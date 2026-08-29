Kako da obnovite jesenju garderobu u skladu s preporukama najvećih francuskih brendova? Pročitajte!
- U novom talasu mode za jesen 2026. siluete su svedenije, luksuznije i samouvjerenije.
- Dominiraju dugački mantili od prevrnute kože, široke pantalone, kardigani sa naglašenim rukavima i aksesoari sa životinjskim printom.
- Vodeći francuski brendovi redefinišu svakodnevnu eleganciju spajajući čistiji dizajn, kvalitetne materijale i bezvremensku udobnost.
Svi jedva čekamo da vidimo šta će Francuskinje obući čim opadne prvo lišće, a omiljeni pariski brendovi već su pokazali svoje palete i najavili dominaciju zagasitih tonova u jesen 2026: vladaće braon, teget, maslinasta i tamnocrvena.
Poznate modne kuće kao što su Sezan, Zadig&Volter, Sen Loren i Šanel donose nam i nove krojeve mantila, sakoa i trikotaže, ali i neke desene koje volimo već nekoliko sezona.
1. Mantili i jakne
Ako postoji materijal bez kojeg se ova jesen ne može zamisliti, to je prevrnuta koža. U Francuskoj će žene nositi dugačke mantile i jakne u boji čokolade, konjaka ili u tamnozelenoj nijansi. Zvezda ovog trenda je kultni Sezan, koji u svom novom, odvažnijem pravcu nudi savršeno krojene kožne jakne i kapute sa luksuznim detaljima koji odišu toplinom i šikom. Za one koji traže apsolutni vrhunski luksuz, tu su i kožni dugački kaputi sa potpisom Sen Loran koji svakom stajlingu daju tu opasnu, moćnu parisku siluetu.
Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane
Sen Loran moda jesen 2026
Šanel moda jesen 2026
2. Kardigani i džemperi
Trikotaža sve češće nosi cijeli vizuelni identitet kombinacije. Modeli sa naglašenim, skulpturalnim rukavima, kardigani od merino vune i bluze zakopčane su do grla u paleti zagasitih tonova ili upečatljivoj paradajz crvenoj boji. Izaberite romantične, ali svedene bluze i meke kardigane prepoznatljivog retro šarma ili urbane kašmirske džempere.
Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane
Zadig&Volter moda jesen 2026
3. Odijela i sakoi
Struktura i oštre linije su ključ urbane pariske elegancije ove jeseni. Nose se kožne pantalone ravnog kroja, fluidne pantalone širokih nogavica i moćni sakoi koji naglašavaju struk. Šanel je apsolutni vladar ove kategorije, ali za poslovni stil su veoma prikladni i strogo krojeni sakoi sa naglašenim ramenima koji stižu iz kolekcija modne kuće Sen Loran.
Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane
Zadig&Volter moda jesen 2026
4. Dezeni
Jesenju monotoniju prekinite pažljivo biranim teksturama i grafičkim elementima. Uz dominaciju zagasitih jednobojnih tonova, obavezan začin je efektan životinjski print.
Vidimo ga ponovo na tašnama, aksesoarima i odijevnim komadima koji razbijaju jesenju klasiku i unose dozu odvažnosti.
Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane
Zadig&Volter moda jesen 2026
Zadig&Volter moda jesen 2026
5. Obuća i tašne
Moderne tašne, čizme i gležnjače ove sezone su, takođe, od prevrnute kože, u trendu su modeli u toplim zemljanim tonovima (čokoladna, bež, konjak) sa stabilnom debljom petom, kao i varijante u leopard dezenu. Bazične bijele ili crne patike, retro ili dad sneakers nose se čak i uz kapute, a tu su i jesenje hibridne kombinacije poput kožnih bajker čizama.
Šta će Francuskinje nositi ove jeseni? Izaberite hit kaput, nove džempere i obuću za prve hladne dane
Sezan moda jesen 2026
obuća moda jesen 2026
obuća moda jesen 2026
obuća moda jesen 2026
obuća moda jesen 2026
obuća moda jesen 2026