Poznati lanac brze mode zatvara više od 130 prodavnica: Ukidaju prodajna mjesta širom svijeta

H&M najavljuje zatvaranje više od 130 prodavnica širom svijeta kako bi održao konkurentnost na tržištu mode.

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H&M, jedan od najvećih igrača na tržištu mode, najavio je novi talas zatvaranja svojih prodavnica širom svijeta. Ova odluka ima za cilj da pomogne kompaniji da održi konkurentnost u dinamičnom okruženju maloprodaje. U narednim mjesecima sa mape će nestati više od 130 objekata koji pripadaju različitim brendovima grupe, prenosi Daily Mirror.

Prethodno je H&M najavio smanjenje svog globalnog portfolija za 128 prodavnica u roku od godinu dana. Među brendovima obuhvaćenim restrukturiranjem nalaze se Cos, Weekday,& Other Stories, Arket i H&M Home. Najnoviji podaci pokazuju da je broj prodavnica H&M-a pao sa 4.166 na 4.036 tokom posljednjih dvanaest mjeseci, a polugodišnji izvještaj kompanije potvrđuje da su dalja zatvaranja već izvjesna.

Kompanija, koja je osnovana 1947. godine na iniciju Erlinga Persona, nedavno je zatvorila 97 prodavnica na području Azije, Okeanije i Afrike. U Zapadnoj Evropi ukinuto je dvadeset prodajnih mjesta, u nordijskim zemljama sedamnaest, a u Istočnoj Evropi četiri, piše Biznis insajder.

Promjene u mreži prodavnica H&M-a

Portparol H&M-a je u razgovoru za dnevni list "The Sun" objasnio da kompanija neprekidno analizira i razvija svoju prodajnu mrežu kako bi na najbolji način odgovorila na očekivanja kupaca i obezbijedila im najviši nivo usluge, kako u fizičkim prodavnicama, tako i na mreži (online).

Naglasio je da u okviru ovih aktivnosti H&M konstantno optimizuje svoj portfolio, što podrazumijeva otvaranje, modernizaciju i zatvaranje objekata u zavisnosti od trenutnih potreba tržišta.

Strategija kompanije podrazumijeva ne samo zatvaranje prodavnica, već i investicije u nove lokacije.

(MONDO)