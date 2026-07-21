Ombre zidovi su hit u uređenju doma: Jedan detalj prostoru daje dubinu i luksuzan izgled

Ombre zidovi jedan su od najvećih trendova u uređenju enterijera. Saznajte kako odabrati boje, da li su bolji farbanje ili tapete i kako prelaz nijansi mijenja izgled prostorije.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ombre zidovi jedan su od najpopularnijih trendova u uređenju enterijera jer prostoru daju dubinu i moderan izgled.

Efekat postepenog prelaza boja može se postići farbanjem ili tapetama.

Pravilnim izborom nijansi i smjera prelaza prostorija može djelovati veće, više ili svjetlije.

Ombre zidovi jedan su od najpopularnijih trendova u uređenju enterijera jer prostoru daju dubinu i moderan izgled. Efekat postepenog prelaza boja može se postići farbanjem ili tapetama. Pravilnim izborom nijansi i smjera prelaza prostorija može djelovati veće, više ili svjetlije.

Ombre zidovi posljednjih godina postali su jedan od najtraženijih trendova u uređenju enterijera. Zahvaljujući postepenom prelazu između dvije ili više nijansi, zid dobija efekat dubine i elegancije, a prostor izgleda modernije i prostranije.

Naziv potiče od francuske riječi ombré, što znači "zasjenčen" ili "postepeni prelaz". Trend je prvo osvojio svijet mode i frizura, a danas je jedan od najzanimljivijih načina da osvježite svoj dom.

Farbanje ili tapete?

Ombre efekat može se postići na dva načina – farbanjem ili tapetama.

Farbanje je odličan izbor za ljubitelje "uradi sam" projekata i autentičnog izgleda. Ipak, postizanje potpuno glatkog prelaza između nijansi može biti zahtjevno, posebno kada se koristi više boja.

žena lepi tapete

Izvor: Shutterstock

S druge strane, ombre tapete omogućavaju precizniji i ujednačeniji rezultat. Izrađuju se po mjeri zida i nemaju ponavljajući dezen, zbog čega prelazi izgledaju prirodno i profesionalno.

Ako želite besprijekoran i luksuzan izgled, tapete su bolji izbor. Ako volite kreativne projekte, farbanje će vam pružiti više slobode.

U galeriji pogledajte neke od najlepših primera ombre zidova sa prelazima u različitim smjerovima:

Vidi opis Ombre zidovi su hit u uređenju doma: Jedan detalj prostoru daje dubinu i luksuzan izgled Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kako odabrati prave boje?

Najsigurniji izbor je postepeni prelaz od svjetlije ka tamnijoj nijansi iste boje, poput plave, zelene ili sive. Takva kombinacija djeluje elegantno i lako se uklapa u gotovo svaki enterijer. Zanimljiv efekat mogu dati i dvije srodne nijanse, poput nježno ružičaste i boje breskve ili tamnoplave i tirkizne. Za odvažnije enterijere moguće je kombinovati tri ili više nijansi, ali je važno da paleta ostane skladna kako prostor ne bi djelovao prenatrpano. Savjet: Za spavaću sobu birajte umirujuće tonove, dok dnevni boravak ili akcentni zid mogu podnijeti intenzivnije kombinacije.

Smjer prelaza mijenja izgled prostorije

Način na koji se boje prelijevaju može značajno uticati na vizuelni utisak.

Vertikalni prelaz – tamnije nijanse pri dnu, svjetlije pri vrhu. Ovakvo rješenje čini da prostorija izgleda viša.

– tamnije nijanse pri dnu, svjetlije pri vrhu. Ovakvo rješenje čini da prostorija izgleda viša. Horizontalni prelaz – boje se stapaju slijeva nadesno i vizuelno proširuju prostor, zbog čega su odličan izbor za hodnike i otvorene prostorije.

– boje se stapaju slijeva nadesno i vizuelno proširuju prostor, zbog čega su odličan izbor za hodnike i otvorene prostorije. Dijagonalni prelaz – moderan i upečatljiv efekat koji zid pretvara u glavni dekorativni element prostorije.

Zašto su ombre zidovi toliko popularni?

Osim što prostoru daju moderan izgled, ombre zidovi lako se uklapaju u različite stilove uređenja – od minimalističkog do klasičnog ili skandinavskog. Podjednako dobro izgledaju u spavaćim sobama, dnevnim boravcima, radnim prostorijama ili kao akcentni zid u manjim prostorima, gdje mogu potpuno promijeniti utisak bez velikih građevinskih zahvata.