Zbog mode lome noge i ruke: Djevojke masovno u Hitnoj pomoći zbog širokih pantalona

Lepršave pantalone širokih nogavica proglašene su za vodeći ljetni modni krik, ali su ubrzo dobile nadimak "smrtonosne pantalone" jer izazivaju opasne padove i povrede na ulici.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Društvene mreže su preplavili snimci djevojaka sa razbijenim koljenima, u gipsu i sa ortopedskim čizmama, a sve zato što su se saplele o sopstvene nogavice.

Širok i dugačak materijal pantalona lako se podvuče pod obuću ili se obmota oko druge noge, što dovodi do trenutnog gubitka ravnoteže i padova na stepenicama i trotoarima.

i padova na stepenicama i trotoarima. Čak i djevojke koje su skratile nogavice tvrde da je sam obim odjeće toliki da opasnost od zaplitanja noge o nogu ostaje podjednako velika.

Lepršave pantalone sa izuzetno širokim nogavicama i dubokim strukom, koje su preplavile ulice i izloge, postale su glavna tema na društvenim mrežama, ali ne zbog ljepote već zbog broja povreda koje izazivaju.

Djevojke širom svijeta počele su da ih nazivaju "smrtonosnim pantalonama" i "opasnošću na ulici", nakon što je ogroman broj kupaca završio u čekaonicama prijemnih odjeljenja sa ozbiljnim povredama.

Na TikToku i Instagramu svakodnevno osvanu snimci devojaka koje pokazuju posljedice ovog trenda. Umjesto slika idealnih odjevnih kombinacija, modne blogerke i korisnice mreža objavljuju fotografije u gipsu, sa ortopedskim čizmama, zavojima i podlivima.

Jedna djevojka je podelila snimak sa gipsom na ruci tvrdeći da je polomila lakat kad se saplela nasred ulice, dok su druge završile sa ugruvanim koljenima, rasječenim usnama, pa čak i sa iščašenim zglobovima. Najveća opasnost prijeti na stepenicama, neravnim trotoarima i pokretnim stepenicama, gdje predugačak i preširok materijal za sekundu završi pod đonom ili se obmota oko druge noge.

Zašto je ovaj kroj toliko rizičan?

Problem leži u spoju dva faktora - ekstremnoj širini nogavica i laganom materijalu koji se "vuče" po zemlji. Tokom hoda, materijal leprša i lako upadne pod sandalu, papuču ili patiku, pa osoba sama sebi stane na pantalone pri sljedećem koraku.

Ono što najviše zabrinjava jeste činjenica da mnoge djevojke tvrde kako im ni skraćivanje nogavica kod krojača nije pomoglo. S obzirom na to da je sam obim nogavice izuzetno veliki, rizik da se jedna nogavica zaplete o drugu dok hodate ostaje podjednako visok. Ljekari i stručnjaci upozoravaju da moda ne bi trebalo da ide na štetu bezbjednosti i savjetuju da se pri nošenju ovako širokih modela obavezno bira obuća sa višom potpeticom ili platformom koja odiže materijal od tla, kao i da se izbjegava brz hod na rizičnim terenima.