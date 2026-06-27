Lako se uklapaju u baš svaki stil odijevanja.
Kada nam jednostavno nije do haljina i suknji, suviše je toplo da bismo nosili pantalone, a šorc nije u opisu dres koda, tu je savršeno rješenje - bermude.
Ovaj komad vratio se u modu na velika vrata i posljednjih mjeseci apsolutno dominira u najnovijim kolekcijama najpoznatijih modnih dizajnera.
Bermude savršeno spajaju eleganciju pantalona sa udobnošću ljetnjih šorceva i uz dobar par obuće i lijepu ljetnu bluzu, daju cijeloj odijevnoj kombinaciji dozu svježine i prefinjenosti. Ako ste ljubitelj minimalističkog stila, dovoljno je da uparite bermude u neutralnoj boji sa jednostavnom bijelom majicom.
Sa druge strane, bermude možete nositi i u kombinaciji sa košuljama, krop topovima ili majicama, u zavisnosti od stila odijevanja i prilike.
Modeli sa visokim strukom idealni su ako želite da prekrijete mali višak na stomaku ili bokovima.
Bermude su savršen komad kako za elegantne, tako i za obične, svakodnevne prilike, pa ih možete nositi i na posao uz jednostavnu, elegantnu košulju ili za večernje izlaske ili šetnje uz udobnu majicu ili top.
Hit ljetnji komad koji se slaže uz sve: Sakriva stomak, nosimo ga i uz štikle i uz patike
Obuću takođe prilagodite prilici, jer bermude se slažu uz sve, od patika do elegantnih štikli.
Ako još niste, što prije nabavite svoj savršeni par bermuda i budite sigurni da ste s njim riješili veliki broj ljetnjih odijevnih kombinacija!
(Lepa i srećna/Mondo)