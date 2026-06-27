Hit ljetnji komad koji se slaže uz sve: Sakriva stomak, nosimo ga i uz štikle i uz patike

Lako se uklapaju u baš svaki stil odijevanja.

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Kada nam jednostavno nije do haljina i suknji, suviše je toplo da bismo nosili pantalone, a šorc nije u opisu dres koda, tu je savršeno rješenje - bermude.

Ovaj komad vratio se u modu na velika vrata i posljednjih mjeseci apsolutno dominira u najnovijim kolekcijama najpoznatijih modnih dizajnera.

Bermude savršeno spajaju eleganciju pantalona sa udobnošću ljetnjih šorceva i uz dobar par obuće i lijepu ljetnu bluzu, daju cijeloj odijevnoj kombinaciji dozu svježine i prefinjenosti. Ako ste ljubitelj minimalističkog stila, dovoljno je da uparite bermude u neutralnoj boji sa jednostavnom bijelom majicom.

Sa druge strane, bermude možete nositi i u kombinaciji sa košuljama, krop topovima ili majicama, u zavisnosti od stila odijevanja i prilike.

Modeli sa visokim strukom idealni su ako želite da prekrijete mali višak na stomaku ili bokovima.

Bermude su savršen komad kako za elegantne, tako i za obične, svakodnevne prilike, pa ih možete nositi i na posao uz jednostavnu, elegantnu košulju ili za večernje izlaske ili šetnje uz udobnu majicu ili top.

Obuću takođe prilagodite prilici, jer bermude se slažu uz sve, od patika do elegantnih štikli.

Ako još niste, što prije nabavite svoj savršeni par bermuda i budite sigurni da ste s njim riješili veliki broj ljetnjih odijevnih kombinacija!

(Lepa i srećna/Mondo)