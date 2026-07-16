Nekad seoska obuća, sada trend broj 1: Klompe su ljepše i udobnije nego ikada, evo kako da ih uklopite u svoj stil

Nekada su klompe bile radna obuća i sinonim za udobnost, a danas su spoj mode i komfora kojeg se ne odričemo.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Klompe su jedan od najvećih modnih trendova ljeta 2026, zahvaljujući spoju udobnosti, nostalgije i boho estetike.

Od tradicionalnih drvenih modela do modernih Birkenstok verzija, nose se uz haljine, lanene pantalone, farmerke i kapri modele.

Pravilnim stilizovanjem klompe lako prelaze iz ležerne u elegantnu obuću, zbog čega su postale omiljeni izbor modnih influenserki i poznatih ličnosti.

Ako postoji jedan model obuće koji je ovog ljeta iznenadio i najveće modne skeptike, onda su to klompe. Nekada rezervisane za praktičnu obuću i seoski stil, danas su nezaobilazan detalj najmodernijih kombinacija. Udobne, upečatljive i neočekivano elegantne, ponovo su osvojile modne piste, ulice i društvene mreže.

Kako su klompe od radne obuće postale modni klasik

Istorija klompi seže sve do 13. vijeka. Nastale su u Holandiji i Francuskoj kao praktična obuća namijenjena poljoprivrednicima i radnicima. Debeli drveni đon štitio je stopala od vlage, hladnoće i neravnog terena, pa su dugo bile simbol funkcionalnosti, a ne mode. Tek tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka postale su dio popularne kulture. Hipi pokret i boho estetika pretvorili su ih u nezaobilazan modni dodatak, a fotografije Džejn Birkin i Brižit Bardo u klompama i zvoncarama danas su dio modne istorije.

Nakon kraće pauze, početkom dvehiljaditih klompe su ponovo doživjele popularnost zahvaljujući brendovima poput Birkenstoka i Kroksa, a danas se vraćaju u modernijem, sofisticiranijem izdanju.

Zašto su klompe ponovo svuda?

Povratak klompi dio je šire modne nostalgije koja već nekoliko sezona dominira trendovima. U vremenu kada se moda okreće praktičnosti i udobnosti, ovaj tip obuće savršeno odgovara novim pravilima oblačenja, piše Lepota i zdravlje. Osim toga, estetika kontrolisanog haosa, ručno izrađeni detalji, heklani komadi i boho trendovi koji trenutno dominiraju društvenim mrežama učinili su da klompe ponovo djeluju poželjno i moderno.

Njihovoj popularnosti doprinijele su i brojne poznate ličnosti. Posljednjih mjeseci u klompama su fotografisane Kendal Džener, Bela Hadid, Dženifer Aniston i Sara Džesika Parker, što je bilo dovoljno da ovaj model obuće ponovo zavlada ulicama.

Koje modele klompi nosimo ovog ljeta?

Drvene klompe

Klasične drvene klompe inspirisane sedamdesetim godinama i dalje su najpoželjniji model. Obično dolaze u kombinaciji drveta i kože, a odlično se uklapaju uz lepršave haljine, lanene pantalone i farmerke širokih nogavica.

Birkenstock modeli

Birkenstock Boston klompe već nekoliko sezona imaju kultni status. Njihova popularnost ne opada jer istovremeno pružaju udobnost i izgledaju dovoljno sofisticirano da se nose čak i u gradskim kombinacijama.

Vidi opis Nekad seoska obuća, sada trend broj 1: Klompe su ljepše i udobnije nego ikada, evo kako da ih uklopite u svoj stil Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 7 / 7

Kako nosimo klompe?

Najveća prednost klompi jeste njihova svestranost. Iako na prvi pogled djeluju ležerno, mogu izgledati veoma elegantno ako se pravilno stilizuju. Jedan od najpopularnijih načina nošenja jeste uz skraćene pantalone ili kapri modele, jer otvorena peta vizuelno izdužuje noge i čini čitavu kombinaciju laganijom. Odlično se slažu i sa midi i maksi haljinama, posebno onima u boho stilu.

Kontrast između ženstvene siluete i pomalo robusne obuće daje kombinaciji zanimljivu notu. Za sofisticiraniji izgled stilisti preporučuju kožne ili antilop modele u kombinaciji sa strukturisanim komadima, poput "oversajz" sakoa ili širokih pantalona.

Još jedan trik koji viđamo na društvenim mrežama jeste monohromatski stil. Kada su klompe dio kombinacije u jednoj boji ili sličnim tonovima, njihova masivna forma deluje znatno elegantnije i luksuznije.

Da li su klompe i vaš izbor obuće ovog ljeta?