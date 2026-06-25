logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Obuća po kojoj pamtimo osamdesete: Sandale koje je nosila princeza Dajana prije 40 godina su najveći hit ljeta

Obuća po kojoj pamtimo osamdesete: Sandale koje je nosila princeza Dajana prije 40 godina su najveći hit ljeta

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Trend iz prošlog vijeka vratio se na velika vrata

Sandale za ljeto 2026. godine Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Sandale sa punom petom biće jedan od najvećih modnih trendova ljeta 2026. zahvaljujući spoju udobnosti, stabilnosti i elegancije.
  • Ovaj model nosila je još 1981. godine princeza Dajana, čiji se tadašnji ljetnji stajling danas ponovo smatra inspiracijom.
  • Popularnost espadrila sa punom petom traje decenijama, a među njihovim poznatim ljubiteljima je i španska kraljica Leticija.

Moda često vraća kultne komade iz prošlosti, a ovog ljeta u centru pažnje našle su se sandale sa punom petom. Ovaj model, poznat po tome što spaja udobnost i eleganciju, ponovo je među najtraženijim izborima za tople dane, a nosila ga je i jedna od najvećih modnih ikona svih vremena, princeza Dajana.

Upravo spoj praktičnosti i ženstvenosti razlog je zbog kojeg su espadrile sa punom petom i danas među najpoželjnijim modelima obuće. Osim što pružaju veću stabilnost od klasičnih visokih potpetica, lako se uklapaju u dnevne i večernje kombinacije.

Da njihova popularnost ne jenjava potvrđuju i pripadnice evropskih kraljevskih porodica. Među njima je i španska kraljica Leticija, koja se godinama ne odriče ovog bezvremenskog modela tokom toplijih mjeseci.

Sandale sa punom petom ponovo su među vodećim trendovima, a danas dolaze u brojnim varijantama – od klasične rafije do kože, drveta i modernih sintetičkih materijala.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

moda sandale

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA