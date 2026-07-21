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Kako zamijeniti silikon oko kade ili tuš-kabine? Spasite dalju štetu bolje nego mnogi majstori

Kako zamijeniti silikon oko kade ili tuš-kabine? Spasite dalju štetu bolje nego mnogi majstori

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Pravilno silikonisanje tuš-kabine i kade spas je od vlage i skupih popravki. Izbjegnite najčešće greške, spriječite buđ i curenje vode.

Kako zamijeniti silikon oko kade ili tuš-kabine Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Da bi zaštita od vode zaista funkcionisala, stari, oštećeni sloj morate potpuno ukloniti i detaljno očistiti površinu.
  • Nanošenje novog silikona preko starog samo maskira problem i ubrzava širenje buđi.
  • Za kupatila se koristi isključivo namenski sanitarni silikon otporan na veliku vlagu. Takođe, važno je da temperatura u prostoriji bude između 5 i 26 stepeni Celzijusa kako bi materijal pravilno vezao i trajao godinama.

Profesionalan izgled ivica oko kade ili tuš-kabine postiže se lijepljenjem trake koja sprečava razmazivanje. Nakon što sveže naneseni silikon zagladite mokrim prstom, traku morate skinuti odmah, prije nego što smjesa počne da se suši.

Kod starih tuš-kabina, vreme je za novi silikon čim primetite da stari puca, ljušti se, buđa, popušta ili negdje potpuno fali. Ovakva oštećenja su opasna jer zarobljavaju vlagu, što brzo dovodi do ozbiljnog curenja i štete u kupatilu.

Većina silikona traži temperaturu u kupatilu između 5 i 26 stepeni Celzijusa, pa sačekajte da u prostoriji bude optimalno toplo prije nego što počnete da radite.

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Ako mijenjate stari silikon, osnovno pravilo je da ga najprije potpuno uklonite. Nikada nemojte mazati novi sloj preko starog. Za čist i profesionalan izgled, izlijepite zaštitnu traku oko ivica kako silikon ne bi otišao tamo gdje ne treba. Kada ga nanesete, zagladite ga mokrim prstom, a čim završite, odmah skinite trake.

Za tuš-kabine i kade uvijek birajte silikon, a ne neke druge fleksibilne zaptivne smjese. Koristite isključivo silikone koji su formulisani za vlažna mesta sa mnogo vode. Silikon sa dodatkom pijeska bolje prianja na veće zazore, dok je običan, glatki silikon bolji izbor za veoma uske proreze i daje čistiji izgled.

lepljenje trake
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Na kraju, mislite i na bezbjednost. Ako stari silikon skidate električnim višenamenskim alatom, obavezno stavite zaštitne naočare. Kada čistite površine medicinskim alkoholom ili uljanim razređivačem, dobro provetrite kupatilo, otvorite prozore i uključite ventilaciju.

Ako montirate novu tuš-kabinu, silikon treba da nanesete odmah nakon instalacije, i to isključivo stoprocentni silikon. Nikako nemojte koristiti tuš pre nego što završite ovaj posao. Ako su u pitanju pločice, sačekajte da se fugomal potpuno osuši i stvrdne, a prije nanošenja silikona obavezno dobro očistite sve ostatke fugomala sa površine.

U galeriji pogledajte ideje za tuš-kabinu.

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Tagovi

silikon tuš kabina kupatilo

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