Jesenji umor nije izmišljotina: Ljekari objašnjavaju kako da vratite energiju, evo šta možete da uradite već danas

Zašto ste stalno umorni u novembru i šta možete da uradite već danas?

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Ustajete teže nego prije mjesec dana, popodne vam pada koncentracija, a uveče biste samo da legnete. Ako vam zvuči poznato, niste usamljeni. Ljekari kažu da se jesenji umor javlja kod velikog broja ljudi i da za njega postoje objašnjenja, ali i jednostavni načini da se ublaži.

Šta se dešava u tijelu kad stigne jesen

Kraći dani znače manje dnevne svjetlosti. Svjetlost utiče na lučenje melatonina, hormona koji reguliše san, i serotonina, koji utiče na raspoloženje. Kad ima manje svjetlosti, tijelo je sporije ujutru, a pospanije tokom dana.

"Kada sunce ranije zalazi, mozak ranije prima signal o nastupanju mraka. Kao odgovor na to, mijenja se proizvodnja melatonina, opada budnost, javljaju se pospanost, umor, a ponekad se pogoršava i raspoloženje", objasnio je šef laboratorije Tjumenjskog državnog medicinskog univerziteta (TMU) dr Denis Genadjevič Gubin.

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Kako da prepoznate jesenji umor:

teže ustajete, iako spavate isto kao i prije

osjećate pospanost u toku dana

slabija koncentracija i zaboravnost

pad raspoloženja, razdražljivost

veća želja za slatkišima i hljebom

češće prehlade

Šest navika koje pomažu

1. Izađite na dnevnu svjetlost, ako je moguće ujutru. Dvadesetak minuta šetnje u prvoj polovini dana pomaže da se biološki sat „podesi". I u oblačnim danima napolju ima znatno više svjetlosti nego u prostoriji. [Ljekar da potvrdi preporučeno trajanje.]

2.Držite stalno vrijeme za spavanje i buđenje. Idite na spavanje i ustajte u slično vrijeme i vikendom. Nepravilan san pojačava umor.

3. Krećite se bar 30 minuta dnevno. Ne mora da bude trening: brza šetnja, stepenice, rekreacija kod kuće. Kretanje podstiče energiju i raspoloženje.

4.Jedite uravnoteženo. Uključite proteine, povrće, orašaste plodove i voće. Obilni obroci sa dosta šećera i bijelog brašna mogu da pojačaju popodnevnu pospanost.

5. Pijte dovoljno tečnosti. Hladniji dani smanjuju osjećaj žeđi, ali tijelu je voda i dalje potrebna. Čaj i supa se takođe računaju.

6. Ograničite kofein poslije podne. Kafa poslije 16 časova može da pokvari san, pa ste sutradan još umorniji. [Ljekar da potvrdi preporuku.]

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Da li je u pitanju vitamin D ili nešto drugo?

Umor može da bude i znak nedostatka vitamina D ili gvožđa, ali to treba provjeriti analizama, a ne suplementima na svoju ruku. Vitamin D često se pominje kada se govori o imunitetu, naročito tokom hladnijih mjeseci. Ipak, to što je važan za organizam ne znači da treba da ga uzimamo u velikim količinama i bez prethodne provjere. Dr Vladimir Sinicki upozorio je na naviku pojedinih ljudi da dugo koriste suplemente, a da pritom ne provjeravaju da li im je takva suplementacija uopšte potrebna.

"Nećete uzimati bez kontrole, beskonačno, godinama, kao kada je bila korona prije pet godina, uzimati suplementaciju", poručio je gostujući u emisiji "Žena za sva vremena" na televiziji K1.

Važno je napraviti razliku između nadoknade vitamina D kada postoji manjak i uzimanja preparata na svoju ruku, u uvjerenju da će veća doza automatski da znači i bolja zaštita. Prekomjeran unos vitamina D može da dovede do povišenog nivoa kalcijuma u krvi i drugih neželjenih posljedica. Zato je o doziranju najbolje da se posavjetujete sa ljekarom, posebno ako se suplement koristi duže vrijeme.

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Kada umor nije bezazlen

Javite se ljekaru ako:

umor traje duže od dvije do tri nedjelje bez poboljšanja

uz umor imate nagli gubitak ili dobitak kilograma

primjećujete stalnu tugu, gubitak interesovanja ili misli da je sve besmisleno

imate lupanje srca, nedostatak daha ili vrtoglavicu

ste pod velikim stresom ili nespavanjem koje ne prolazi

Ako su neki od ovih simptoma izraženi, nije u pitanju samo jesenji umor i dobro je da se provjeri štitna žlijezda, krvna slika i drugi nalazi.

Jednostavan plan za sljedećih sedam dana.

Šta da probate?

Ustajte u isto vrijeme i izađite napolje bar 20 minuta

Dodajte 30 minuta kretanja i ograničite kafu poslije podne

Uvedite uravnotežene obroke i dovoljno tečnosti

Neko jutro počinje kafom, neko čašom vode, a prof. dr Momčilo Matić ima drugačiju naviku. Gostujući u emisiji "Jutro" na Prvoj, ispričao je da svakog jutra priprema napitak sa čajem, medom i drugim pčelinjim proizvodima, kao i da istu rutinu praktikuju članovi njegove porodice.

"Izmiješamo to. I vjerujte, ja to svako jutro radim, i moji u porodici. I evo, ja ne pamtim kad sam imao prehladu, kad sam imao bilo šta", rekao je doktor.

Izvor: YouTube/Jutarnji Program TV HAPPY

Procijenite kako se osjećate, ako nema poboljšanja, razmislite o pregledu kod ljekara.