Hit model sandala za ljeto 2026: Ženstvene i elegantne, a tako udobne

Apsolutno savršene za svaku ljetnu priliku.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

U njima stopalo izgleda elegantno i sofisticirano.

Savršene su i za duge šetnje, jer su veoma udobne.

Lako se uklapaju u svaki modni stil.

Iako su štikle možda ženstveniji i atraktivniji izbor kada govorimo o obući, ravne sandale su definitivno modeli kojima se vraćamo svakog proljeća i ljeta.

Udobne i kao stvorene za duže šetnje i obavljanje brojnih obaveza, a u isto vrijeme i moderne i lijepe, ravne sandale se sa lakoćom mogu uklopiti u baš svaki stil odijevanja.

Ako je vjerovati zastupljenosti u radnjama, jedan model ravnih sandala su se već izdvojio, pa je na vama da odaberete omiljeni model i boju i da uživate u njima tokom vrućih ljetnih dana. Riječ je o takozvanim "tanga" sandalama.

Ovaj naziv su dobile zbog karakterističnog kaišića koji dijeli palac od ostatka prstiju i prelazi preko risa, spajajući se s kaišem oko zgloba.

Udobne su i šik, a sjajno se slažu uz suknje, haljine, pantalone, bermude, farmerke... Kao stvorene su za odlazak na posao, druženja s prijateljicama ili sasvim obične ljetne večeri.