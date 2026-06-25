Trend iz prošlog vijeka vratio se na velika vrata
- Sandale sa punom petom biće jedan od najvećih modnih trendova ljeta 2026. zahvaljujući spoju udobnosti, stabilnosti i elegancije.
- Ovaj model nosila je još 1981. godine princeza Dajana, čiji se tadašnji ljetnji stajling danas ponovo smatra inspiracijom.
- Popularnost espadrila sa punom petom traje decenijama, a među njihovim poznatim ljubiteljima je i španska kraljica Leticija.
Moda često vraća kultne komade iz prošlosti, a ovog ljeta u centru pažnje našle su se sandale sa punom petom. Ovaj model, poznat po tome što spaja udobnost i eleganciju, ponovo je među najtraženijim izborima za tople dane, a nosila ga je i jedna od najvećih modnih ikona svih vremena, princeza Dajana.
Upravo spoj praktičnosti i ženstvenosti razlog je zbog kojeg su espadrile sa punom petom i danas među najpoželjnijim modelima obuće. Osim što pružaju veću stabilnost od klasičnih visokih potpetica, lako se uklapaju u dnevne i večernje kombinacije.
Da njihova popularnost ne jenjava potvrđuju i pripadnice evropskih kraljevskih porodica. Među njima je i španska kraljica Leticija, koja se godinama ne odriče ovog bezvremenskog modela tokom toplijih mjeseci.
Obuća po kojoj pamtimo osamdesete: Sandale koje je nosila princeza Dajana prije 40 godina su najveći hit ljeta
Elegantne espadrile su hit za proleće 2025.
Sandale sa punom petom ponovo su među vodećim trendovima, a danas dolaze u brojnim varijantama – od klasične rafije do kože, drveta i modernih sintetičkih materijala.
(Lepa i srećna/Mondo)