Najtraženiji modeli patika za jesen 2026. godine: Nove "sambe", "najke" i NB za moderne žene

Najtraženiji modeli patika za jesen i zimu 2026. godine: Adidas, Nike, New Balance, Salomon.

Izvor: Shutterstock

Prelazak u novu sezonu uvijek donosi uzbudljive estetske preokrete na sceni obuće. Jesen 2026. godine spaja vrhunske tehničke performanse, nostalgiju za ranim dvijehiljaditim i smjelu urbanu estetiku.

Svi vodeći modeli lansirani su u uniseks veličinama, pa se razlika između ženskih i muških modela sve više briše.

Mercedes-Benz x Adidas Samba OG

Za sve koji traže pročišćenu eleganciju stiže izdanje koje kultnu siluetu podiže na potpuno nov nivo. Poslije višemjesečnog iščekivanja od prve najave početkom godine, brendovi su konačno predstavili triling novih monohromatskih modela pod zvaničnim nazivima Magic Beige, Grey Five i Core Black. Ova serija drastično odstupa od uobičajenog izgleda sa tri upečatljive trake sa strane. Umjesto toga, logo se namjerno utapa u pozadinu od premijum kože, pa u prvi plan izbija minimalistička završna obrada inspirisana luksuznim automobilima. Zbog suptilnih detalja i neutralne palete, ove patike djeluju izuzetno prefinjeno i savršeno odgovaraju uz jesenje kapute, pletivo i široke pantalone.

Mercedes-Benz x Adidas Samba OG patike

Izvor: Promo

Nike Zoom Vomero 5 „Tortoise Shell”

Iako smo motiv kornjačinog oklopa uglavnom navikli da viđamo na ramovima naočara, Nike je odlučio da ovaj desen prenese na jednu od svojih najpopularnijih patika. Model Zoom Vomero 5 stiže u crnoj varijanti, a sjajni znak brenda sa šarama u ćilibarnim i smeđim tonovima razbija tamnu podlogu. Zbog spoja sportske mrežice, zlatnih linija i elegantnog logotipa, ovaj model nije samo za trkačke staze već je idealan za kombinacije urbane mode i predstavlja savršen izbor za jesenje stajlinge.

Nike Zoom Vomero 5 „Tortoise Shell” patike

Izvor: Promo

New Balance Gator Run

New Balance Gator Run u nijansama kora drveta i meke tkanine kao da je stvoren za jesenju sezonu. Bogata smeđa koža daje patikama toplu jesenju notu, dok svjetliji detalji razbijaju monotoniju. Poseban šarm unose diskretne maslinastozelene pertle koje dodaju taman toliko boje da model ne djeluje uštogljeno. Konstrukcija inspirisana patikama za travnate terene zadržava nizak profil i elegantnu siluetu, pa ovaj model bez napora osvaja titulu najljepše jesenje patike.

New Balance Gator Run patike

Izvor: Promo

Salomon XT-4 OG GORE-TEX

Brend Salomon nastavlja da vlada stilom koji spaja outdoor i uličnu modu. Model XT-4 OG GORE-TEX donosi savršeno osvježenje za kišne jesenje dane. Zbog ugrađene vodootporne membrane i prepoznatljivog sistema za brzo vezivanje pertli, ove patike pružaju potpunu zaštitu od vlage. Svedeni, magličasti tonovi sivo-srebrne palete daju im urban, ali sofisticiran izgled koji se lako kombinuje uz uske helanke, komotne dukseve i kišne kabanice.

Salomon XT-4 OG GORE-TEX patike

Izvor: Promo

New Balance x Aminé Made in USA 992

Muzičar Aminé i brend New Balance pripremili su model koji doslovno slavi jesenje tonove. Prepoznatljiva silueta 992 dobila je ruho inspirisano prirodom i jesenjom šumom, pa se bogati tonovi smeđe prevrnute kože spajaju sa bordo i tamnocrvenim detaljima visokog sjaja. Ove patike hvale zbog izuzetne udobnosti, dok slojeviti materijali daju bogat estetski pečat koji se savršeno uklapa uz jesenje kapute i pletivo.

New Balance x Aminé Made in USA 992 patike

Izvor: Promo

HELLSTAR x Adidas Megaride S2

Motiv plamena i estetika s početka 2000-ih ponovo osvajaju modnu scenu, a najnovija saradnja brendova Adidas Originals i Hellstar donosi upravo takav naboj energije. Model MEGARIDE S2 ističe se jarkocrvenom i crnom bojom na gornjem dijelu, dok stilizovani plamen naglašava pokret. Iako zadržavaju prepoznatljivu tehničku konstrukciju, ove patike djeluju dramatično i predstavljaju centralni komad upečatljivih stajlinga.

HELLSTAR x Adidas Megaride S2 patike

Izvor: Promo

Adidas x Brain Dead Bowling

Kožna obuća inspirisana bowling siluetama iz sedamdesetih godina prošlog vijeka dobila je potpuno neočekivanu formu u režiji kreativnog kolektiva Brain Dead. Ovaj uniseks model kombinuje leopard print i zelenu kožu sa teksturom zmijske kože. Rezultat je izuzetno hrabra, nekonvencionalna obuća koja je namijenjena ljubiteljima unikatnog stila i unosi zabavnu, ekscentričnu notu u jesenji garderober.

Adidas x Brain Dead Bowling patike

Izvor: Promo

Adidas x Brain Dead Bowling patike

Izvor: Promo

U galeriji pogledajte još modernih modela obuće.