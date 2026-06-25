Trend iz prošlog vijeka vratio se na velika vrata

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Sandale sa punom petom biće jedan od najvećih modnih trendova ljeta 2026. zahvaljujući spoju udobnosti, stabilnosti i elegancije.

Ovaj model nosila je još 1981. godine princeza Dajana, čiji se tadašnji ljetnji stajling danas ponovo smatra inspiracijom.

Popularnost espadrila sa punom petom traje decenijama, a među njihovim poznatim ljubiteljima je i španska kraljica Leticija.

Moda često vraća kultne komade iz prošlosti, a ovog ljeta u centru pažnje našle su se sandale sa punom petom. Ovaj model, poznat po tome što spaja udobnost i eleganciju, ponovo je među najtraženijim izborima za tople dane, a nosila ga je i jedna od najvećih modnih ikona svih vremena, princeza Dajana.

Upravo spoj praktičnosti i ženstvenosti razlog je zbog kojeg su espadrile sa punom petom i danas među najpoželjnijim modelima obuće. Osim što pružaju veću stabilnost od klasičnih visokih potpetica, lako se uklapaju u dnevne i večernje kombinacije.

Da njihova popularnost ne jenjava potvrđuju i pripadnice evropskih kraljevskih porodica. Među njima je i španska kraljica Leticija, koja se godinama ne odriče ovog bezvremenskog modela tokom toplijih mjeseci.

Vidi opis Obuća po kojoj pamtimo osamdesete: Sandale koje je nosila princeza Dajana prije 40 godina su najveći hit ljeta Elegantne espadrile su hit za proleće 2025. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: J I Viseras/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Shutterstock Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Sandale sa punom petom ponovo su među vodećim trendovima, a danas dolaze u brojnim varijantama – od klasične rafije do kože, drveta i modernih sintetičkih materijala.

(Lepa i srećna/Mondo)