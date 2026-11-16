Jesenji umor nije izmišljotina: Ljekari objašnjavaju kako da vratite energiju, evo šta možete da uradite već danas

Zašto ste stalno umorni u novembru i šta možete da uradite već danas?
Ustajete teže nego prije mjesec dana, popodne vam pada koncentracija, a uveče biste samo da legnete. Ako vam zvuči poznato, niste usamljeni. Ljekari kažu da se jesenji umor javlja kod velikog broja ljudi i da za njega postoje objašnjenja, ali i jednostavni načini da se ublaži.
Šta se dešava u tijelu kad stigne jesen
Kraći dani znače manje dnevne svjetlosti. Svjetlost utiče na lučenje melatonina, hormona koji reguliše san, i serotonina, koji utiče na raspoloženje. Kad ima manje svjetlosti, tijelo je sporije ujutru, a pospanije tokom dana.
"Kada sunce ranije zalazi, mozak ranije prima signal o nastupanju mraka. Kao odgovor na to, mijenja se proizvodnja melatonina, opada budnost, javljaju se pospanost, umor, a ponekad se pogoršava i raspoloženje", objasnio je šef laboratorije Tjumenjskog državnog medicinskog univerziteta (TMU) dr Denis Genadjevič Gubin.Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock
Kako da prepoznate jesenji umor:
- teže ustajete, iako spavate isto kao i prije
- osjećate pospanost u toku dana
- slabija koncentracija i zaboravnost
- pad raspoloženja, razdražljivost
- veća želja za slatkišima i hljebom
- češće prehlade
Šest navika koje pomažu
1. Izađite na dnevnu svjetlost, ako je moguće ujutru. Dvadesetak minuta šetnje u prvoj polovini dana pomaže da se biološki sat „podesi". I u oblačnim danima napolju ima znatno više svjetlosti nego u prostoriji. [Ljekar da potvrdi preporučeno trajanje.]
2.Držite stalno vrijeme za spavanje i buđenje. Idite na spavanje i ustajte u slično vrijeme i vikendom. Nepravilan san pojačava umor.
3. Krećite se bar 30 minuta dnevno. Ne mora da bude trening: brza šetnja, stepenice, rekreacija kod kuće. Kretanje podstiče energiju i raspoloženje.
4.Jedite uravnoteženo. Uključite proteine, povrće, orašaste plodove i voće. Obilni obroci sa dosta šećera i bijelog brašna mogu da pojačaju popodnevnu pospanost.
5. Pijte dovoljno tečnosti. Hladniji dani smanjuju osjećaj žeđi, ali tijelu je voda i dalje potrebna. Čaj i supa se takođe računaju.
6. Ograničite kofein poslije podne. Kafa poslije 16 časova može da pokvari san, pa ste sutradan još umorniji. [Ljekar da potvrdi preporuku.]Izvor: SergeyKlopotov/Shutterstock
Da li je u pitanju vitamin D ili nešto drugo?
Umor može da bude i znak nedostatka vitamina D ili gvožđa, ali to treba provjeriti analizama, a ne suplementima na svoju ruku. Vitamin D često se pominje kada se govori o imunitetu, naročito tokom hladnijih mjeseci. Ipak, to što je važan za organizam ne znači da treba da ga uzimamo u velikim količinama i bez prethodne provjere. Dr Vladimir Sinicki upozorio je na naviku pojedinih ljudi da dugo koriste suplemente, a da pritom ne provjeravaju da li im je takva suplementacija uopšte potrebna.
"Nećete uzimati bez kontrole, beskonačno, godinama, kao kada je bila korona prije pet godina, uzimati suplementaciju", poručio je gostujući u emisiji "Žena za sva vremena" na televiziji K1.
Važno je napraviti razliku između nadoknade vitamina D kada postoji manjak i uzimanja preparata na svoju ruku, u uvjerenju da će veća doza automatski da znači i bolja zaštita. Prekomjeran unos vitamina D može da dovede do povišenog nivoa kalcijuma u krvi i drugih neželjenih posljedica. Zato je o doziranju najbolje da se posavjetujete sa ljekarom, posebno ako se suplement koristi duže vrijeme.Izvor: FotoHelin/Shutterstock
Kada umor nije bezazlen
Javite se ljekaru ako:
- umor traje duže od dvije do tri nedjelje bez poboljšanja
- uz umor imate nagli gubitak ili dobitak kilograma
- primjećujete stalnu tugu, gubitak interesovanja ili misli da je sve besmisleno
- imate lupanje srca, nedostatak daha ili vrtoglavicu
- ste pod velikim stresom ili nespavanjem koje ne prolazi
Ako su neki od ovih simptoma izraženi, nije u pitanju samo jesenji umor i dobro je da se provjeri štitna žlijezda, krvna slika i drugi nalazi.
Jednostavan plan za sljedećih sedam dana.
Šta da probate?
- Ustajte u isto vrijeme i izađite napolje bar 20 minuta
- Dodajte 30 minuta kretanja i ograničite kafu poslije podne
Uvedite uravnotežene obroke i dovoljno tečnosti
Neko jutro počinje kafom, neko čašom vode, a prof. dr Momčilo Matić ima drugačiju naviku. Gostujući u emisiji "Jutro" na Prvoj, ispričao je da svakog jutra priprema napitak sa čajem, medom i drugim pčelinjim proizvodima, kao i da istu rutinu praktikuju članovi njegove porodice.
"Izmiješamo to. I vjerujte, ja to svako jutro radim, i moji u porodici. I evo, ja ne pamtim kad sam imao prehladu, kad sam imao bilo šta", rekao je doktor.Izvor: YouTube/Jutarnji Program TV HAPPY
Procijenite kako se osjećate, ako nema poboljšanja, razmislite o pregledu kod ljekara.