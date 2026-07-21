Kako da očistite antilop garnituru bez oštećenja? Pravilno održavanje čuva mekoću i produžava vek namještaja

Antilop garnitura zahtjeva posebnu njegu. Saznajte kako da je pravilno očistite, uklonite fleke i izbjegnete greške koje mogu trajno da oštete tkaninu.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Antilop se čisti drugačije od obične kože i tkanine.

Za uklanjanje fleka koristite isključivo sredstva namijenjena antilopu.

Zaštitni sprej produžava čistoću i štiti garnituru od novih fleka.

Antilop garnitura unosi dozu elegancije i topline u svaki dom, ali je ujedno i jedan od materijala koji zahtjevaju pažljivije održavanje. Iako mnogi misle da je čišćenje antilopa komplikovano, uz odgovarajući pribor i pravilnu tehniku možete ga bezbedno očistiti i kod kuće.

Stručnjaci za održavanje doma Brajan i Džen Bojl za SouthernLiving otkrivaju kako da to uradite korak po korak.

Prvo provjerite koju vrstu antilopa imate

Antilop je izrađen od unutrašnjeg sloja životinjske kože, zbog čega je mekši i prijatniji na dodir od klasične kože. Upravo zbog svoje strukture osetljiviji je na vlagu i fleke, pa zahteva drugačiji način održavanja.

Vrstu materijala najlakše ćete utvrditi tako što ćete pogledati deklaraciju ili uputstvo proizvođača koje se nalazi na garnituri. Dobra vijest je da se osnovni način čišćenja uglavnom ne razlikuje bez obzira na vrstu antilopa.

Šta vam je potrebno za čišćenje?

usisivač sa nastavkom u obliku četke

četka za antilop ili krpa od mikrofibera

gumica za uklanjanje fleka sa antilopa

sredstvo namijenjeno isključivo za čišćenje antilopa

zaštitni sprej za antilop

Kako da očistite antilop garnituru korak po korak?

1. Provjerite oznaku za održavanje

Prije nego što počnete sa čišćenjem, pogledajte oznaku na garnituri.

Ona sadrži oznake koje pokazuju koje sredstvo smije da se koristi:

W – dozvoljena su sredstva na bazi vode

– dozvoljena su sredstva na bazi vode S – koriste se isključivo sredstva na bazi rastvarača

– koriste se isključivo sredstva na bazi rastvarača W/S – mogu se koristiti obe vrste sredstava

– mogu se koristiti obe vrste sredstava X – dozvoljeno je samo usisavanje

Ova oznaka određuje način održavanja i važno je da je ne zanemarite.

U 2026. godini moderne su sofe sa dezenom, pogledajte neke od njih:

Vidi opis Kako da očistite antilop garnituru bez oštećenja? Pravilno održavanje čuva mekoću i produžava vek namještaja Sofa sa dezenom Sofa sa dezenom Sofa sa dezenom Sofa sa dezenom Sofa sa dezenom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Elayne Massaini/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Anta Visual/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: KELENY/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: evgeniykleymenov/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: united photo studio/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

2. Dobro usisajte garnituru

Usisivačem sa mekanim nastavkom uklonite prašinu, mrvice i ostale nečistoće sa cijele površine, uključujući jastuke, spojeve i uglove.

Na taj način sprečićete da se prljavština tokom čišćenja još dublje utrlja u vlakna.

3. Očetkajte površinu

Za redovno održavanje koristite četku namjenjenu antilopu ili krpu od mikrofibera.

Čistite od vrha ka dnu, uvek povlačeći četku ili krpu u jednom smeru. Na kraju svakog poteza lagano podignite četku kako biste uklonili nečistoću, umjesto da je razmazujete po površini.

4. Redovno čistite četku i preklapajte poteze

Poslije svakog poteza provjerite da li su se na četki ili krpi zadržale nečistoće.

Ako jesu, očistite četku ili okrenite krpu na čistu stranu prije nego što nastavite.

Svaki novi potez trebalo bi da se preklapa sa prethodnim za otprilike četvrtinu širine kako nijedan dio garniture ne bi ostao neočišćen.

Ovakav način čišćenja pomaže da se očuva karakteristična mekoća i izgled antilopa.

Čišćenje

Izvor: Shutterstock

Kako ukloniti fleke sa antilop garniture?

Ako primijetite fleke, nemojte koristiti vodu niti sredstva namijenjena za čišćenje kože.

Najbolji izbor su gumica za antilop ili specijalno sredstvo za čišćenje ovog materijala.

Preparat najprije nanesite na krpu od mikrofibera, a zatim čistite blagim pokretima u jednom smeru. Sačekajte da se površina potpuno osuši pre nego što procjenite da li je potrebno ponoviti postupak.

Iako se na internetu često preporučuju talk ili alkohol za uklanjanje masnih fleka, stručnjaci savjetuju da se koriste isključivo preparati namijenjeni antilopu.

Greške koje mogu da unište antilop

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje vode za uklanjanje prljavštine.

To može ostaviti vidljive tragove i dodatno otežati čišćenje.

Takođe, sredstva koja nisu namenjena antilopu mogu trajno oštetiti površinu, zbog čega je preporučljivo da svaki preparat prvo isprobate na manje vidljivom djelu garniture.

Žena rasprema kuću

Izvor: Shutterstock

Kako da antilop garnitura duže ostane čista?

Najbolji način zaštite jeste upotreba zaštitnog spreja namijenjenog antilopu.

On stvara zaštitni sloj koji otežava upijanje prljavštine i fleka, pa će garnitura duže izgledati uredno i biće lakša za održavanje.

Kada je vrijeme da pozovete profesionalce?

Ako fleke ne nestaju ni nakon pravilnog čišćenja ili niste sigurni kako da održavate antilop, najbolje je da posao prepustite profesionalnom servisu za dubinsko čišćenje nameštaja.