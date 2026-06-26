Koji kupaći kostim pristaje vašem horoskopskom znaku? Zvijezde imaju odgovor

Da li ste vatreni Ovan ili romantična Riba? Otkrijte koji model kupaćeg kostima, boja i materijal najbolje odgovaraju vašem horoskopskom znaku ovog ljeta.

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Ljeto je pravo vrijeme da zablistate na plaži, a ako vjerujete da horoskopski znak može da otkrije ponešto o vašem karakteru, možda može da vam pomogne i pri izboru kupaćeg kostima. Svaki znak ima svoj stil, omiljene boje i način na koji želi da ostavi utisak, pa donosimo mali vodič koji spaja modu i astrologiju.

Ovan

5 modela kupaćeg koji laskaju ženskom telu

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Energičnom Ovnu najbolje pristaje sportski bikini ili jednodijelni kupaći sa upečatljivim krojem koji omogućava slobodno kretanje. Crvena, narandžasta ili jarko ružičasta boja savršeno prate njegov temperament, dok će elastični materijali brzo sušiti kostim nakon svakog skoka u more. Ne bojte se odvažnih detalja – oni su stvoreni za vas.

Bik

Bik voli kvalitet i udobnost, pa će birati elegantan kupaći visokog struka ili klasični jednodijelni model. Zemljani tonovi, maslinasta, bež ili tamnozelena naglasiće njegovu prirodnu eleganciju, dok će mekani materijali sa dodatkom teksture pružiti osjećaj luksuza. Dobar šešir i kvalitetne naočare biće završni detalj.

Blizanci

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Blizanci vole promjene, pa su dvodijelni modeli sa mogućnošću kombinovanja različitih boja i dezena idealan izbor. Žuta, tirkizna ili šarena kombinacija savršeno odražavaju njihov vedar duh, a lagani i tanki materijali omogućavaju da se osjećaju opušteno tokom cijelog dana. Ne plašite se neobičnih printova.

Rak

Romantični Rak najbolje izgleda u nježnim krojevima sa diskretnim detaljima poput volana ili vezivanja. Pastelno plava, bijela ili boja lavande dodatno ističu njegovu senzibilnost, dok prijatan i mekan materijal pruža osjećaj sigurnosti. Uz lagani pareo dobićete bezvremenski ljetni izgled.

Lav

moderan kupaći kostim

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Lav ne dolazi na plažu da bi prošao neprimijećeno. Zlatni detalji, duboki izrezi ili luksuzni jednodijelni modeli u nijansama zlatne, ljubičaste ili jarke žute najbolje pristaju ovom znaku, a sjajni materijali dodatno naglašavaju njegovu harizmu. Ne zaboravite velike sunčane naočare.

Djevica

Djevica voli jednostavnost i savršeno krojene modele koji nikada ne izlaze iz mode. Jednobojni kupaći u bijeloj, sivoj ili tamnoplavoj nijansi od kvalitetnog mat materijala biće pun pogodak, jer spaja eleganciju i praktičnost. Manje je za vas uvijek više.

Vaga

Vaga ima istančan osjećaj za estetiku i zato će birati elegantne modele sa zanimljivim detaljima ili asimetričnim krojem. Puderpink, svijetloplava ili boja šampanjca naglasiće njen sofisticirani stil, dok će satenski efekat na materijalu dati dodatnu dozu glamura. Sve treba da izgleda skladno.

Škorpija

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Škorpiji najbolje pristaju smjeli modeli koji odišu samopouzdanjem. Crni ili tamnocrveni kupaći od glatkog materijala sa dubokim izrezom savršeno odgovara njenoj misterioznoj prirodi, a minimalistički detalji ostavljaju snažan utisak. Manje otkriva, ali više govori.

Strijelac

Avanturistički duh Strijelca traži praktičan kupaći koji može da prati svaki pokret. Tirkizna, ljubičasta ili jarko plava boja odlično se uklapaju uz njegov vedar karakter, dok lagani materijali omogućavaju udobnost tokom plivanja, odbojke na pijesku ili vožnje kajaka. Važno je da vas ništa ne sputava.

Jarac

Jarac bira klasiku koja traje godinama. Tamnoplavi, crni ili bordo kupaći jednostavnog kroja od kvalitetnog materijala uvijek će izgledati elegantno, bez obzira na modne trendove. Uložite u kvalitet umjesto u prolazne hitove.

Vodolija

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Originalna Vodolija neće nositi ono što imaju svi drugi. Neobični krojevi, geometrijski printovi i električno plava ili srebrna boja odlično izražavaju njenu individualnost, dok moderni reciklirani materijali prate njenu svijest o održivosti. Budite drugačiji i na plaži.

Ribe

Ribe će najradije izabrati romantičan kupaći sa suptilnim detaljima i nježnim linijama. Nijanse mora poput tirkizne, akvamarin ili svijetlozelene savršeno se uklapaju uz njihov karakter, a mekani, svilenkasti materijali pružaju osjećaj lakoće. Dodajte prozračnu košulju i bićete spremni za zalazak sunca.