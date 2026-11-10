Zimske patike s krznom novi su modni hit: Pet modela koji spajaju udobnost i toplinu

Zimske patike s toplom postavom postale su hit ulične mode. Pogledajte pet modela brendova Adidas, Vans, Puma, Nike i New Balance.
Zimska moda godinama je postavljala težak izbor: ili ćete nositi teške, krute čizme koje se dobro ponašaju na klizavim ulicama ili ćete se odlučiti za mekane, pufnaste čizme s krznom koje pružaju savršenu toplinu, ali nemaju odgovarajuću podršku za hodanje po gradskom asfaltu.
Upravo na tom "procjepu" nastao je hibridni trend koji je trenutno osvojio uličnu modu. Vodeći sportski i skejterski brendovi uzeli su svoje najprodavanije modele patika, uklonili pertle i unutrašnjost obložili mekanim, toplim krznom.
Estetski se ovakve hibridne zimske patike savršeno uklapaju uz predimenzionirane zimske jakne, široke trenerke i opušteni džins, pa nije ni čudo što su vodeći brendovi predstavili svoje adute u ovoj kategoriji.
Adidas Campus 00s Winter Mid
Adidas je za zimu prilagodio svoju kultnu skejtersku siluetu i predstavio poluduboki model posebno namijenjen hladnijim danima. Spolja se nalazi deblji antilop i karakteristične tri pruge sa strane, dok je unutrašnjost obložena mekanom postavom od vještačkog ovčijeg krzna (šerling).
Ovaj model čuva prepoznatljivi profil iz dvijehiljaditih i klasično vezivanje pertlama, dok povišeni gornji dio pruža dodatnu zaštitu od hladnoće i vjetra.
Vans Knu Skool Fleece
Vans je za svoj zimski hibrid izabrao trenutno popularni model Knu Skool, prepoznatljiv po zdepastoj silueti i predimenzioniranom trodimenzionalnom bočnom znaku.
U zimskom izdanju unutrašnjost je u potpunosti obložena mekanim, toplim materijalom nalik na ovčije krzno, koji grije stopala čim obujete patike.
Puma Suede Mayu Slip-On Fluff
Puma je u svojoj verziji hibridnih patika iskoristila čuvenu siluetu od antilopa i postavila je na masivan, zaobljen đon.
Umjesto klasičnog vezivanja pertlama, gornji dio je zatvoren, sa širokim elastičnim trakama i unutrašnjošću prekrivenom gustim, mekanim flisom. Ovaj model zadržava izgled plitkih sportskih patika, ali pruža toplinu i jednostavnost obuvanja koje podsjećaju na zimske papuče.
Nike Dunk Low Fleece & Air Force 1 Shadow Winterized
Umjesto klasične kože, ovi modeli imaju pufnasti materijal koji podsjeća na mekano zimsko ćebe. Zadržane su prepoznatljive linije i đonovi čuvenih modela, ali patike imaju potpuno novu, vizuelno mekšu formu koja u trenutku mijenja svaku zimsku odjevnu kombinaciju.
New Balance Caravan Moc
New Balance je ponudio rješenje koje direktno spaja izgled zimske perjane jakne i udobnost kućne obuće.
Model je izrađen bez pertli, od prošivenog, izolovanog materijala s mekanim punjenjem. Maksimalno je praktičan: lagan je, dobro čuva toplotu i omogućava da bez mnogo napora pređete sa kućnog kauča pravo na gradske ulice.
U galeriji pogledajte najmodernije Adidas patike.
Zimske patike s krznom novi su modni hit: Pet modela koji spajaju udobnost i toplinu
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