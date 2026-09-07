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Nova boja patika se vraća na vrh liste želja: Trendseterke su uspjele da ih nabave

Nova boja patika se vraća na vrh liste želja: Trendseterke su uspjele da ih nabave

Izvor Lepa i srećna
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Ako birate nove patike ove jeseni i želite da oživite svoje modne kombinacije za tmurne dane, pravi izbor je hit boja trendseterki - crvena!

Crvena boja hit za moderne patike Izvor: Shutterstock

Crvene patike su ponovo u fokusu, mada one zapravo nikada nisu ni izlazile iz mode. Dok u ovoj sezoni dominiraju braon nijanse i animal print, prošle su glavni bili roze tonovi, a bijela i crna ostaju vječiti izbor, crvena obuća se vraća u centar pažnje jer je najlakši način da se razbije monotona kombinacija.

Izbor kod nas nije preveliki, ali trendseterke uspijevaju da ih nabave. Ove patike se lako uklapaju u jesenju garderobu i daju joj dozu energije bez previše truda.

Modni urednici izdvajaju nekoliko ključnih silueta koje vrijedi imati na umu. Pored popularnih niskih Puma modela i Adidas Tokio patika koje privlače pažnju zagasitim nijansama, u ponudi su i prepoznatljivi retro Nike krojevi, klasične platnene Keds patike, kao i dizajnerske verzije koje potpisuju kuća Dries Van Noten i Proenza Schouler. Za one koji preferiraju svedeniji izgled, u opticaju su i kožni modeli nalik plitkim cipelama.

Kada je riječ o kombinovanju, crvene patike se lako prilagođavaju različitim prilikama. Tokom prelaznog perioda odlično izgledaju uz opuštene ljetnje haljine, ali i uz ozbiljnije komade poput poslovnih pantalona i jednostavnih košulja.

Kako se sezona mijenja, bez greške se uklapaju uz teksas, klasične mantile i tople džempere, unoseći živost u jesenju garderobu bez potrebe za pretjeranim stilskim eksperimentisanjem.

Pogledajte još modela u galeriji slika.

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patike boja

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