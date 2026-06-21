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Puž metoda za kosu osvaja internet: Žene ovo stavljaju na glavu da prenoći, ujutru ih čeka moćan rezultat

Puž metoda za kosu osvaja internet: Žene ovo stavljaju na glavu da prenoći, ujutru ih čeka moćan rezultat

Izvor Sensa
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Puž metoda za njegu kose je hit na internetu, a evo sa čim treba da prenoćite na kosi kako biste imali najbolji rezultat.

Šta je „hair slugging“: Kako funkcioniše popularna „puž metoda“ koja obnavlja suvu i oštećenu kosu Izvor: Shutterstock

Jedan od najnovijih trendova za njegu kose koji je privukao pažnju na društvenim mrežama jeste "hair slugging", poznat i kao „puž metoda“ za kosu.

Iako naziv može zvučati neobično, princip je veoma jednostavan, cilj je da se vlaga zadrži u vlasima tokom noći kako bi kosa bila mekša, manje sklona pucanju i vidljivo sjajnija.

Šta je puž metoda?

Puž metoda je tehnika inspirisana popularnim skincare trendom „slugging“, koji podrazumijeva zaključavanje vlage u koži pomoću zaštitnog sloja proizvoda. Kada je riječ o kosi, postupak se zasniva na nanošenju hranljivih ulja ili seruma na dužinu i krajeve kose prije spavanja.

Nakon toga, kosa se može blago umotati u svilenu maramu, kapu za spavanje ili jednostavno skupiti u labavu punđu. Tokom noći proizvodi pomažu da se vlaga zadrži u vlasima i spreči isušivanje.

Kako se primjenjuje?

Postupak je veoma jednostavan:

  • Kosa treba da bude suva ili blago vlažna.
  • Na dužinu i krajeve nanesite nekoliko kapi ulja ili hranljivog seruma.
  • Izbjegavajte nanošenje proizvoda direktno na teme kako biste spriječili mašćenje korijena.
  • Kosu blago skupite ili zaštitite svilenom maramom.
  • Ujutru je očešljajte i po potrebi operite

Koje su prednosti?

Pristalice ove metode tvrde da redovna primjena može donijeti brojne koristi, na primjer, veću mekoću i sjaj kose, manje ispucalih krajeva, smanjeno mršenje tokom noći, bolju hidrataciju suvih i oštećenih vlasi, zaštitu od trenja o jastuk.

Posebno je popularna među osobama sa suvom, kovrdžavom ili hemijski tretiranom kosom, kojoj je potrebna dodatna nega. Osobe sa tankom kosom ili kosom koja se brzo masti trebalo bi da budu oprezne sa količinom ulja, jer previše proizvoda može učiniti kosu teškom i beživotnom.

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