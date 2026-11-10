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Zimske patike s krznom novi su modni hit: Pet modela koji spajaju udobnost i toplinu

Zimske patike s krznom novi su modni hit: Pet modela koji spajaju udobnost i toplinu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Zimske patike s toplom postavom postale su hit ulične mode. Pogledajte pet modela brendova Adidas, Vans, Puma, Nike i New Balance.

Zimske patike s krznom: Adidas, Vans, Puma, Nike i New Balance modeli Izvor: Shutterstock

Zimska moda godinama je postavljala težak izbor: ili ćete nositi teške, krute čizme koje se dobro ponašaju na klizavim ulicama ili ćete se odlučiti za mekane, pufnaste čizme s krznom koje pružaju savršenu toplinu, ali nemaju odgovarajuću podršku za hodanje po gradskom asfaltu.

Upravo na tom "procjepu" nastao je hibridni trend koji je trenutno osvojio uličnu modu. Vodeći sportski i skejterski brendovi uzeli su svoje najprodavanije modele patika, uklonili pertle i unutrašnjost obložili mekanim, toplim krznom.

Estetski se ovakve hibridne zimske patike savršeno uklapaju uz predimenzionirane zimske jakne, široke trenerke i opušteni džins, pa nije ni čudo što su vodeći brendovi predstavili svoje adute u ovoj kategoriji.

Adidas Campus 00s Winter Mid

Adidas je za zimu prilagodio svoju kultnu skejtersku siluetu i predstavio poluduboki model posebno namijenjen hladnijim danima. Spolja se nalazi deblji antilop i karakteristične tri pruge sa strane, dok je unutrašnjost obložena mekanom postavom od vještačkog ovčijeg krzna (šerling).

Ovaj model čuva prepoznatljivi profil iz dvijehiljaditih i klasično vezivanje pertlama, dok povišeni gornji dio pruža dodatnu zaštitu od hladnoće i vjetra.

Adidas Campus 00s Winter Boot patike
Izvor: Promo

Vans Knu Skool Fleece

Vans je za svoj zimski hibrid izabrao trenutno popularni model Knu Skool, prepoznatljiv po zdepastoj silueti i predimenzioniranom trodimenzionalnom bočnom znaku.

U zimskom izdanju unutrašnjost je u potpunosti obložena mekanim, toplim materijalom nalik na ovčije krzno, koji grije stopala čim obujete patike.

Vans Knu Skool Fleece patike
Izvor: Promo

Puma Suede Mayu Slip-On Fluff

Puma je u svojoj verziji hibridnih patika iskoristila čuvenu siluetu od antilopa i postavila je na masivan, zaobljen đon.

Umjesto klasičnog vezivanja pertlama, gornji dio je zatvoren, sa širokim elastičnim trakama i unutrašnjošću prekrivenom gustim, mekanim flisom. Ovaj model zadržava izgled plitkih sportskih patika, ali pruža toplinu i jednostavnost obuvanja koje podsjećaju na zimske papuče.

Puma Suede Mayu Slip-On Fluff patike
Izvor: Promo

Nike Dunk Low Fleece & Air Force 1 Shadow Winterized

Umjesto klasične kože, ovi modeli imaju pufnasti materijal koji podsjeća na mekano zimsko ćebe. Zadržane su prepoznatljive linije i đonovi čuvenih modela, ali patike imaju potpuno novu, vizuelno mekšu formu koja u trenutku mijenja svaku zimsku odjevnu kombinaciju.

Nike Dunk Low Fleece Air Force 1 Shadow Winterized patike
Izvor: Promo

New Balance Caravan Moc

New Balance je ponudio rješenje koje direktno spaja izgled zimske perjane jakne i udobnost kućne obuće.

Model je izrađen bez pertli, od prošivenog, izolovanog materijala s mekanim punjenjem. Maksimalno je praktičan: lagan je, dobro čuva toplotu i omogućava da bez mnogo napora pređete sa kućnog kauča pravo na gradske ulice.

New Balance Caravan Moc patike
Izvor: Promo

U galeriji pogledajte najmodernije Adidas patike.

(Lepa&srećna

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Tagovi

adidas Nike patike zima moda

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