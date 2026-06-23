5 modela kupaćeg koji laskaju ženskom tijelu: Djeluju skupo, a brišu i kilograme i godine

Ovih 5 kupaćih kostima koji skrivaju nesavršenosti, a ističu ono najbolje.
Izbor kupaćeg kostima često izgleda kao jednostavan zadatak, ali u praksi može potpuno da promijeni utisak i ne donese ono što se od njega očekuje. Ljeto 2026. donosi mnogo trendova, ali nisu svi podjednako praktični niti laskavi za figuru.
Zato se izdvajaju modeli koji kombinuju stil, udobnost i efekat vizuelnog oblikovanja tijela – bez pretjerivanja i komplikovanih detalja.
Trendovi za ljeto 2026. idu ka jednostavnosti, kvalitetnim materijalima i krojevima koji prate tijelo bez stezanja i pretjerivanja. Najbolji kupaći kostim nije onaj koji je najupadljiviji, već onaj koji ističe figuru i u kojem se osjećate sigurno i opušteno.
1. Jednodjelni kupaći kostim
Jednodjelni modeli su apsolutni klasik sezone. Zahvaljujući modernim krojevima, izrezima i otvorenim leđima, više nisu dosadna opcija, već najzahvalniji izbor za različite figure. Vizuelno izdužuju siluetu i pomažu da se diskretno prikriju stomak i struk. Posebno efektno izgledaju u tamnim i neutralnim tonovima poput crne, maslinaste i čokoladne.
2. Asimetrični modeli i cikcak šare
Kupaći kostimi sa jednim ramenom ili dijagonalnim krojevima unose moderan i luksuzan utisak bez dodatnih ukrasa. Asimetrija odvlači pažnju sa problematičnih djelova i vizuelno koriguje proporcije. Ovaj trend je jedan od najzahvalnijih jer pristaje većini tipova građe i izgleda "skuplje“ bez truda.
3. Drapirani kupaći kostimi
Drapiranje je jedan od najefikasnijih trikova kada je u pitanju optičko oblikovanje figure. Mekani nabori pomažu da se prikrije stomak i postigne glađa, ženstvenija silueta. Najbolje funkcionišu u jednobojnim modelima i dubljim, elegantnim nijansama.
4. Rebrasti kupaći kostimi
Rebrasta tekstura daje dodatnu strukturu i vizuelno "zateže“ figuru. Ovi modeli izgledaju modernije od klasičnih ravnih materijala, a istovremeno dobro drže oblik i nakon više kupanja. Idealni su za one koji žele jednostavan, ali efektan izgled.
5. Retro modeli visokog struka
Retro kupaći kostimi sa visokim strukom i naglašenim donjim dijelom vraćaju se kao jedan od najlaskavijih trendova. Ističu struk, oblikuju kukove i daju elegantan, ženstven izgled. U crnoj, bordo ili tamnoplavoj varijanti djeluju posebno sofisticirano.
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(MONDO/Sensa)