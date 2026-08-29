Kako da obnovite jesenju garderobu u skladu s preporukama najvećih francuskih brendova? Pročitajte!

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U novom talasu mode za jesen 2026. siluete su svedenije, luksuznije i samouvjerenije.

za jesen 2026. siluete su svedenije, luksuznije i samouvjerenije. Dominiraju dugački mantili od prevrnute kože, široke pantalone, kardigani sa naglašenim rukavima i aksesoari sa životinjskim printom.

Vodeći francuski brendovi redefinišu svakodnevnu eleganciju spajajući čistiji dizajn, kvalitetne materijale i bezvremensku udobnost.

Svi jedva čekamo da vidimo šta će Francuskinje obući čim opadne prvo lišće, a omiljeni pariski brendovi već su pokazali svoje palete i najavili dominaciju zagasitih tonova u jesen 2026: vladaće braon, teget, maslinasta i tamnocrvena.

Poznate modne kuće kao što su Sezan, Zadig&Volter, Sen Loren i Šanel donose nam i nove krojeve mantila, sakoa i trikotaže, ali i neke desene koje volimo već nekoliko sezona.

1. Mantili i jakne

Ako postoji materijal bez kojeg se ova jesen ne može zamisliti, to je prevrnuta koža. U Francuskoj će žene nositi dugačke mantile i jakne u boji čokolade, konjaka ili u tamnozelenoj nijansi. Zvezda ovog trenda je kultni Sezan, koji u svom novom, odvažnijem pravcu nudi savršeno krojene kožne jakne i kapute sa luksuznim detaljima koji odišu toplinom i šikom. Za one koji traže apsolutni vrhunski luksuz, tu su i kožni dugački kaputi sa potpisom Sen Loran koji svakom stajlingu daju tu opasnu, moćnu parisku siluetu.

Vidi opis Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane Sen Loran moda jesen 2026 Šanel moda jesen 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo / Sezane Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Promo / Saint Laurent Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Promo / Šanel Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Promo / Šanel Br. slika: 6 6 / 6 AD

2. Kardigani i džemperi

Trikotaža sve češće nosi cijeli vizuelni identitet kombinacije. Modeli sa naglašenim, skulpturalnim rukavima, kardigani od merino vune i bluze zakopčane su do grla u paleti zagasitih tonova ili upečatljivoj paradajz crvenoj boji. Izaberite romantične, ali svedene bluze i meke kardigane prepoznatljivog retro šarma ili urbane kašmirske džempere.

Vidi opis Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane Zadig&Volter moda jesen 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Promo / Sezane Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Promo / Sezane Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Promo / Sezane Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Promo / Sezane Br. slika: 6 6 / 6 AD

3. Odijela i sakoi

Struktura i oštre linije su ključ urbane pariske elegancije ove jeseni. Nose se kožne pantalone ravnog kroja, fluidne pantalone širokih nogavica i moćni sakoi koji naglašavaju struk. Šanel je apsolutni vladar ove kategorije, ali za poslovni stil su veoma prikladni i strogo krojeni sakoi sa naglašenim ramenima koji stižu iz kolekcija modne kuće Sen Loran.

Vidi opis Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane Zadig&Volter moda jesen 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo / Saint Laurent Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Promo / Šanel Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Promo / Šanel Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Promo / Šanel Br. slika: 5 5 / 5

4. Dezeni

Jesenju monotoniju prekinite pažljivo biranim teksturama i grafičkim elementima. Uz dominaciju zagasitih jednobojnih tonova, obavezan začin je efektan životinjski print.

Vidimo ga ponovo na tašnama, aksesoarima i odijevnim komadima koji razbijaju jesenju klasiku i unose dozu odvažnosti.

Vidi opis Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane Zadig&Volter moda jesen 2026 Zadig&Volter moda jesen 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Promo / Zadig & Voltaire Br. slika: 7 7 / 7

5. Obuća i tašne

Moderne tašne, čizme i gležnjače ove sezone su, takođe, od prevrnute kože, u trendu su modeli u toplim zemljanim tonovima (čokoladna, bež, konjak) sa stabilnom debljom petom, kao i varijante u leopard dezenu. Bazične bijele ili crne patike, retro ili dad sneakers nose se čak i uz kapute, a tu su i jesenje hibridne kombinacije poput kožnih bajker čizama.