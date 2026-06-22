Ovaj komad namještaja su Jugosloveni obožavali, a sada je ponovo hit: Spoj nostalgije, mode i udobnosti

Od samog prizora ćete se već osjećati ljepše i odmornije.

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Viseće stolice, prepoznatljiv simbol sedamdesetih godina, vraćaju se u moderne domove kao spoj nostalgije, udobnosti i savremenog dizajna.

Posebno su popularne u boho i enterijerima inspirisanim sredinom 20. vijeka, gdje prirodni materijali poput ratana i prirodni elementi stvaraju opuštenu atmosferu.

Prije kupovine važno je proveriti mogućnost bezbjedne montaže, dok su samostojeći modeli praktična alternativa bez potrebe za radovima.

Nakon što su decenijama bile zaštitni znak opuštenih enterijera sedamdesetih godina, viseće stolice ponovo se vraćaju na velika vrata. Nekada smatrane retro detaljem, danas su postale poželjan komad namještaja koji unosi toplinu, udobnost i dašak bezbrižne atmosfere u savremeni dom.

Nakon kratkog povratka početkom 2000-ih ponovo su pale u drugi plan, ali čini se da im je 2026. godina donijela novu šansu. Jedan od razloga njihovog povratka krije se u sve većoj želji za stvaranjem doma koji pozitivno utiče na raspoloženje i kvalitet života.

"Ako želite bilo kakvu pozitivnu ličnu promenu, prvo morate da se pozabavite svojim okruženjem. Svima su nam potrebni domovi koji podržavaju naše blagostanje, a ne da ga narušavaju", ističe Mišel Ogundehin u knjizi "Happy Inside"(Srećni iznutra).

Upravo zbog toga mnogi danas viseće stolice doživljavaju kao mnogo više od dekorativnog detalja, prenosi CIty magazine. One prostoru daju osjećaj opuštenosti i podstiču stvaranje kutka za odmor, čitanje ili jednostavno uživanje u trenutku.

Spoj prirode i enterijera

Iako su se tradicionalno povezivale sa baštama, terasama i balkonima, viseće stolice sve češće pronalaze mjesto i u dnevnim sobama, posebno onima uređenim u boho stilu. Popularnosti ovakvih komada doprinosi i rastuće interesovanje za prirodne materijale poput ratana, kao i organske teksture koje dominiraju aktuelnim trendovima uređenja. Zemljani tonovi, skulpturalne forme i biofilni dizajn, karakteristični za sedamdesete godine, ponovo su među najtraženijim elementima savremenih domova.

Prije nego što se odlučite za kupovinu viseće stolice, stručnjaci savjetuju da provjerite da li plafon može bezbjedno da podnese opterećenje, jer montaža zahtijeva pričvršćivanje za noseću konstrukciju.

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Za one koji žive kao podstanari ili ne žele građevinske radove, praktičnije rješenje mogu biti samostojeći modeli sa sopstvenim postoljem, poput popularnih "jaje" stolica, koje ne zahtijevaju nikakve dodatne intervencije u prostoru.