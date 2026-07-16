logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznati lanac brze mode zatvara više od 130 prodavnica: Ukidaju prodajna mjesta širom svijeta

Poznati lanac brze mode zatvara više od 130 prodavnica: Ukidaju prodajna mjesta širom svijeta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

H&M najavljuje zatvaranje više od 130 prodavnica širom svijeta kako bi održao konkurentnost na tržištu mode.

HM zatvara radnje širom svijeta Izvor: Sorbis/Shutterstock

H&M, jedan od najvećih igrača na tržištu mode, najavio je novi talas zatvaranja svojih prodavnica širom svijeta. Ova odluka ima za cilj da pomogne kompaniji da održi konkurentnost u dinamičnom okruženju maloprodaje. U narednim mjesecima sa mape će nestati više od 130 objekata koji pripadaju različitim brendovima grupe, prenosi Daily Mirror.

Prethodno je H&M najavio smanjenje svog globalnog portfolija za 128 prodavnica u roku od godinu dana. Među brendovima obuhvaćenim restrukturiranjem nalaze se Cos, Weekday,& Other Stories, Arket i H&M Home. Najnoviji podaci pokazuju da je broj prodavnica H&M-a pao sa 4.166 na 4.036 tokom posljednjih dvanaest mjeseci, a polugodišnji izvještaj kompanije potvrđuje da su dalja zatvaranja već izvjesna.

Kompanija, koja je osnovana 1947. godine na iniciju Erlinga Persona, nedavno je zatvorila 97 prodavnica na području Azije, Okeanije i Afrike. U Zapadnoj Evropi ukinuto je dvadeset prodajnih mjesta, u nordijskim zemljama sedamnaest, a u Istočnoj Evropi četiri, piše Biznis insajder.

Promjene u mreži prodavnica H&M-a

Portparol H&M-a je u razgovoru za dnevni list "The Sun" objasnio da kompanija neprekidno analizira i razvija svoju prodajnu mrežu kako bi na najbolji način odgovorila na očekivanja kupaca i obezbijedila im najviši nivo usluge, kako u fizičkim prodavnicama, tako i na mreži (online).

Naglasio je da u okviru ovih aktivnosti H&M konstantno optimizuje svoj portfolio, što podrazumijeva otvaranje, modernizaciju i zatvaranje objekata u zavisnosti od trenutnih potreba tržišta.

Strategija kompanije podrazumijeva ne samo zatvaranje prodavnica, već i investicije u nove lokacije.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

moda Butik HM

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA