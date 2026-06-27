Oduševiće vas šta može običan lak za kosu: Noćna mora sada ima praktično i jeftino rješenje

Iskusni roditelji kažu da ne morate da krečite zid ukoliko su se djeca zaigrala flomasterima.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Lak za kosu može pomoći u uklanjanju tragova trajnog flomastera sa zidova, ali ga je važno prvo isprobati na neupadljivom dijelu površine.

Postupak podrazumijeva prskanje male količine laka, kratko čekanje i nježno brisanje mekanom krpom, bez jakog trljanja.

Isti trik može pomoći i kod pojedinih mrlja od mastila ili flomastera na odeći, uz prethodnu provjeru na skrivenom dijelu tkanine.

Jedna od noćnih mora roditelja jesu zidovi išarani flomasterima. Dovoljno je svega nekoliko minuta nepažnje da dječija kreativnost završi na zidovima trpezarije, hodnika ili dječije sobe. Kada su u pitanju trajni markeri, čini se da je štetu gotovo nemoguće sanirati.

Ipak, brojni roditelji tvrde da postoji jednostavan trik koji može pomoći u uklanjanju upornih tragova – običan lak za kosu, proizvod koji većina već ima u svom domu, piše Stil.

Lak za kosu za čišćenje

Na društvenim mrežama mnogi roditelji podelili su iskustva sa ovim načinom čišćenja. Prema njihovim navodima, dovoljno je poprskati trag flomastera manjom količinom laka za kosu, sačekati nekoliko sekundi, a zatim ga nježno obrisati čistom i mekanom krpom. Mnogi kažu da su upravo na ovaj način uspjeli da uklone fleke koje su djelovale trajno.

Prije nego što počnete sa čišćenjem, obavezno isprobajte lak na manjem i manje uočljivom dijelu zida. Različite vrste boja i završnih premaza mogu različito reagovati na sastojke iz laka za kosu.

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Ako ne primijetite promjene na površini, postupak izgleda ovako:

Poprskajte malu količinu laka direktno na trag flomastera.

Sačekajte nekoliko sekundi da djeluje.

Nježno prebrišite mjesto čistom, suvom ili blago navlaženom krpom.

Po potrebi ponovite postupak.

Važno je da ne trljate prejako kako ne biste oštetili boju na zidu.

Skidanje fleka sa odjeće lakom za kosu

Lak za kosu može biti koristan i za uklanjanje pojedinih mrlja od mastila ili flomastera sa odjeće. Dovoljno je poprskati zaprljani dio manjom količinom proizvoda, ostaviti da djeluje nekoliko minuta, a zatim oprati garderobu prema uputstvu sa etikete.

Izvor: LepaiSrecna

I u ovom slučaju preporučuje se oprez – najprije provjerite kako tkanina reaguje na lak, naročito ako je riječ o osjetljivim materijalima.

Napomena: Ovaj trik najbolje funkcioniše sa lakovima za kosu koji sadrže alkohol. Međutim, savremene formulacije često imaju manji udio alkohola, pa rezultati mogu varirati. Ako ne uspije, za uklanjanje tragova trajnog markera sa perivih zidova efikasniji mogu biti izopropil alkohol ili specijalizovana sredstva za uklanjanje mrlja, uz prethodno testiranje na neupadljivom mjestu kako ne bi došlo do oštećenja boje.

(Lepa i srećna/Mondo)