbane kašmirske džempere.

3. Odijela i sakoi

Struktura i oštre linije su ključ urbane pariske elegancije ove jeseni. Nose se kožne pantalone ravnog kroja, fluidne pantalone širokih nogavica i moćni sakoi koji naglašavaju struk. Šanel je apsolutni vladar ove kategorije, ali za poslovni stil su veoma prikladni i strogo krojeni sakoi sa naglašenim ramenima koji stižu iz kolekcija modne kuće Sen Loran.

 4. Dezeni

Jesenju monotoniju prekinite pažljivo biranim teksturama i grafičkim elementima. Uz dominaciju zagasitih jednobojnih tonova, obavezan začin je efektan životinjski print.

Vidimo ga ponovo na tašnama, aksesoarima i odijevnim komadima koji razbijaju jesenju klasiku i unose dozu odvažnosti.

5. Obuća i tašne

Moderne tašne, čizme i gležnjače ove sezone su, takođe, od prevrnute kože, u trendu su modeli u toplim zemljanim tonovima (čokoladna, bež, konjak) sa stabilnom debljom petom, kao i varijante u leopard dezenu. Bazične bijele ili crne patike, retro ili dad sneakers nose se čak i uz kapute, a tu su i jesenje hibridne kombinacije poput kožnih bajker čizama.

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Tagovi

moda Francuska jesen

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