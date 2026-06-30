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Modne greške zbog kojih izgledate deblje: Ovakvo oblačenje je čist promašaj

Modne greške zbog kojih izgledate deblje: Ovakvo oblačenje je čist promašaj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Uz pomoć modnih trikova, u sekundi možete da izgledate mršavije i atraktivnije.

Modne greške koje čine da izgledamo deblje Izvor: Shutterstock
  • Široka i bezoblična garderoba često dodaje volumen, iako mislimo da samo sakriva nesavršenosti.
  • Pravi izbor materijala i boja igra veliku ulogu, jer čvršće tkanine ljepše oblikuju siluetu.
  • Ključ dobrog stila nije skrivanje tijela, već odabir krojeva u kojima se osjećate prijatno i samouvjereno, bez obzira na veličinu.

Mnoge žene vjeruju da će široka odeća i tamne boje sakriti višak kilograma, ali modni stručnjaci tvrde da upravo takvi izbori često imaju suprotan efekat. Tajna nije u tome da krijete tijelo, već da nosite garderobu koja ističe vaše najbolje proporcije.

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Koliko puta ste otvorile ormar i bez razmišljanja posegnule za širokom crnom tunikom ili vrećastom haljinom, uvjerene da ćete tako izgledati vitkije? Ako jeste, niste jedine. Godinama slušamo da crna boja sužava, a široka garderoba prikriva višak kilograma. Međutim, savremena moda odavno je pokazala da to nije pravilo.

Preširoka odjeća često postiže suprotan efekat

Jedna od najčešćih grešaka jeste nošenje bezobličnih komada. Tunike, široke majice i haljine koje potpuno skrivaju figuru često dodaju volumen i čine siluetu težom nego što zaista jeste. Mnogo bolji izbor su modeli koji nježno prate liniju tijela, bez stezanja. Tako figura dobija oblik, a izgled ostaje elegantan i prirodan.

Vertikalne linije vizuelno izdužuju figuru

Detalji poput raskopčanog sakoa, dugog kardigana, haljine sa V-izrezom ili duže ogrlice stvaraju efekat izdužene siluete. Pogled se prirodno kreće odozgo nadole, zbog čega tijelo djeluje skladnije i vitkije.

Ne zaboravite da naglasite struk

Mnoge žene izbjegavaju kaiševe misleći da će tako sakriti stomak, ali istina je često baš suprotna. Haljina na preklop, pantalone sa visokim strukom ili diskretno naglašen kaiš mogu potpuno promijeniti proporcije i učiniti figuru ženstvenijom.

Materijal je važan kao i kroj

Veoma tanke i rastegljive tkanine često ističu svaki dio tijela. S druge strane, kvalitetan pamuk, lan, teksas ili čvršći materijali ljepše padaju, oblikuju siluetu i ostavljaju mnogo elegantniji utisak.

Crna nije jedina boja koja sužava

Iako je crna večni klasik, nije jedini izbor. Tamnoplava, tamnozelena, bordo ili braon imaju sličan efekat, a djeluju sofisticiranije i licu daju topliji izgled.

Završni detalji prave veliku razliku

Pravi model cipela može vizuelno da produži noge, dok pažljivo odabrana torba, minđuše ili ogrlica zaokružuju cijeli stajling. Kao i u modi uopšte, i ovdje važi pravilo da je manje često više.

Na kraju, najvažnije je da ne pokušavate da sakrijete svoje tijelo. Umesto toga, birajte komade koji vam pristaju, u kojima se osjećate udobno i samouvjereno, jer žena ne izgleda najbolje kada obuče najmanji konfekcijski broj, već kada nosi ono u čemu se osjeća lijepo.

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Tagovi

moda savjeti odjeća

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