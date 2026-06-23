5 modela kupaćeg koji laskaju ženskom tijelu: Djeluju skupo, a brišu i kilograme i godine

Ovih 5 kupaćih kostima koji skrivaju nesavršenosti, a ističu ono najbolje.

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Izbor kupaćeg kostima često izgleda kao jednostavan zadatak, ali u praksi može potpuno da promijeni utisak i ne donese ono što se od njega očekuje. Ljeto 2026. donosi mnogo trendova, ali nisu svi podjednako praktični niti laskavi za figuru.

Zato se izdvajaju modeli koji kombinuju stil, udobnost i efekat vizuelnog oblikovanja tijela – bez pretjerivanja i komplikovanih detalja.

Trendovi za ljeto 2026. idu ka jednostavnosti, kvalitetnim materijalima i krojevima koji prate tijelo bez stezanja i pretjerivanja. Najbolji kupaći kostim nije onaj koji je najupadljiviji, već onaj koji ističe figuru i u kojem se osjećate sigurno i opušteno.

1. Jednodjelni kupaći kostim

Jednodjelni modeli su apsolutni klasik sezone. Zahvaljujući modernim krojevima, izrezima i otvorenim leđima, više nisu dosadna opcija, već najzahvalniji izbor za različite figure. Vizuelno izdužuju siluetu i pomažu da se diskretno prikriju stomak i struk. Posebno efektno izgledaju u tamnim i neutralnim tonovima poput crne, maslinaste i čokoladne.

5 modela kupaćeg koji laskaju žemnskom telu

Izvor: Shutterstock

2. Asimetrični modeli i cikcak šare

Kupaći kostimi sa jednim ramenom ili dijagonalnim krojevima unose moderan i luksuzan utisak bez dodatnih ukrasa. Asimetrija odvlači pažnju sa problematičnih djelova i vizuelno koriguje proporcije. Ovaj trend je jedan od najzahvalnijih jer pristaje većini tipova građe i izgleda "skuplje“ bez truda.

3. Drapirani kupaći kostimi

Drapiranje je jedan od najefikasnijih trikova kada je u pitanju optičko oblikovanje figure. Mekani nabori pomažu da se prikrije stomak i postigne glađa, ženstvenija silueta. Najbolje funkcionišu u jednobojnim modelima i dubljim, elegantnim nijansama.

4. Rebrasti kupaći kostimi

Rebrasta tekstura daje dodatnu strukturu i vizuelno "zateže“ figuru. Ovi modeli izgledaju modernije od klasičnih ravnih materijala, a istovremeno dobro drže oblik i nakon više kupanja. Idealni su za one koji žele jednostavan, ali efektan izgled.

5. Retro modeli visokog struka

Retro kupaći kostimi sa visokim strukom i naglašenim donjim dijelom vraćaju se kao jedan od najlaskavijih trendova. Ističu struk, oblikuju kukove i daju elegantan, ženstven izgled. U crnoj, bordo ili tamnoplavoj varijanti djeluju posebno sofisticirano.

5 modela kupaćeg koji laskaju žemnskom telu

Izvor: Shutterstock

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(MONDO/Sensa)