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Ovaj model haljine je hit ljeta 2026: Nekad omražena, sad je vodeći modni trend

Ovaj model haljine je hit ljeta 2026: Nekad omražena, sad je vodeći modni trend

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Krase je tanke bretele, jednostavan kroj i lagani svilenkasti materijali koji prate liniju tijela, a ne stežu.

Ovaj model haljine je hit ljeta 2026 Izvor: Shutterstock
  • Slip haljine koje izgledom podsjećaju na spavaćice ponovo su u modi.
  • U fokusu su neutralni tonovi, a odvažne dame ih nose i u jarkim bojama.
  • Odlično se slažu i sa ravnom obućom i sa visokim štiklama.

U svijetu mode jedno je sigurno - sve se vrti i okreće, trendovi se smjenjuju i ponovo vraćaju u punom sjaju, čak iako su nekad bili s radošću ispraćeni sa modne scene kao nepopularni.

Takav slučaj je i sa slip haljinama, nekada omraženim komadima koji izgledom neodoljivo podsjećaju na spavaćice. Ove haljine su ponovo moderne, a neki ih nazivaju najpopularnijim modelom za ljeto 2026.

Ovaj model karakterišu tanke bretele, jednostavan kroj i lagani svilenkasti materijali koji prate liniju tijela bez stezanja. Lepršave tkanine od kojih se prave slip haljine daju dozu elegancije čak i u najopuštenijim ljetnjim kombinacijama, pa se mogu nositi u najrazličitijim prilikama i kombinacijama.

U fokusu su neutralni tonovi, ali i jarke boje koje naglašavaju letnji ten i lakoću nošenja, prenosi Najžena. Zbog svoje jednostavnosti, slip haljina se lako uklapa u različite stilove i postaje jedan od onih komada koji se nose "bez razmišljanja", a uvek izgledaju efektno.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

haljina moda ljeto

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