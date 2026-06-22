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Hit model sandala za ljeto 2026: Ženstvene i elegantne, a tako udobne

Hit model sandala za ljeto 2026: Ženstvene i elegantne, a tako udobne

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Apsolutno savršene za svaku ljetnu priliku.

Tanga sandale hit ovog ljeta Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • U njima stopalo izgleda elegantno i sofisticirano.
  • Savršene su i za duge šetnje, jer su veoma udobne.
  • Lako se uklapaju u svaki modni stil. 

Iako su štikle možda ženstveniji i atraktivniji izbor kada govorimo o obući, ravne sandale su definitivno modeli kojima se vraćamo svakog proljeća i ljeta.

Udobne i kao stvorene za duže šetnje i obavljanje brojnih obaveza, a u isto vrijeme i moderne i lijepe, ravne sandale se sa lakoćom mogu uklopiti u baš svaki stil odijevanja.

Ako je vjerovati zastupljenosti u radnjama, jedan model ravnih sandala su se već izdvojio, pa je na vama da odaberete omiljeni model i boju i da uživate u njima tokom vrućih ljetnih dana. Riječ je o takozvanim "tanga" sandalama.

Ovaj naziv su dobile zbog karakterističnog kaišića koji dijeli palac od ostatka prstiju i prelazi preko risa, spajajući se s kaišem oko zgloba.

Udobne su i šik, a sjajno se slažu uz suknje, haljine, pantalone, bermude, farmerke... Kao stvorene su za odlazak na posao, druženja s prijateljicama ili sasvim obične ljetne večeri.

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Tagovi

sandale ljeto moda

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