Proglašen najbolji sir na svijetu za 2026. godinu: Čuva se u vojnoj tvrđavi, a u finalu se desila prava drama

Takmičenje World Cheese Awards održano je u okviru Međunarodnog festivala sira Andalucía-Gusto del Sur u Kordobi, a francuski komte je u tijesnoj završnici sasvim zasluženo poneo titulu najboljeg sira na svijetu za 2026. godinu.

Izvor: MONDO / Marina Cvetković

U paklenoj konkurenciji od čak 5.330 sireva iz 45 zemalja, međunarodni žiri stručnjaka donio je odluku tek nakon dramatičnog i neizvjesnog finala.

Riječ je o tvrdom siru od nepasterizovanog kravljeg mlijeka, koji potiče iz francuske regije Franš-Konte na istoku zemlje, uz samu granicu sa Švajcarskom. Pobjednički komad nosi naziv Comté Fort des Rousses 24 Months, a proizveden je u čuvenoj porodičnoj sirani Fromageries Arnaud, koja uspješno posluje još od 1907. godine. Francuski sir komte (Comté), koji je sazrijevao pune dvije godine, proglašen je najboljim na svijetu na prestižnom takmičenju World Cheese Awards, održanom u španskoj Kordobi.

Posebnu čar njegovom nastanku daje mjesto gdje je zreo. Za proces zrenja bio je zadužen brend JuraFlore, a sir je pune dvije godine čuvan u prostorijama Fort des Rousses, nekadašnjeg vojnog utvrđenja u planinama Jura, koje je danas pretvoreno u spektakularne podrume za zrenje sireva, prenosi CNN.

Stručni žiri bio je očaran složenošću ukusa koji se postepeno otvara i razvija tokom degustacije. Španski ekspert Rafael Domingez Gonzales, jedan od 14 članova završnog žirija, opisao je ovu gastronomsku poslasticu kao niz različitih slojeva sa izraženim orašastim notama koje ostavljaju snažan utisak na nepcu.

Drama i neizvjesnost do posljednjeg poena

Ovogodišnje izdanje svjetskog prvenstva sireva donijelo je pravu rezultatsku dramu. U samoj završnici našlo se 14 najboljih kandidata, a komte je osvojio 81 poen, identičan broj bodova koliko su sakupila još dva ljuta rivala: švajcarski planinski sir Le Gruyère AOP réserve i francuski ovčiji sir Ossau-Iraty.